سپریم کورٹ نے وقف ٹربیونل میں کورٹ فیس سے استثنیٰ مانگنے والی وقف باڈی کی درخواست پر سوال اٹھایا
سپریم کورٹ نے وقف ٹریبونل کی کارروائی میں وقف اداروں کو کورٹ فیس میں چھوٹ دینے کی قانونی بنیاد پر سوال اٹھایا۔
Published : June 1, 2026 at 7:48 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو ریاستی وقف ٹریبونل کے سامنے کارروائی میں وقف اداروں کو عدالتی فیس کی ادائیگی سے مستثنیٰ کرنے کی قانونی بنیاد پر سوال اٹھایا۔ اس معاملے کی سماعت جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس اروند کمار کی بنچ نے کی۔
سماعت کے دوران، درخواست گزاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ اعجاز مقبول نے گجرات ہائی کورٹ کے دسمبر 2025 کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے اضافی دستاویزات داخل کرنے کے لیے وقت مانگا۔ جسٹس نرسمہا نے تاہم کورٹ فیس سے استثنیٰ کے مقبول کے دعوے پر سوال اٹھایا۔
جسٹس نرسمہا نے مقبول سے عدالتی فیس سے استثنیٰ کے دعویٰ کی بنیاد کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کوئی استثنیٰ کیسے حاصل کرسکتا ہے؟ کون سا قانون ہے جو آپ کو کورٹ فیس سے استثنیٰ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟
مقبول نے جواب دیا کہ درخواست گزار اس معاملے پر تفصیلی جواب داخل کریں گے اور عدالت سے سماعت 7 اگست تک ملتوی کرنے کی درخواست کی۔
ہائی کورٹ نے کورٹ فیس کی عدم ادائیگی پر وقف کیس کو خارج کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ عدالت نے اپنے پہلے فیصلے پر انحصار کیا کہ وقف اداروں کو اسٹیٹ وقف ٹریبونل کے سامنے کورٹ فیس کی ادائیگی سے مستثنیٰ نہیں ہے۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ وقف ایکٹ کی دفعہ 83 کے تحت گجرات اسٹیٹ وقف ٹریبونل کے سامنے شروع کی جانے والی کارروائی کے لیے وقف اداروں کو عدالتی فیس ادا کرنے سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ کورٹ فیس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیکشن 83 کے تحت کارروائی شکایت یا مقدمہ کے بجائے درخواست کے ذریعے شروع کی جاتی ہے۔