سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کے رویے پر ناراضگی کا کیا اظہار، کہا: عدلیہ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا
سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ایک درخواست گزار (راہل گاندھی) سے ان کے طرزِ عمل کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے۔
Published : October 15, 2026 at 2:09 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز کانگریس رہنما راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن لیڈروں کی اس درخواست پر الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر ووٹر لسٹ سے ووٹرز کے نام ہٹانے اور ایس آئی آر (SIR) میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔
چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوئمالیا باگچی کی بنچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران بعض وکلاء نے ایس آئی آر میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف کانگریس لیڈروں کے سپریم کورٹ تک کیے گئے حالیہ مارچ کا تذکرہ کیا۔
سپریم کورٹ نے راہل گاندھی، سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو اور دیگر رہنماؤں کو ایس آئی آر میں مبینہ گڑبڑیوں کو لے کر سپریم کورٹ تک کیے گئے ان کے مارچ کے خلاف دائر ایک متفرق درخواست پر نوٹس جاری کیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی بھی ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا۔
بنچ نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا: "عدلیہ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ ہم زمینی حقیقت سے دور نہیں ہیں"۔
اپوزیشن رہنماؤں کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوئمالیا باگچی کی بنچ نے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کو باقاعدہ نوٹس جاری کیے۔ بنچ نے مزید کہا: "ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں اور اسے پہلے سے زیرِ التوا کیس کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ایک درخواست گزار سے ان کے اس طرزِ عمل کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیں گے"۔
اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اسد الدین اویسی جیسے دیگر رہنماؤں کی طرف سے الیکشن کمیشن سے متعلق دائر کی گئی الگ الگ درخواستوں پر مرکزی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین کو بھی نوٹس جاری کیے۔
ساتھ ہی، سپریم کورٹ جنتر منتر کو احتجاجی مقامات (پروٹیسٹ سائٹس) کی فہرست سے ہٹانے کے حکم کو چیلنج کرنے والی ایک اور درخواست کا جائزہ لینے پر بھی رضامند ہو گیا ہے۔
واضح رہے کہ راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے پیر کے روز ایس آئی آر سے متعلق درخواست دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک مارچ کیا تھا۔ ایس آئی آر میں مبینہ دھاندلیوں کو لے کر چیف الیکشن کمشنر (CEC) کے استعفے کے مطالبے کے ساتھ دہلی میں مسلسل کئی احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔