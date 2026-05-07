سپریم کورٹ نے بوہرہ فرقہ میں بے دخلی سے متعلق 40 سال پرانی پی آئی ایل کی صداقت پر سوال اٹھائے
سپریم کورٹ نے داؤدی بوہرہ فرقہ کے ممبران کی بے دخلی سے متعلق 40 سال پرانی PIL کے صداقت پر سوالات اٹھائے ہیں۔
Published : May 7, 2026 at 10:10 AM IST
نئی دہلی: بدھ کو سپریم کورٹ نے داؤدی بوہرہ فرقے کے سنٹرل بورڈ کی طرف سے 1986 میں دائر کی گئی ایک مفاد عامہ کی عرضی کی صداقت پر سوالات اٹھائے۔ درخواست میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا اس فرقے کے سپریم لیڈر کے پاس اپنے کسی ممبر کو بے دخل کرنے کا اختیار ہے، اور کیا اس عمل کو آئینی طور پر ایک مذہبی عمل کے طور پر تحفظ حاصل ہے۔
1986 میں، داؤدی بوہرہ فرقے کے مرکزی بورڈ نے ایک پی آئی ایل دائر کی جس میں "سردار سیدنا طاہر سیف الدین صاحب" کیس میں 1962 کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کے فیصلے نے بمبئی پریوینشن آف کمیونیکیشن ایکٹ، 1949 - قانون سازی کو ختم کر دیا تھا جس نے فرقے سے کسی بھی رکن کو بے دخل کرنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔
سپریم کورٹ کی نو ججوں کی آئینی بنچ فی الحال مذہبی مقامات پر خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک سے متعلق درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے۔ اس میں کیرالہ کے سبریمالا مندر کے ساتھ ساتھ داؤدی بوہرہ فرقہ سمیت مختلف مذاہب کی مذہبی آزادی کے دائرہ کار سے متعلق مسائل شامل ہیں۔ بنچ میں چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت اور جسٹس بی وی ناگرتھنا، ایم ایم سندریش، احسان الدین امان اللہ، اروند کمار، آگسٹین جارج مسیح، پرسنا بی ورلے، آر مہادیون، اور جویمالیہ باغچی شامل ہیں۔
سماعت کے دوران، سینئر ایڈوکیٹ راجو رامچندرن نے نو ججوں کی بنچ کے سامنے عرض کیا کہ وہ اصلاح پسند داؤدی بوہروں کے ایک گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک ایسے فرد کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کے والد مرحوم اصغر علی انجینئر، فرقے سے بے دخلی کا شکار ہوئے تھے، جس کے بعد خاندان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وکیل نے استدلال کیا کہ داؤدی بوہرہ فرقہ کے اندر بے دخلی کا براہ راست انسانی وقار پر اثر پڑتا ہے — بالکل اسی طرح جیسے پارسی خواتین کو اپنے عقیدے سے باہر شادی کرنے پر مذہبی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
رامچندرن نے بنچ کے سامنے عرض کیا کہ شیعہ مسلمانوں کے ذیلی فرقے داؤدی بوہرہ کے سربراہ کو 'داعی' کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ داعی کو 21 ویں امام کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داؤدی بوہرہ عقیدے کی ایک مخصوص خصوصیت یہ ہے کہ داعی حتمی اتھارٹی کی تشکیل کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بالغ ہونے پر، کمیونٹی کے ارکان تمام معاملات میں داعی سے مکمل وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔
انہوں نے استدلال کیا کہ مسئلہ صرف مذہبی نظم و ضبط کے نفاذ کا نہیں ہے، جو ہر مذہب کے لیے اپنی برادری کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ سوال سزا کے متناسب ہونے اور انسانی وقار پر اس کے اثرات سے متعلق ہے۔
جسٹس ناگرتھنا نے پوچھا، "آپ ہم سے آئین کے آرٹیکل 32 کے تحت ایک عرضی دائر کرکے فیصلے کو ایک طرف کرنے کو کہہ رہے ہیں؟" انھوں نے مزید کہا کہ، سپریم کورٹ کو مستقل مزاجی برقرار رکھنی چاہیے اور "راتوں رات اپنا رنگ نہیں بدل سکتا"، جسٹس ناگارتھنا نے سوال کیا کہ آرٹیکل 32 کے تحت دائر درخواستوں کو آئینی بنچ کے فیصلوں کے خلاف کیسے غور کیا جا سکتا ہے۔
جسٹس ناگارتھنا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، "دو ججوں کی بنچ ممکنہ طور پر کل ایسا کر سکتی ہے۔ ہمیں تشویش ہے؛ اس سے اس عدالت کے عمل سے متعلق ایک سنگین مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔" رامچندرن نے جواب دیا کہ وہ اس سوال کو "منصفانہ اور براہ راست" حل کریں گے، لیکن بعد کے مرحلے میں۔
جسٹس ناگارتھنا نے دہرایا، "جب تک آپ اس رکاوٹ کو عبور نہیں کرتے، ہم اس معاملے کو اس کی خوبیوں پر کیسے سن سکتے ہیں؟ جب تک یہ دائرہ اختیار کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ہم اس کی خوبیوں پر کسی بھی درخواست پر غور نہیں کر سکتے۔۔۔" انہوں نے مزید کہا، "کل، میرٹ پر بحث کرتے ہوئے، ہم سوال کر رہے تھے کہ سبریمالا کیس سے متعلق پہلی بار داخل ہونے والی رٹ پٹیشن کو کیوں داخل کیا گیا؟" بنچ نے کہا، "ہم آج اپنے موقف کو تبدیل نہیں کر سکتے اور یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کی رٹ پٹیشن پر بھی غور کیوں کیا جائے۔"
منگل کو، سپریم کورٹ نے این جی او، انڈین ینگ لائرز ایسوسی ایشن سے کئی سوالات کیے، جس کی مفاد عامہ کی عرضی پر عدالت نے سبریمالا مندر میں ہر عمر کی خواتین کے داخلے کی اجازت دی تھی۔ سماعت جمعرات کو بھی جاری رہے گی۔
