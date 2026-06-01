ETV Bharat / bharat

پیسہ کمانے کی نیت سے جنسی استحصال اور اسمگلنگ: سپریم کورٹ نے ہندوستان بھر میں 'وکٹم پروٹیکشن پلان' کے نفاذ کی ہدایت دی

سپریم کورٹ نے جسم فروشی کے لیے خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔

Supreme Court on legal framework to combat human trafficking for commercial sexual exploitation Urdu News
سپریم کورٹ (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 1, 2026 at 4:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جسم فروشی کے لیے خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ان میں لاپتہ افراد کے مقدمات میں فوری طور پر ایف آئی آر کا اندراج، انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹس کو چار ہفتوں کے اندر فعال کرنا اور متاثرین کی باوقار بحالی کے لیے ملک گیر 'وکٹم پروٹیکشن پلان' تشکیل دینا شامل ہے۔

ان اقدامات کا مقصد قانون نافذ کرنے والے خلاء کو دور کرنا، اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانا اور کمزور خواتین اور بچوں کو استحصال سے بچانا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ (29 مئی) کو ایک اہم فیصلہ سنایا جس میں متاثرین کی باوقار بحالی کو یقینی بناتے ہوئے مالی فائدے کے لیے جنسی استحصال کے لیے انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے پورے ہندوستان میں ایک جامع قانونی ڈھانچہ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا۔

سپریم کورٹ کی کلیدی ہدایات (2026)

  1. اغوا کا قیاس شروع سے لاگو ہوتا ہے۔
  2. لاپتہ افراد کے مقدمات کی فوری ایف آئی آر
  3. تعزیرات ہند، 2023 کے تحت جرائم (اغوا، اسمگلنگ) کو شامل کیا جانا چاہیے۔
  4. جب کوئی بچہ یا عورت لاپتہ ہو تو تھانوں کو فوری طور پر ایف آئی آر درج کرنی چاہیے۔

انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹس کو فعال کرنا

تمام ریاستوں کو چار ہفتوں کے اندر انسانی اسمگلنگ مخالف یونٹوں کو مکمل طور پر فعال کرنا چاہیے۔ وزارت داخلہ ہر پولیس اسٹیشن کو ایک وقف شدہ اسمگلنگ پورٹل سے جوڑنے کے لیے ایک آل انڈیا گرڈ بنائے گی۔

وکٹم پروٹیکشن اینڈ ری ہیبلیٹیشن اسکیم

آرٹیکل 21 کے تحت متاثرین کو بحالی کا آئینی حق حاصل ہے۔

کم از کم معیارات درکار

1. شیلٹر ہومز

2. دماغی صحت کی دیکھ بھال

3. پیشہ ورانہ تربیت

4. معاوضہ اور قانونی امداد

5. گواہوں کا تحفظ

6. ری انٹیگریشن سپورٹ

7. قانونی وضاحت

8. اسمگلنگ اور رضاکارانہ بالغ جنسی کام کے درمیان فرق کرنے کے لیے رضامندی ضروری ہے۔

9. ایک بار جب یہ ثابت ہو جائے کہ اسمگلنگ طاقت، جبر، دھوکہ دہی، یا استحصال کی وجہ سے ہوئی ہے، تو رضامندی قانونی طور پر بے معنی ہو جاتی ہے۔

10. غیر اخلاقی ٹریفک (روک تھام) ایکٹ، 1956 کے تحت ریسکیو آپریشنز کو استحصال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، نہ کہ رضامندی سے جنسی کام۔

ادارہ جاتی رابطہ کاری

ان کے درمیان مضبوط تعاون ضروری ہے۔

چائلڈ ویلفیئر کمیٹیاں

ون اسٹاپ سینٹرز

لیگل ایڈ اتھارٹیز

ریاستی تحفظ کے گھر

انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹس

عمل درآمد میں چیلنجز

عمل درآمد میں تاخیر: ریاستوں کو 4 ہفتوں کے اندر یونٹ کو چلانے میں مشکل پیش آسکتی ہے۔

قوانین کا غلط استعمال: مناسب تحقیقات کے بغیر، متفقہ جنسی کام کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔

وسائل کی رکاوٹیں: شیلٹر ہومز اور بحالی کے پروگراموں کو مسلسل فنڈنگ ​​کی ضرورت ہے۔

تعمیل کی نگرانی: عدالت نے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ہر تین ماہ بعد فالو اپ سماعت کا حکم دیا ہے۔

تبدیلی کے اثرات

  1. اسمگلنگ اور رضاکارانہ جنسی کام کے درمیان واضح فرق۔
  2. متاثرین کی بحالی کے حقوق کو آئینی طور پر تسلیم کیا جائے۔
  3. انسانی اسمگلنگ کے خلاف مضبوط قانونی اور ادارہ جاتی تحفظات۔
  4. ضروری ایف آئی آرز اور لاپتہ افراد کی فوری بازیابی سے پولیس کے احتساب میں اضافہ ہوگا۔

اہم (کلیدی) اقدامات کا موازنہ

آرڈر فوکس ایریاامپیکٹ
لاپتہ کیسز میں ایف آئی آرزقانون نافذ کرنے والاتیز تر رسپانس، کم تاخیر
انسداد اسمگلنگ یونٹسادارہ جاتی صلاحیتملک گیر رابطہ کاری
وکٹم پروٹیکشن اسکیملواحقین کے حقوقباوقار بحالی
رضامندی کی وضاحتقانونی فریم ورکبالغ جنسی کارکنوں کو بدسلوکی سے بچاتا ہے
ادارہ جاتی رابطہ کاریملٹی ایجنسیزندہ بچ جانے والوں کے لیے جامع مدد

یہ بھی پڑھیں:

Triveni Saved Girls from Forced Prostitution: خواتین کو جسم فروشی کے دلدل سے آزاد کرانے والی تریونی اچاریہ

جسم فروش طوائف کا گاہک بننا انسانی اسمگلنگ نہیں، ہائی کورٹ نے سپا میں پکڑے گئے نوجوان کا کیس منسوخ کر دیا

تین لاکھ میں فروخت کی جا رہی تھیں طالبات، بہار میں انسانی اسمگلنگ کا پردہ فاش، راجستھان کا گینگ بھی شامل

مندر سے ملا چونکا دینے والا خط، ہریانہ سے پاکستان اور دبئی انسانی اسمگلنگ! 100 افراد کے اغوا کا دعویٰ

فحش فلموں کا الیکزینڈرا سنیما گھر دعوت و تبلیغ کے مرکز میں تبدیل، فحش فلمیں

'بی جے پی رہنماؤں کی مدد سے چل رہے ہیں سیکس ریکٹ'، بی جے پی

TAGGED:

LEGAL FRAMEWORK
SC ON HUMAN TRAFFICKING
COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION
SUPREME COURT HUMAN TRAFFICKING
SUPREME COURT ON HUMAN TRAFFICKING

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.