کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کو ملی ٹیرر فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ سے ضمانت
سپریم کورٹ نے دلیل دی کہ مقدمے کی سماعت میں غیر معمولی تاخیر ہوئی اور این آئی اے شواہد پیش نہ کر سکی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 12, 2026 at 12:32 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 12:53 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ آف انڈیا نے جمعرات کو کشمیر کے سینئر علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک مقدمے میں ضمانت دے دی۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے جیلوں میں بند دیگر علیحدگی پسند رہنماؤں کو بھی رہا کیے جانے کی سفارش کی۔
شبیر شاہ کی ضمانت کے معاملے کی سماعت جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بنچ نے کی۔ شاہ کی طرف سے سینئر وکیل کولین گونزالویس پیش ہوئے جبکہ قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی جانب سے سینئر وکیل سدھارتھ لوتھرا نے دلائل دیے۔ بنچ نے کہا کہ مقدمے کی سماعت میں تاخیر کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی جا سکی اور دلائل سننے کے بعد عدالت نے ضمانت کا حکم جاری کیا۔
25 فروری کو عدالت عظمیٰ نے این آئی اے سے شاہ کے خلاف حالیہ شواہد پیش کرنے اور محض 30 سے 35 سال پرانی تقاریر پر انحصار نہ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ این آئی اے نے شاہ کی ضمانت کی مخالفت کی تھی۔ اسی روز این آئی اے کے وکیل نے کہا تھا کہ شاہ کے خلاف مواد موجود ہے، جس میں اشتعال انگیز ویڈیوز اور بعض ای میلز بھی شامل ہیں۔
سھارتھ لوتھرا نے عدالت کو بتایا کہ حاصل شدہ ڈیٹا کو تجزیے کے لیے سنٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ (سی ڈیک) کو بھیجا گیا تھا، لیکن اس دوران کووڈ وبا آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کچھ مواصلات موجود تھے، مگر این آئی اے سی ڈیک کی رپورٹیں حاصل نہیں کر سکی۔ بعد میں عدالت کو بتایا گیا کہ یہ رپورٹیں گزشتہ روز ٹرائل کورٹ میں پیش کر دی گئی ہیں اور سی ڈیک کی رپورٹ کل دائر کی گئی تیسری چارج شیٹ کا حصہ بن چکی ہے۔
لوتھرا نے کہا کہ گھر کی تلاشی کے دوران شاہ کے مکان سے اشتعال انگیز ویڈیوز بھی ملی تھیں اور ان کے خلاف گواہوں کے بیانات بھی موجود ہیں۔ تقاریر کے حوالے سے جسٹس مہتا نے کہا کہ یہ تقاریر نئی نہیں ہیں بلکہ تقریباً 30 یا 35 سال پرانی ہیں اور انہیں 2019 میں برآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ کو بغاوت سے متعلق تقاریر کے معاملے میں پہلے ہی بری کیا جا چکا ہے، اس لیے تقاریر کے زمانے کی تاریخ اہم ہو جاتی ہے۔ عدالت نے این آئی اے سے کہا تھا کہ وہ کوئی حالیہ مواد پیش کرے۔
13 جنوری کو عدالت عظمیٰ نے این آئی اے کو تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہی اور ایجنسی سے پوچھا تھا کہ شاہ کو چھ سال سے زیادہ عرصہ حراست میں رکھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ عدالت نے این آئی اے سے کہا تھا کہ وہ شاہ کی چند تقاریر اور دیگر متعلقہ حقائق عدالت کے سامنے پیش کرے۔
لوتھرا نے عدالت میں کہا کہ شاہ کے 39 سال جیل میں رہنے کا دعویٰ تہاڑ جیل اور کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل جیل خانہ جات کی رپورٹ سے ثابت نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق اس کیس میں شاہ تقریباً پانچ سال دو ماہ جیل میں رہے ہیں جبکہ مجموعی طور پر آٹھ سال کے قریب قید کا عرصہ بنتا ہے۔
بنچ نے کہا: "ابتدائی طور پر ہمیں ایسے لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہوں، لیکن کسی کو چھ سال سے زیادہ حراست میں رکھنے کے لیے ٹھوس حقائق ہونا ضروری ہیں۔ ہم دستیاب حقائق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔"
بعد میں لوتھرا نے متعلقہ دستاویزات پیش کرنے کے لیے عدالت سے کچھ وقت مانگا۔
