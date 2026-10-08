سپریم کورٹ کا پنجاب کے 50 وارڈز میں عدالتی نگرانی میں نئے سرے سے انتخابات کرانے کا حکم
سپریم کورٹ نے کہا کہ دوبارہ انتخابات کا شیڈول مانیٹرنگ کمیٹی کی باقاعدہ تشکیل کے بعد ہی جاری کیا جائے گا۔
Published : October 8, 2026 at 10:07 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز پٹیالہ میونسپل کارپوریشن کے 28 وارڈز اور باگھا پرانا اور دھرم کوٹ میونسپل کونسلز کے 22 وارڈز میں نئے سرے سے انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، دوبارہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ایک مضبوط عدالتی نگرانی کا نظام تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے حال ہی میں 28 ستمبر کو جاری کیا گیا اپنا حکم نامہ اپ لوڈ کیا۔ بنچ نے یہ ہدایات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جاری کیں کہ دوبارہ ہونے والے انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے منعقد کیے جائیں۔
بنچ نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل ایک مانیٹرنگ کمیٹی مقرر کریں، جو انتخابی نوٹیفکیشن کے اجرا سے لے کر نتائج کے اعلان تک، نئے سرے سے ضمنی انتخابات کرانے کے پورے عمل کی نگرانی کرے گی۔
بنچ نے مزید کہا کہ مانیٹرنگ کمیٹی کی باقاعدہ تشکیل کے بعد ہی دوبارہ انتخابات کے شیڈول کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔ بنچ نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ دوبارہ انتخابی عمل میں 'مبصرین' کے طور پر کام کرنے کے لیے ہائی کورٹ بار کے کم از کم دو یا تین سینئر ارکان کو نامزد کریں۔
اس میں کہا گیا ہے کہ 'نامزدگی فارم جمع کرانے، ان کی جانچ پڑتال کرنے، انتخابی نشانات الاٹ کرنے اور پولنگ وغیرہ کی ویڈیو گرافی ان مبصرین کی موجودگی میں کی جائے گی۔ اس ریکارڈنگ کو محفوظ رکھا جائے گا اور مانیٹرنگ کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔'
بنچ نے پنجاب حکومت کو ہدایت دی کہ پرچہ نامزدگی جمع کرانے کا عمل شروع ہونے سے پہلے مانیٹرنگ کمیٹی کو انتخابی ڈیوٹی پر تعینات افسران کی وارڈ کے لحاظ سے فہرست فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ، ڈی ایس پی اور اس سے اوپر کے رینک کے ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسران کی فہرست بھی دی جائے۔
بنچ نے کہا کہ 'کسی بھی شخص، بشمول کسی بھی سرکاری افسر، کی جانب سے دوبارہ انتخابی عمل میں مداخلت کرنے یا رکاوٹ ڈالنے کی کوئی بھی شکایت مانیٹرنگ کمیٹی سے کی جا سکتی ہے، جو فوری طور پر اس کی جانچ کرے گی اور اگر شکایت میں وزن پایا گیا، تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک رپورٹ پیش کرے گی، جن سے عدالتی طور پر مناسب کارروائی کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔'
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بنچ نے کہا کہ دوبارہ انتخابات کا پورا عمل مکمل ہونے پر، اس کے انعقاد کے بارے میں ایک رپورٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سونپی جائے گی۔ بنچ نے واضح کیا کہ دوبارہ انتخاب کا عمل تبھی مکمل مانا جائے گا جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمع کرائی گئی رپورٹ کی بنیاد پر اس بات سے مطمئن ہو جائیں گے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے ہوئے تھے۔ بنچ نے کہا کہ ایسی تسلی ہونے کے بعد ہی دوبارہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا، اور مزید کہا کہ دوبارہ انتخابات کا یہ پورا عمل چھ ہفتوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔
پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس نرمل جیت کور پر مشتمل ایک رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر کمیشن نے 50 وارڈز (ضلع پٹیالہ میں 28 اور ضلع موگا میں 22) کے انتخابات کو غلط پایا اور انہیں کالعدم قرار دیے جانے کے لائق پایا۔
بنچ نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے واضح طور پر کہا کہ ریاست کو کمیشن کی سفارشات کو تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بنچ نے کہا کہ 'اس لیے ہم کمیشن کی سفارشات کو قبول کرتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں کہ متعلقہ 50 وارڈز میں نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں۔'
یہ حکم دسمبر سال 2024 کے بلدیاتی انتخابات سے شروع ہونے والی ایک طویل قانونی لڑائی کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان انتخابات کے دوران، ان بلدیاتی اداروں کے متعدد امیدواروں نے الزام لگایا تھا کہ برسرِاقتدار عام آدمی پارٹی کے ارکان، پولیس اہلکاروں اور دیگر افراد نے انہیں کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے سے روکا تھا۔
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