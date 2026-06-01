پیسہ کمانے کی نیت سے جنسی استحصال اور اسمگلنگ: سپریم کورٹ نے ہندوستان بھر میں 'وکٹم پروٹیکشن پلان' کے نفاذ کی ہدایت دی
سپریم کورٹ نے جسم فروشی کے لیے خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔
Published : June 1, 2026 at 4:49 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جسم فروشی کے لیے خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ان میں لاپتہ افراد کے مقدمات میں فوری طور پر ایف آئی آر کا اندراج، انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹس کو چار ہفتوں کے اندر فعال کرنا اور متاثرین کی باوقار بحالی کے لیے ملک گیر 'وکٹم پروٹیکشن پلان' تشکیل دینا شامل ہے۔
ان اقدامات کا مقصد قانون نافذ کرنے والے خلاء کو دور کرنا، اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانا اور کمزور خواتین اور بچوں کو استحصال سے بچانا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ (29 مئی) کو ایک اہم فیصلہ سنایا جس میں متاثرین کی باوقار بحالی کو یقینی بناتے ہوئے مالی فائدے کے لیے جنسی استحصال کے لیے انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے پورے ہندوستان میں ایک جامع قانونی ڈھانچہ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا۔
سپریم کورٹ کی کلیدی ہدایات (2026)
- اغوا کا قیاس شروع سے لاگو ہوتا ہے۔
- لاپتہ افراد کے مقدمات کی فوری ایف آئی آر
- تعزیرات ہند، 2023 کے تحت جرائم (اغوا، اسمگلنگ) کو شامل کیا جانا چاہیے۔
- جب کوئی بچہ یا عورت لاپتہ ہو تو تھانوں کو فوری طور پر ایف آئی آر درج کرنی چاہیے۔
انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹس کو فعال کرنا
تمام ریاستوں کو چار ہفتوں کے اندر انسانی اسمگلنگ مخالف یونٹوں کو مکمل طور پر فعال کرنا چاہیے۔ وزارت داخلہ ہر پولیس اسٹیشن کو ایک وقف شدہ اسمگلنگ پورٹل سے جوڑنے کے لیے ایک آل انڈیا گرڈ بنائے گی۔
وکٹم پروٹیکشن اینڈ ری ہیبلیٹیشن اسکیم
آرٹیکل 21 کے تحت متاثرین کو بحالی کا آئینی حق حاصل ہے۔
کم از کم معیارات درکار
1. شیلٹر ہومز
2. دماغی صحت کی دیکھ بھال
3. پیشہ ورانہ تربیت
4. معاوضہ اور قانونی امداد
5. گواہوں کا تحفظ
6. ری انٹیگریشن سپورٹ
7. قانونی وضاحت
8. اسمگلنگ اور رضاکارانہ بالغ جنسی کام کے درمیان فرق کرنے کے لیے رضامندی ضروری ہے۔
9. ایک بار جب یہ ثابت ہو جائے کہ اسمگلنگ طاقت، جبر، دھوکہ دہی، یا استحصال کی وجہ سے ہوئی ہے، تو رضامندی قانونی طور پر بے معنی ہو جاتی ہے۔
10. غیر اخلاقی ٹریفک (روک تھام) ایکٹ، 1956 کے تحت ریسکیو آپریشنز کو استحصال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، نہ کہ رضامندی سے جنسی کام۔
ادارہ جاتی رابطہ کاری
ان کے درمیان مضبوط تعاون ضروری ہے۔
چائلڈ ویلفیئر کمیٹیاں
ون اسٹاپ سینٹرز
لیگل ایڈ اتھارٹیز
ریاستی تحفظ کے گھر
انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹس
عمل درآمد میں چیلنجز
عمل درآمد میں تاخیر: ریاستوں کو 4 ہفتوں کے اندر یونٹ کو چلانے میں مشکل پیش آسکتی ہے۔
قوانین کا غلط استعمال: مناسب تحقیقات کے بغیر، متفقہ جنسی کام کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
وسائل کی رکاوٹیں: شیلٹر ہومز اور بحالی کے پروگراموں کو مسلسل فنڈنگ کی ضرورت ہے۔
تعمیل کی نگرانی: عدالت نے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ہر تین ماہ بعد فالو اپ سماعت کا حکم دیا ہے۔
تبدیلی کے اثرات
- اسمگلنگ اور رضاکارانہ جنسی کام کے درمیان واضح فرق۔
- متاثرین کی بحالی کے حقوق کو آئینی طور پر تسلیم کیا جائے۔
- انسانی اسمگلنگ کے خلاف مضبوط قانونی اور ادارہ جاتی تحفظات۔
- ضروری ایف آئی آرز اور لاپتہ افراد کی فوری بازیابی سے پولیس کے احتساب میں اضافہ ہوگا۔
اہم (کلیدی) اقدامات کا موازنہ
|آرڈر
|فوکس ایریا
|امپیکٹ
|لاپتہ کیسز میں ایف آئی آرز
|قانون نافذ کرنے والا
|تیز تر رسپانس، کم تاخیر
|انسداد اسمگلنگ یونٹس
|ادارہ جاتی صلاحیت
|ملک گیر رابطہ کاری
|وکٹم پروٹیکشن اسکیم
|لواحقین کے حقوق
|باوقار بحالی
|رضامندی کی وضاحت
|قانونی فریم ورک
|بالغ جنسی کارکنوں کو بدسلوکی سے بچاتا ہے
|ادارہ جاتی رابطہ کاری
|ملٹی ایجنسی
|زندہ بچ جانے والوں کے لیے جامع مدد