سپریم کورٹ نے پی ایم مودی کو اجمیر شریف درگاہ پر چادر چڑھانے سے روکنے کی عرضی کو خارج کر دیا
بنچ نے وکیل سے کہا یہ عدالت کوئی تبصرہ نہیں کرے گی کیونکہ معاملہ ٹھوس نہیں ہے۔
Published : January 5, 2026 at 8:36 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کو اجمیر شریف درگاہ پر رسمی چادر چڑھانے سے روکنے کی ہدایت دینے کی درخواست پر سماعت کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ معاملہ قابل انصاف نہیں ہے۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ درخواست میں مرکزی حکومت اور اس کی تنظیموں کی طرف سے اسلامی اسکالر خواجہ معین الدین چشتی اور اجمیر کی درگاہ کو ریاست کی طرف سے دیے گئے رسمی اعزاز اور علامتی پہچان کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔
درخواست گزار جتیندر سنگھ اور دیگر کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ برون سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم کا اجمیر میں معین الدین چشتی کی درگاہ پر چادر چڑھانے کا رواج، جو 1947 میں جواہر لعل نہرو نے شروع کیا تھا، تب سے بغیر کسی قانونی یا آئینی بنیاد کے جاری ہے۔
بنچ نے وکیل سے کہا یہ عدالت کوئی تبصرہ نہیں کرے گی کیونکہ معاملہ ٹھوس نہیں ہے۔ سنہا نے کہا کہ ایک دیوانی مقدمہ ٹرائل کورٹ میں زیر التوا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ درگاہ شیو مندر کے کھنڈرات پر بنائی گئی تھی۔ بنچ نے واضح کیا کہ رٹ پٹیشن کے خارج ہونے سے زیر التوا سول کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ درخواست گزار سول کیس میں جا کر مناسب ریلیف لیں۔
درخواست گزار جتیندر سنگھ اور وشنو گپتا، ہندو تنظیم کے اراکین، نے کہا کہ وہ مرکزی حکومت کی طرف سے خواجہ معین الدین چشتی کو دیے جانے والے رسمی احترام، سرکاری سرپرستی اور علامتی طور پر تسلیم کیے جانے سے ناخوش ہیں۔