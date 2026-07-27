سپریم کورٹ نے کہا۔۔۔ پرامن احتجاج ایک آئینی حق، طاقت کے استعمال کا جواز نہیں
سپریم کورٹ نے جنتر منتر پر مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی کے حوالے سے اہم مشاہدات کیے۔ CJI نے پرامن احتجاج کوآئینی حق قرار دیا۔
Published : July 27, 2026 at 2:11 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز اس بات پر زور دیا کہ پرامن احتجاج ایک آئینی طور پر ضمانت یافتہ حق ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ لاٹھی چارج یا پرتشدد ردعمل کو محض اس لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ احتجاج ہو رہا ہے۔
چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے یہ ریمارکس ایک وکیل کی جانب سے پیپر لیک معاملے پر احتجاج میں حصہ لینے والے طلباء کے خلاف پولیس کی جانب سے طاقت کے بے تحاشہ استعمال کا الزام لگانے والی درخواستوں کا حوالہ دینے کے بعد دیے گئے۔
بنچ نے کہا کہ پولیس کی زیادتی کے الزامات کی الگ سے تحقیقات کی جانی چاہیے۔ بنچ نے پورے ملک میں احتجاج سے نمٹنے کے لیے یکساں پولیس پروٹوکول کی ضرورت پر زور دیا۔
چیف جسٹس نے کہا کہ "احتجاج کا حق، پرامن احتجاج کی آئینی اسکیم کے تحت مکمل ضمانت دی گئی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، بشرطیکہ یہ پرامن احتجاج ہو۔ محض اس لیے زیادتی نہیں ہو سکتی کہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔"
طلباء کے احتجاج کے دوران بدسلوکی کا شکار ہوئے پولیس اہلکاروں کے خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل نے کہا کہ، ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں انہیں (پولیس اہلکاروں) لات مارتے اور ہجومی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
جسٹس باغچی نے ریمارکس دیئے، "کسی بھی فرد کو چوٹ پہنچنا۔۔۔۔ یکساں طور پر تشویش کا معاملہ ہے۔" بنچ نے معیاری آپریٹنگ پروسیجرز (SOPs) کا بھی حوالہ دیا اور سوال کیا کہ پولیس کو اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاج سے نمٹنے کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کیوں فراہم نہیں کیے گئے۔ "کافی تعداد میں ہیلمٹ۔۔۔ ایک پروٹوکول ہونا چاہیے۔ فرض کریں کہ نوجوان کسی مسئلے پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں؛ انہیں احتجاج کرنے کا حق ہے۔"
بنچ نے مزید کہا، "انہیں مناسب جگہ فراہم کی جانی چاہیے؛ اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم، اگر کوئی سماج دشمن عنصر غلط کام کرتا ہے، تو اس کا ضرور ازالہ کیا جا سکتا ہے۔" سالیسٹر جنرل تشار مہتا، مرکز کی طرف سے پیش ہوئے، تجویز کیا کہ تمام معاملات کی کل سماعت کی جاسکتی ہے۔ مہتا کی تجویز پر چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) نے اتفاق کیا۔
انہوں نے کہا، "براہ کرم اسے ایک مخالف قانونی چارہ جوئی کے طور پر نہ دیکھیں۔۔۔ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ ان کے لیے کون ذمہ دار ہے۔" سی جے آئی نے پوچھا، "کس قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور مستقبل کے لیے کن حفاظتی تدابیر اور ضروری رہنما خطوط کی ضرورت ہے؟"
سی جے آئی نے کہا کہ یہ صرف دہلی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا معاملہ ہے۔ ایک یکساں پروٹوکول ضروری ہے۔ لاٹھی چارج صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ احتجاج ہو رہا ہے۔ سی جے آئی نے مشاہدہ کیا، "یہ صرف احتجاج کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تشدد کے واقعات کے بارے میں ہے۔۔۔لہذا، خود ساختہ نظم و ضبط جمہوری عمل کا ایک اہم حصہ ہے۔۔۔"
مہتا نے بنچ کو یقین دلایا کہ وہ بغیر کسی تعصب یا مخالفانہ رویہ کے ان کی مدد کریں گے۔ بنچ نے تمام معاملات کو کل سماعت کے لیے درج کر دیا ہے۔
24 جولائی کو سپریم کورٹ نے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کارروائی سے متعلق عرضی پر سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس معاملے کا تذکرہ سی جے آئی کی قیادت والی بنچ کے سامنے کیا گیا۔
عرضی گزار کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ گوپال سنکرارائنن نے بنچ کو بتایا، "ہم نے طلبہ کے احتجاج کے بارے میں ایک عرضی دائر کی ہے۔ ڈائری نمبر جنریٹ ہوگیا ہے۔ ارجنٹ ہے۔۔۔"
سینئر وکیل نے کہا، "طلبہ کے خلاف پولیس کی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ کرنا چاہیے۔۔۔ عدالت ثالث کے طور پر کھڑی ہے۔" دلائل سننے کے بعد، بنچ نے کہا کہ وہ اس معاملے کی پیر کو سماعت کرے گی۔
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