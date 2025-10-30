پچیاسی سالہ خاتون سے ریپ اور قتل: سپریم کورٹ نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم دے دیا
ایک 86 سالہ خاتون کی موت 19 دسمبر 2016 کو ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ اس کی موت گلا دبانے سے ہوئی۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے 2016 میں کوئمبٹور میں ایک 85 سالہ خاتون کی عصمت دری اور قتل کے سنسنی خیز معاملے میں ایک شخص کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ 29 اکتوبر کو جسٹس دیپانکر دتا اور اگستین جارج مسیح کی بنچ نے سنایا تھا۔
بنچ نے مشاہدہ کیا کہ استغاثہ قابل بھروسہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے جس میں واقعات کے پورے سلسلے کو ظاہر کیا جا سکتا ہے جو اپیل کنندہ کو مجرم قرار دے سکتا ہے اور یہ کہ جو بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے وہ خامیوں سے بھرا ہوا ہے، جس سے اہم خلا رہ گیا ہے اور دیگر ممکنہ نظریات کھل گئے ہیں۔
شک کا فائدہ دیا گیا
بنچ نے اپیل کی اجازت دیتے ہوئے کہا، "اس طرح کے گمشدہ لنکس کی وجہ سے سزا درج نہیں کی جا سکتی۔ ملزم کو اس سلسلے میں شک کا فائدہ دیا جانا چاہیے۔ اس لیے، ملزم کا جرم معقول شک سے بالاتر ثابت نہیں ہوا ہے اور اس لیے، غیر منقولہ فیصلوں کو ایک طرف رکھا جانا چاہیے۔"
سپریم کورٹ نے مدراس ہائی کورٹ کے 2021 کے فیصلے کو بھی مسترد کر دیا جس نے اپیل کنندہ محمد سمیر خان کو سنائی گئی سزا اور عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا تھا۔
بنچ نے کہا کہ محض اس لیے کہ طبی شواہد سے جان کے نقصان کو ثابت کرنا کسی شخص کو محض اس لیے مجرم ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ وہ اس وقت موجود تھا۔ بنچ نے کہا کہ جب کوئی عینی شاہد نہ ہو اور کیس حالاتی شہادتوں میں سے ایک ہو تو ملزم کو فرانزک ثبوت کی عدم موجودگی کا فائدہ ہوگا۔
فوری رہائی کا حکم
بنچ نے کہا، "موجودہ کیس میں، استغاثہ اپیل کنندہ کو میڈیکل یا فرانزک ثبوت کے ذریعے جرم سے جوڑنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ مقتول کے جسم، برآمد شدہ اشیاء، یا جائے وقوعہ پر خون، بال، جلد کا نمونہ یا انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔" سپریم کورٹ نے تامل ناڈو کے کوئمبٹور میں واقع کووائی سنٹرل جیل سے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا، جب تک کہ کسی اور معاملے میں ضرورت نہ ہو۔
2016 میں پیش آیا تھا واقعہ
متوفیہ 19 دسمبر 2016 کو مردہ پائی گئی تھی اور پوسٹ مارٹم میں انکشاف ہوا کہ اس کی موت گلا دبانے اور جنسی زیادتی سے ہوئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق متوفی کے جسم سے سونے کی دو چوڑیاں غائب تھیں اور اس کے گھر کے سامنے رہنے والی اس کی بیٹی نے شکایت درج کرائی۔
کیس میں اپیل کنندہ کو دسمبر 2016 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب آس پاس رہنے والے ایک گواہ نے انکشاف کیا تھا کہ ملزم گزشتہ دو دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن وقوعہ کے دن اس کے گھر پر سالگرہ کی تقریب کے بعد اپیل کنندہ رات 2 بجے کے قریب دوسرے شخص کے ساتھ سگریٹ نوشی کرنے نکلا، الزام لگایا گیا کہ اپیل کنندہ یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا کہ اسے نوکری کی پیشکش ہوئی ہے۔
بیانات میں تضاد
تاہم بنچ نے ایک اور گواہ کے بیان میں تضاد پایا۔ اہم بات یہ ہے کہ کیس کے ایک اور گواہ نے بتایا کہ اس نے ملزم کو واقعہ کے بعد احاطے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ بنچ نے پولیس کے اس دعوے پر بھی شک ظاہر کیا کہ اسے ایک اوور برج سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس سے دو چوڑیاں برآمد ہوئی تھیں۔
بنچ نے کہا، "ایسے معاملات میں جہاں حالات کے ثبوت کی بنیاد پر ملزم کا جرم ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر کیس میں پیش کیے گئے شواہد پر دو آراء ممکن ہیں، جن میں سے ایک ملزم کے جرم کی طرف اور دوسرا اس کی بے گناہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو پھر وہی نظریہ اختیار کیا جانا چاہئے جو ملزم کے حق میں ہو۔"
