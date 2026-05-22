سپریم کورٹ نے 2020 دہلی فسادات کیس میں تسلیم احمد اور عبدالخالد سیفی کو عبوری ضمانت دے دی
اگر عدالت کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی خلاف ورزی کی گئی تو استغاثہ ان کی ضمانت منسوخی کی درخواست کر سکتا ہے۔
Published : May 22, 2026 at 5:42 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو دہلی فسادات کی سازش کیس کے ملزم تسلیم احمد اور خالد سیفی کو عبوری ضمانت دے دی۔ دونوں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (UAPA) کے تحت 2020 سے جیل میں ہیں۔ جسٹس اروند کمار اور پی بی کی بنچ نے ورلے نے دونوں ملزمان کی درخواست پر سماعت کی جس میں دہلی ہائی کورٹ کے گزشتہ سال ان کی ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔
خالد سیفی کی نمائندگی کرنے والی سینئر وکیل ربیکا ایم جان نے دلیل دی کہ ان کے خلاف اہم ثبوت سی اے اے کے احتجاج سے متعلق کچھ واٹس ایپ گروپ چیٹس ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیفی پر گلفشان فاطمہ، نتاشا ناروال، اور دیونگنا کلیتا کے ساتھی ہونے کا الزام ہے، جن سبھی کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے۔ اس لیے سیفی کو بھی برابری کی بنیاد پر ریلیف دیا جانا چاہیے۔
جسٹس اروند کمار اور پی بی ورالے کی بنچ نے جسٹس بی وی ناگرتھنا کی سربراہی والی بنچ کے حالیہ فیصلے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، جس نے 5 جنوری کے فیصلے پر تنقید کی تھی جس میں کارکنوں عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔
دہلی پولیس نے قانونی سوال کو بڑی بنچ سے رجوع کرنے کی درخواست کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا طویل قید اور مقدمے کی سماعت میں تاخیر انسداد دہشت گردی کے قوانین جیسے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ 1967 (یو اے پی اے) کے تحت ضمانت پر عائد قانونی پابندیوں کو ختم کر سکتی ہے۔
بنچ نے دہلی فسادات کے دو ملزمین عبدالخالد سیفی اور تسلیم احمد کو چھ ماہ کی مشروط عبوری ضمانت دے دی۔اس میں کہا گیا ہے کہ اگر عدالت کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی خلاف ورزی کی گئی تو استغاثہ ان کی ضمانت منسوخی کی درخواست کر سکتا ہے۔
بنچ نے ہدایت دی کہ اس معاملے کو چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت کے سامنے رکھا جائے تاکہ قانونی سوال پر سرکاری طور پر فیصلہ کرنے کے لیے ایک مناسب بنچ تشکیل دیا جا سکے۔