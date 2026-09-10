سپریم کورٹ نے ابو سالم کی حراست سے رہائی کا مطالبہ کرنے والی درخواست مسترد کر دی
ابو سالم 1993 کے ممبئی سیریل بم دھماکوں کا مجرم تھا۔ طویل قانونی لڑائی کے بعد 2005 میں اسے پرتگال سے بھارت لایا گیا تھا۔
Published : September 10, 2026 at 1:36 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو گینگسٹر ابو سالم کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں اس نے حراست سے رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ابو سالم نے دعویٰ کیا تھا کہ پرتگال سے حوالگی (Extradition) کی شرائط کے تحت اس نے بھارت میں 25 سال جیل میں مکمل کر لیے ہیں۔
جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بنچ نے کہا کہ انہیں بمبئی ہائی کورٹ کے جاری کردہ حکم میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ جسٹس ناتھ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، 'فی الحال، اپیل مسترد کی جاتی ہے۔' ابو سالم کی طرف سے سینئر وکیل رشی ملہوترا نے کیس لڑا۔
حوالگی سے پہلے بھارت میں 25 سال جیل میں پورے کر لیے
جولائی میں سپریم کورٹ نے ابو سالم کی اس درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا جس میں اس نے حراست سے رہائی کی مانگ کی تھی۔ ابو سالم کا دعویٰ تھا کہ پرتگال سے حوالگی کی شرائط کے تحت اس نے بھارت میں 25 سال جیل میں پورے کر لیے ہیں۔ بنچ نے ابو سالم کی اس درخواست پر فیصلہ سنایا جس میں اس نے بمبئی ہائی کورٹ کے اپریل کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے فوری رہائی کی اس کی درخواست کو 'وقت سے پہلے' اور 'غلط' قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔
اچھے رویے کی وجہ سے دو سال نو ماہ سے زیادہ کی چھوٹ
سماعت کے دوران بنچ نے ابو سالم کے اس دعوے پر سوال اٹھایا کہ اس نے پہلے ہی 25 سال کی سزا پوری کر لی ہے اور کہا، 'تم نے (ابو سالم) 25 سال کیسے پورے کر لیے؟' ابو سالم کے وکیل نے دلیل دی کہ ان کے مؤکل نے جیل میں اچھے رویے کی وجہ سے دو سال اور نو ماہ سے زیادہ کی چھوٹ حاصل کی ہے۔
آسان طریقے سے خارج کروانا چاہتے ہیں؟
انہوں نے مزید دلیل دی کہ جب انڈر ٹرائل (زیرِ سماعت قیدی) کے طور پر ان کے وقت، سزا کے بعد کی حراست اور ملنے والی چھوٹ کو ایک ساتھ جوڑا جائے، تو وہ پہلے ہی جیل میں 25 سال سے زیادہ کی سزا پوری کر چکے ہیں۔ بنچ نے وکیل سے پوچھا، 'کیا آپ تفصیلی فیصلہ (Detailed Judgment) چاہتے ہیں یا آسان طریقے سے خارج کروانا چاہتے ہیں؟' جس پر ابو سالم کے وکیل نے قانونی نکتے پر تفصیلی فیصلے کا مطالبہ کیا۔ ابو سالم، جو 1993 کے ممبئی سیریل بم دھماکوں کا مجرم تھا، کو ایک طویل قانونی لڑائی کے بعد 11 نومبر 2005 کو پرتگال سے بھارت منتقل (حوالہ) کیا گیا تھا۔
پس منظر
ابو سلیم 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کے کیس میں مجرم قرار دیا گیا تھا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسے 2005 میں پرتگال سے بھارت لایا گیا تھا اور تب سے وہ جیل میں قید ہے۔ اس وقت وہ تلوُجا جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس نے 2025 میں بمبئی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں اس نے اچھی کارکردگی اور رعایتوں کو بنیاد بنا کر قبل از وقت رہائی کی اپیل کی تھی، تاہم عدالت نے تمام دلائل مسترد کرتے ہوئے اس کی درخواست خارج کر دی۔