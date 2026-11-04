'دو بچوں کے قانون کی اب ضرورت نہیں رہی'، سپریم کورٹ نے آبادی میں گراوٹ پر تشویش کا کیا اظہار
جسٹس نرسمہا نے کہا کہ آبادی میں اضافے کو روکنے والے قوانین کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا ہے۔
Published : November 4, 2026 at 1:51 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کو آبادی کنٹرول کرنے کی پالیسیوں پر بڑے پیمانے پر نظرِ ثانی کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ عدالت نے یہ مشاہدہ کیا کہ دو سے زیادہ بچوں والے خاندانوں کو سزا دینے والے قوانین اب کارآمد نہیں رہے کیونکہ بھارت ایک بوڑھے ہوتے ہوئے معاشرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کا وہ خوف جو کبھی ایسے اقدامات کو جائز قرار دیتا تھا، گزشتہ دہائی میں ختم ہو چکا ہے۔ عدالت نے غور کیا کہ شرحِ پیدائش (Fertility Rate) متبادل سطح (Replacement Level) سے بھی نیچے چلی گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں ڈیموگرافک شفٹ (صنفِ ساختی تبدیلی) کا ماحول تیار ہو رہا ہے، جس سے مستقبل میں آبادی کی عمر بڑھے گی اور کام کرنے کی عمر کے لوگوں کا تناسب کم ہو جائے گا۔
The Supreme Court has referred its 2003 judgment in the Javed vs. State of Haryana case to a larger bench for reconsideration, observing that laws disqualifying people with more than two children from contesting local body elections may no longer be relevant due to India's declining fertility rate. The court made the observation while setting aside the disqualification of former Maharashtra village sarpanch Mangala Bhimrao, who had been barred from contesting elections following the birth of her third child. The 2003 judgment had upheld a provision of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, disqualifying people with more than two living children from contesting panchayat elections.— IANS (@ians_india) November 4, 2026
مہاراشٹر گرام پنچایت ایکٹ 1959 کی دفعہ
یہ فیصلہ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک ارادھے پر مشتمل بنچ نے سنایا۔ درخواست گزار کو مہاراشٹر گرام پنچایت ایکٹ 1959 کی دفعہ 14(1)(j-1) کے تحت کاکوڈا گرام پنچایت کی سابق سرپنچ کے عہدے سے ان کے تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد نااہل قرار دیا گیا تھا۔
مہاراشٹر گرام پنچایت ایکٹ 1959 کی دفعہ 14(1)(j-1) کے تحت 13 ستمبر 2000 کو یہ اصول نافذ ہوا تھا کہ اگر کسی شخص کے ہاں اس تاریخ کو یا اس کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اسے گرام پنچایت کا رکن یا سرپنچ بننے یا الیکشن لڑنے کے لیے نااہل سمجھا جائے گا۔ 1959 کے اس قانون میں 13 ستمبر 2000 سے جب یہ ترمیم نافذ ہوئی تھی، دو سے زیادہ بچے ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔
Delhi: Advocate Pratik Bombarde, counsel for the petitioner, on the Supreme Court's order on the two-child norm for contesting panchayat elections, says, "Today, the Supreme Court delivered a judgment referring the larger issue concerning Section 14 of the Maharashtra Village Panchayats Act to a larger bench. The section states that a person with more than two children cannot contest an election... Today, the Supreme Court delivered its judgment, stating that there are two reasons why it is reconsidering its earlier judgment in the Javed case. The Javed judgment upheld the policy that a person with more than two children should not be allowed to contest an election..."— IANS (@ians_india) November 4, 2026
دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر سزا دینے والے قوانین اب بے معنی
بنچ نے کہا کہ بھارت کی کل شرحِ پیدائش (TFR) 2003 میں 3 تھی، جب سپریم کورٹ نے 'جاوید بنام ریاست ہریانہ' کیس میں دو بچوں کے قانون کی آئینی حیثیت کو برقرار رکھا تھا، جو اب گھٹ کر 1.9 رہ گئی ہے۔ جسٹس نرسمہا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بنچ کی رائے ہے کہ دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر سزا دینے والے قوانین اب بے معنی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے قوانین کی بنیاد، یعنی زیادہ آبادی کا خوف، گزشتہ چند دہائیوں میں رونما ہونے والی ڈیموگرافک تبدیلیوں کی وجہ سے کمزور پڑ چکا ہے۔
بھارت کی کل شرحِ پیدائش 3 سے گھٹ کر 1.9 پر آ گئی
عدالت نے مزید کہا، "ہم نے واضح کیا ہے کہ 2003 میں جاوید بنام ریاست ہریانہ کیس میں ایسے قوانین کو جائز قرار دیے جانے کے بعد سے، بھارت کی کل شرحِ پیدائش 3 سے گھٹ کر 1.9 پر آ گئی ہے۔" جسٹس نرسمہا نے کہا کہ 2.1 کی شرح، جسے ریپلیسمنٹ ریٹ (متبادل شرح) کہا جاتا ہے، ایک نسل کو خود کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگرچہ بھارت کی آبادی ابھی کم نہیں ہو رہی ہے، لیکن کل شرحِ پیدائش کے ریپلیسمنٹ ریٹ سے نیچے گرنے سے جلد ہی ڈیموگرافک تبدیلی کے باعث آبادی بوڑھی ہو جائے گی اور کام کرنے والی آبادی کا حصہ کم ہو جائے گا۔
آبادی کے اضافے کو روکنے والے قوانین کا اب کوئی مطلب نہیں
جسٹس نرسمہا نے کہا کہ اسی لیے، آبادی کے اضافے کو روکنے والے قوانین کا اب کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ اگر ہم ایسی تبدیلیاں پر غور نہیں کریں گے تو بھارت کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ بنچ نے کہا، "اس وجہ سے ہمیں اس کارروائی پر روک لگانی پڑی ہے۔ ہم نے اس معاملے کو ایک بڑی بنچ (Larger Bench) کو بھیج دیا ہے۔"
جاوید بنام ریاست ہریانہ کیس میں 2003 کے فیصلے میں، جس میں تین ججوں کی بنچ نے ہریانہ پنچایتی راج ایکٹ 1994 کی آئینی قانونی حیثیت کو برقرار رکھا تھا، دو سے زیادہ زندہ بچوں والے امیدواروں کو مقامی انتخابات لڑنے سے نااہل قرار دیا گیا تھا۔
بنچ نے یہ فیصلہ مہاراشٹر کی سابق سرپنچ منگلا بھیم راؤ انگلے کی درخواست پر سنایا، جس میں انہوں نے تیسرا بچہ ہونے کی وجہ سے خود کو نااہل قرار دیے جانے کو چیلنج کیا تھا۔ اس سے قبل بمبئی ہائی کورٹ نے مہاراشٹر گرام پنچایت ایکٹ کے تحت انگلے کی نااہلی کو درست برقرار رکھا تھا۔ انگلے نے ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔
یہ کارروائی مہاراشٹر میں گرام پنچایت کاکوڈا کی سرپنچ کے طور پر انگلے کے انتخاب کے بعد شروع ہوئی تھی۔ ایک شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہیں مہاراشٹر گرام پنچایت ایکٹ 1959 کی دفعہ 14(1)(j-1) کے تحت نااہل کیا گیا ہے، جو دو سے زیادہ بچوں والے لوگوں کو پنچایت رکن یا سرپنچ کا عہدہ سنبھالنے سے روکتا ہے۔ اکتوبر 2024 میں بلدھانہ کے ایڈیشنل کلیکٹر نے انگلے کو نااہل قرار دیا تھا اور ان کی اپیل امراوتی ڈویژن کے ایڈیشنل کمشنر نے مسترد کر دی تھی۔