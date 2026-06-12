میناکشی نٹراجن کو بڑا' دھچکا؛ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ وہ مداخلت نہیں کر سکتی
کانگریس لیڈر میناکشی نٹراجن نے ایک رٹ پٹیشن میں راجیہ سبھا انتخابات کے لیےان کی نامزدگی کو مستردکرنے والے ریٹرننگ افسر کےحکم کو چیلنج کیا
Published : June 12, 2026 at 3:30 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر میناکشی نٹراجن کو سپریم کورٹ میں جھٹکا لگا ہے۔ جمعہ کو سپریم کورٹ نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیے جانے کو چیلنج کرنے والی نٹراجن کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔
یہ معاملہ جسٹس پرشانت کمار مشرا اور جسٹس اتل ایس چندورکر پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ کانگریس لیڈر کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ اے ایم سنگھوی اور وویک تنکھا پیش ہوئے، جبکہ سینئر ایڈوکیٹ ڈی ایس نائیڈو نے الیکشن کمیشن کی نمائندگی کی۔
After Vote Chori and Sarkar Chori - the BJP-EC jugalbandi has finished the contest before it has even begun with Seat Chori.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 11, 2026
Look at what happened in the recent Rajya Sabha elections.
Congress candidate Meenakshi Natarajan ji submitted every document. No pending cases. The EC…
بنچ نے کہا ہم آئین کے آرٹیکل 32 کے تحت اس پٹیشن پر غور نہیں کرنا چاہتے... اسے خارج کر دیا جاتا ہے۔ درخواست گزار کی نامزدگی کو مسترد کرنے کی بنیادوں کے بارے میں جو بھی مشاہدات کیے گئے ہیں، وہ صرف اور صرف کیس کے حقائق کو سمجھنے کے لیے ہیں، مزید برآں اس حکم میں شامل کوئی چیز بھی انتخابی پٹیشن کو متاثر نہیں کرے گی۔
بنچ نے درخواست گزار کی اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ نامزدگی کو مسترد کرنے میں "پیٹنٹ" اور "واضح" غلطیوں کو درست کرنے کے لیے آرٹیکل 32 کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
حکم سنانے کے دوران، جسٹس مشرا نے مشاہدہ کیا کہ اگر عدالت آرٹیکل 32 یا 226 کے تحت مداخلت کی وارنٹی والے مقدمات کی نشاندہی کرنے کے لیے اس طرح کے دلائل کو قبول کرتی ہے-جب کہ دوسرے مقدمات (جہاں مسترد کرنا بنیادی طور پر غلط نہیں ہے) کو انتخابی عرضی کے تدارک کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ مؤثر طریقے سے قانون میں ایک اصول کو پڑھنا ہو گا جو آرٹیکل 39 میں موجود نہیں ہے۔
حکم سناتے ہوئے، جسٹس مشرا نے کہا کہ اگر عدالت ایسے دلائل کو قبول کرتی ہے جس سے آرٹیکل 32 یا 226 کے تحت مداخلت کی وارنٹی سے متعلق معاملات کی نشاندہی کی جائے- اس طرح ایسے مقدمات کو مجبور کیا جائے جہاں مسترد کرنا بنیادی طور پر غلط نہیں تھا بجائے اس کے کہ انتخابی پٹیشن دائر کرنے کا راستہ اختیار کیا جائے۔
سماعت کے دوران بنچ نے نٹراجن کے وکیل سے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کی طرف اشارہ کریں جہاں عدالت نے ایسے معاملات میں مداخلت کی ہو۔ بنچ نے مشاہدہ کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فیصلہ کتنا ہی غلط ہو، ایک بار نامزدگی مسترد ہونے کے بعد، علاج عام طور پر کہیں اور ہوتا ہے۔ جسٹس مشرا نے پوچھا کہ کیا اس عدالت کا کوئی فیصلہ ہے جہاں ہم نے اس مرحلے پر مداخلت کی ہو؟
جسٹس مشرا نے سنگھوی سے کہا کہ پورا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی نامزدگی کی اجازت دیتے ہیں تو اس سے آرٹیکل 329 میں طے شدہ دائرہ اختیار کی تقسیم میں خلل پڑے گا۔
جسٹس مشرا نے کہا، "ہمیں ڈر ہیکہ ہے کہ اس کا ایسا مطلب نکا لیں گے کہ جس کے تحت، کچھ معاملات میں یہ عدالت کسی امیدوار کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کرنے کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کر سکتی ہے، جبکہ دیگر میں امیدوار کو الیکشن ٹریبونل کے سامنےحل کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔"
غور طلب ہے کہ میناکشی نٹراجن نے اپنی رٹ پٹیشن میں ریٹرننگ آفیسر کے نامزدگی کو مسترد کرنے کے حکم کو چیلنج کیا ہے۔ یہ معاملہ عدالت نمبر 6 میں آئٹم نمبر 53 کے طور پر سماعت کے لیے مقرر ہے۔
یہ پیشرفت ریٹرننگ آفیسر کے انتخابی حلف نامے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا حوالہ دیتے ہوئے نٹراجن کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کرنے کے فیصلے کے بعد ہوئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن پر غلط کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا ہے۔
حال ہی میں کانگریس کے ایک 10 رکنی وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی تاکہ اس مسئلہ پر اپنی تشویش کا اظہار کیا جاسکے۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو الیکشن کمیشن اور بی جے پی دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دونوں کے درمیان ملی بھگت کا الزام لگاتے ہوئے، انہوں نے صورتحال کو "سیٹ چوری" قرار دیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں راہول گاندھی نے مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے کانگریس امیدوار میناکشی نٹراجن کی نامزدگی کو مسترد کیے جانے کا مسئلہ اٹھایا۔
انہوں نے کہا ووٹوں اور حکومتوں کی چوری کے بعد، بی جے پی اور الیکشن کمیشن کے درمیان ملی بھگت نے مقابلہ کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا ہے اس سے پہلے کہ یہ 'سیٹ چوری' کے ذریعے شروع ہو۔ صرف حالیہ راجیہ سبھا انتخابات کو دیکھو، میناکشی نٹراجن نے تمام ضروری دستاویزات جمع کرائے تھے، اور ان کے خلاف کوئی زیر التوا کیس نہیں تھا، الیکشن کمیشن نے بی جے پی کے اعتراض کی بنیاد پر ان کی نامزدگی کو مسترد کر دیا۔
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راہول گاندھی نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ جھارکھنڈ سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار پرمل ناتھوانی نے فارم پر اپنا نام غلط لکھا تھا اور ضروری معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے انہیں غلطی کی اصلاح کے لیے وقت دیا۔