'نابالغوں کا شراب پی کر گاڑی چلانا ایک المیہ ہے'، پونے پورش کیس میں 3 ملزمان کی ضمانت منظور
سپریم کورٹ نے پونے پورش حادثہ کیس میں تین ملزمان کو ضمانت دی، والدین کو بھی نصیحت کی۔
Published : February 2, 2026 at 3:09 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو پونے پورش کیس میں تین ملزمین کو ضمانت دے دی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ نابالغوں کا شراب پی کر گاڑی چلانا المیہ ہے۔
اس کیس کی سماعت جسٹس بی وی ناگرتھنا اور جسٹس اجل بھویان کی بنچ نے کی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ والدین کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کیونکہ ان کا اپنے بچوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ عدالت نے نابالغ بچوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے پر والدین پر برہمی کا اظہار کیا۔
سپریم کورٹ نے پونے پورش حادثہ کیس میں تین ملزمین کو ضمانت دے دی جس میں دو لوگوں کی جان گئی تھی۔ سماعت کے دوران جسٹس ناگارتھنا نے کہا کہ نوجوانوں کے والدین کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ایسے معاملات میں باپ اور ماں کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہئے کیونکہ ان کا اپنے بچوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔
"بچوں کو اجازت دینا...پہلا، نابالغ ہونے کے ناطے شراب پینا۔ دوسرا، انہیں گاڑی دینا اور اس طرح جشن منانا...افسوسناک ہے...بالآخر، والدین کا بچوں پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ (بچے) گاڑی کی چابیاں لے لیتے ہیں۔"...جسٹس ناگارتھنا
جسٹس ناگارتھنا نے کہا کہ منشیات کا استعمال ایک چیز ہے، لیکن انہیں تفریح کے لیے گاڑی کی چابیاں اور پیسے دینا ناقابل قبول ہے۔ بنچ نے کہا کہ شراب پی کر جشن منانا اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانا، سڑک پر بے گناہ لوگوں کو مارنا یا سڑک پر سونا قابل مذمت ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانون کو کارروائی کرنی چاہیے۔
جسٹس ناگارتھنا نے کہا کہ والدین کے پاس اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں آپشن کیا ہے... رقم، اے ٹی ایم کارڈ؟ ایسے حالات میں بچے موبائل فون میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ بنچ نے آشیش ستیش متل، آدتیہ اویناش سود، اور امر سنتوش گائیکواڑ کو ٹرائل کورٹ کی طرف سے عائد کردہ شرائط کے تحت ضمانت دے دی۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ اپیل گزار تقریباً 18 ماہ سے جیل میں تھے۔