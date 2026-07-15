سپریم کورٹ نے پیغمبر اسلام کے خلاف ویڈیو کے سرکیولیشن پر پابندی کی درخواست خارج کردی
رپورٹس کےمطابق جون میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران مبینہ طور پر پیغمبر اسلامﷺ اور ان کے خاندان کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے گئے۔
By Sumit Saxena
Published : July 15, 2026 at 3:18 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز اس درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک اثر انگیز شخص کے مبینہ طور پر توہین آمیز تبصروں کے سرکیولیشن پر پابندی کی ہدایت مانگی گئی تھی۔
یہ معاملہ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک ارادھے پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ یہ مسئلہ ایک پوڈ کاسٹ کے دوران کیے گئے تبصرے سے پیدا ہوا، جس سے ایک مخصوص مذہبی برادری کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ انہوں نے اسے "آئینی خاموشی" کی حالت کے طور پر بیان کرتے ہوئے مزید استدلال کیا کہ سوشل میڈیا پر فی الحال کوئی سنسر شپ نہیں ہے۔ وکیل نے استدلال کیا کہ عدالت کو کسی مرحلے پر مداخلت کرنی چاہیے۔ وکیل نے کہا، "بھارت بھر میں لوگ پوڈ کاسٹ بنا رہے ہیں اور ریل بنا رہے ہیں۔"
جسٹس نرسمہا نے زبانی طور پر مشاہدہ کیا کہ یہ آرٹیکل 32 کے تحت دائرہ اختیار کے استعمال کی ضمانت دینے والا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم سمجھتے ہیں۔ آرٹیکل 32 کی درخواستیں دوسرے مقاصد کے لیے ہیں۔" بنچ نے مزید کہا، ’’قانون کے تحت جو بھی کارروائی جائز ہو اسے کیا جائے‘‘۔
بنچ کو بتایا گیا کہ ایف آئی آر پہلے ہی درج ہو چکی ہے۔ جسٹس نرسمہا نے زبانی طور پر تبصرہ کیا، "اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش۔۔۔" وکیل نے واضح کیا کہ درخواست میں ایف آئی آر کے اندراج کی ہدایت نہیں مانگی گئی ہے۔ وکیل نے کہا، "ہم صرف سوشل میڈیا پر اس طرح کے مواد پر روک لگانا چاہتے ہیں۔"
جسٹس ارادھے نے وکیل سے پوچھا کہ کیا وہ انفارمیشن ٹکنالوجی رولز 2009 سے واقف ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ وہ درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کے بعد وکیل نے عرضی کو واپس لے لیا۔ درخواست ایم ڈی انس چودھری نے دائر کی تھی۔
ایک اثر انگیز شخص نے جون میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران پیغمبر محمدﷺ اور ان کے خاندان کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز الفاظ کا استعمال کیا۔ واقعے کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں اثر انگیز شخص کے خلاف کئی ایف آئی آر درج کی گئیں۔
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