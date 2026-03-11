سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو دیا حکم، کووڈ ویکسین کے مضر اثرات کے لیے بنائے معاوضے کی پالیسی
کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی، COVID-19 ویکسینیشن کے ضمنی اثرات کے لیے غلطی کے بغیر معاوضہ فراہم کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائے۔
Published : March 11, 2026 at 10:07 AM IST
نئی دہلی، (سمیت سکسینہ): سپریم کورٹ نے منگل کو مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ COVID-19 ویکسینیشن کے بعد سنگین ضمنی اثرات کے لیے غلطی کے بغیر معاوضہ فراہم کرنے کے لیے پالیسی بنائے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ نے کہا کہ ویکسینیشن کے بعد ضمنی اثرات کی نگرانی کا موجودہ نظام جاری رہے گا۔
فیصلہ سناتے ہوئے، جسٹس ناتھ نے کہا کہ ویکسینیشن کے بعد سائینسی طور پر ہونے والے مضر اثرات کا جائزہ لینے کے لیے موجودہ نظام کو دیکھتے ہوئے، عدالت کی طرف سے مقرر کردہ ایک الگ ماہر ادارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بنچ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کا فیصلہ کسی فرد کو قانون کے تحت دستیاب دیگر علاج کی پیروی کرنے سے نہیں روکتا ہے۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومت کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا جا سکتا کہ جن لوگوں نے سنگین ضمنی اثرات کا تجربہ کیا ہے انہیں ریلیف کے لیے کسی واضح یا آسان راستے کے بغیر خود کو روکنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویکسینیشن کے بعد ضمنی اثرات کی نگرانی کرے، اور یہ فرض نگرانی سے آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں ویکسین سے متعلق چوٹوں میں مبتلا افراد کے لیے مناسب معاوضہ فراہم کرنا بھی شامل ہے۔
بنچ نے کہا کہ اسی طرح، غلطی بتائے بغیر معاوضے کی پالیسی وضع کرنا حکومت ہند یا کسی اور اتھارٹی کی طرف سے ذمہ داری یا غلطی کا اعتراف نہیں سمجھا جائے گا۔ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ نے مشاہدہ کیا کہ کووڈ-19 وبائی مرض مصائب اور مشکلات کا دور تھا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا، جس سے ملک بھر کے لاتعداد خاندانوں کو غم اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ COVID-19 نے بہت سی زندگیوں کا دعوی کیا ہے، اور بہت سے خاندانوں کو الفاظ سے باہر غم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ موجودہ کارروائی اس مشکل وقت کے بعد کی جا رہی ہے۔ عدالت وبائی امراض کے دوران ہونے والے نقصانات کے بارے میں گہری ہمدردی کے ساتھ اٹھائے گئے مسائل پر غور کر رہی ہے، جبکہ یہ بھی برقرار رکھتی ہے کہ اس سے پہلے کے سوالات کو احتیاط سے اور قانونی فریم ورک کے اندر جانچنا چاہیے۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ آئین کے آرٹیکل 32 کے تحت ایک رٹ پٹیشن ان نوجوانوں کے والدین نے دائر کی تھی جنہوں نے COVID-19 ویکسین حاصل کی تھی اور مبینہ طور پر اس کے بعد ان کی موت ہو گئی تھی۔ درخواست گزاروں کی نمائندگی وکیل ستیہ مترا نے کی۔
درخواست میں دیگر چیزوں کے علاوہ ایسی اموات کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد ماہر میڈیکل بورڈ کے قیام، حفاظتی ٹیکوں کے بعد منفی واقعات کی جلد پتہ لگانے اور علاج کے لیے پروٹوکول کے قیام اور معاوضے کی مانگ کی گئی تھی۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ بین الاقوامی پالیسیاں واضح طور پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکومتوں نے مخصوص معاوضے کے طریقہ کار کے ذریعے ویکسین سے متعلق چوٹوں سے نمٹنے کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ بنچ نے کہا، "اس طرح کے پروگرام ریلیف کے لیے ایک تیز اور درست راستہ فراہم کرتے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کو اپنے دعوؤں کو نافذ کرنے کے لیے ایک بوجھل عمل سے گزرنے سے بچا جاتا ہے۔"
بنچ نے نوٹ کیا کہ، اس کے برعکس، ہندوستان میں فی الحال ویکسینیشن کے بعد منفی اثرات کا شکار ہونے والوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے یکساں یا منظم پالیسی نظام کا فقدان ہے۔ بنچ نے کہا کہ اس کمی کو ہلکے سے نہیں لیا جاسکتا، خاص طور پر جب ویکسینیشن پروگرام خود ریاست کے دائرہ اختیار اور اختیار کے تحت صحت عامہ کے اقدامات کے طور پر چلائے جاتے ہیں۔"
بنچ کی جانب سے فیصلہ لکھنے والے جسٹس ناتھ نے کہا، "یہ تشویش COVID-19 وبائی بیماری کے معاملے میں مزید بڑھ گئی ہے، جہاں ویکسینیشن کو پہلے کبھی اجتماعی سماجی ضرورت کے طور پر نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایسی صورت حال میں، ریاست کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا جا سکتا کہ سنگین منفی اثرات کا شکار ہونے والوں کو اپنے لیے کسی بھی طرح کی ریلیف یا آسانی کے بغیر کوئی ریلیف دینا پڑے گا۔" بنچ نے کہا کہ اس لیے مناسب فریم ورک کی کمی کے لیے بروقت مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ایسے لوگوں کے حقوق نظریہ میں ہی رہیں گے اور ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔
بنچ نے کہا کہ اس عدالت نے بھی بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ملک کے عوام کی طرف سے جمہوری طور پر منتخب اور اپنے اعمال کے لیے ان کے سامنے جوابدہ ایگزیکٹو، پالیسی بنانے کی اہلیت اور اختیار رکھتا ہے۔
جیکب پلئیل کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بنچ نے کہا کہ اس عدالت نے ویکسینیشن کے بعد منفی واقعات کی نگرانی میں ریاست کی ذمہ داری پر زور دیا۔ اس میں کہا گیا ہے، "ہمارے خیال میں، یہ ذمہ داری محض نگرانی تک محدود نہیں رہ سکتی، بلکہ مذکورہ بالا بحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ویکسین سے متعلق چوٹوں سے متاثر ہونے والوں کو مناسب معاوضہ فراہم کرنے تک بھی توسیع کرنی چاہیے۔"
بنچ نے کہا کہ AEFIs کی نگرانی کے فقدان کی وجہ سے، درخواست گزاروں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے، ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ حکومت ہند اس بات کو یقینی بنائے گی کہ حفاظتی ٹیکوں کے بعد ہونے والے منفی واقعات (AEFI) کی نگرانی مضبوط نگرانی کے نظام کے ذریعے کی جائے، اور یہ کہ متعلقہ ڈیٹا کو عوامی ڈومین میں شفاف اور بروقت بنایا جائے۔
سپریم کورٹ نے یہ حکم ان درخواستوں پر جاری کیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ 2021 میں COVID-19 ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد دو خواتین کی موت ہوگئی۔ درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ دونوں کو ویکسینیشن کے بعد سنگین مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔