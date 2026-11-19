جعلی 'فارم 7' جمع کرانے والے بوتھ لیول ایجنٹس کے خلاف الیکشن کمیشن کے اختیارات محدود، سپریم کورٹ کا مشاہدہ
بینچ نے ریمارکس دیے کہ ’اگر کوئی بوتھ لیول ایجنٹ جعلی درخواست دائر کرتا ہے تو الیکشن کمیشن اسے بلیک لسٹ کر سکتا ہے‘۔
Published : November 19, 2026 at 4:52 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو مشاہدہ کیا کہ ووٹر لسٹ سے ووٹروں کے نام خارج کرانے کے لیے بے بنیاد 'فارم 7' اعتراضات جمع کرانے والے بوتھ لیول ایجنٹس (بی ایل ایز) کے خلاف کارروائی کرنے کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے اختیارات محدود ہیں۔ اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت، جسٹس جومالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے کی۔ بینچ نے انتخابی کمیشن اور دیگر متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ان الزامات کی جانچ کریں جن کے مطابق ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرِ ثانی (ایس آئی آر) کے دوران نئی دہلی کے علاقے مصطفیٰ آباد میں متعدد ووٹروں کے نام حذف کرانے کے لیے من گھڑت فارم 7 اعتراضات دائر کیے گئے تھے۔
واضح رہے کہ فارم 7 کا استعمال ووٹر لسٹ میں کسی مجوزہ یا موجودہ نام کو حذف کرانے کی درخواست کے لیے کیا جاتا ہے۔ بینچ کے روبرو یہ دلیل دی گئی کہ انتخابی کمیشن اور متعلقہ حکام کو شکایات موصول ہونے کے باوجود جعلی فارم 7 درخواستیں دائر کرنے کی تحقیقات کے لیے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن کی مبینہ بے عملی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت سے انکار کرتے ہوئے بینچ نے ریمارکس دیے "اگر کوئی بوتھ لیول ایجنٹ جعلی درخواست دائر کرتا ہے تو الیکشن کمیشن اسے بلیک لسٹ کر سکتا ہے، اس سے آگے کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔"
عدالت نے واضح کیا کہ وہ ان الزامات پر کوئی رائے دیے بغیر اس پٹیشن کو نمٹا رہی ہے، تاہم متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ درخواست گزار کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کریں اور ضروری تدارکی اقدامات اٹھائیں۔ بینچ علی مہدی نامی شخص کی جانب سے اخبارات کی خبروں کے حوالے سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ جن 28 ووٹروں کے خلاف نام خارج کرنے کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، وہ جسمانی طور پر اپنے دیے گئے پتوں پر مقیم پائے گئے ہیں۔
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عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ مشرقی دہلی کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کم ریٹرننگ آفیسر نے ایک تصدیقی مہم چلائی، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مخصوص بوتھ لیول ایجنٹ نے اس نوعیت کی 37 سے زائد فارم 7 درخواستیں جمع کرائی تھیں۔ بینچ نے کہا کہ شکایت میں متعلقہ بوتھ لیول ایجنٹس کے مخصوص ناموں کی نشاندہی کی جانی چاہیے تاکہ ضروری تدارکی اور، اگر لازم ہو تو، تادیبی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ درخواست گزار اس معاملے میں انتخابی کمیشن کو باقاعدہ تحریری درخواست پیش کر سکتا ہے۔