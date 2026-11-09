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سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود دہلی این سی آر میں خوب آتش بازی، قانون کی اڑائی گئیں دھجیاں

"دہلی-NCR میں دیوالی پر پٹاخے جلانے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایات اور مقررہ وقت کے باوجود لوگوں نے آدھی رات میں آتش بازی کی۔

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دہلی میں سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 9, 2026 at 8:23 AM IST

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نئی دہلی: سپریم کورٹ کی سخت ہدایات اور وقت کی مقررہ حد کو پسِ پشت ڈالتے ہوئے دہلی اور گردونواح (این سی آر) میں دیوالی کی رات آدھی رات کے بعد بھی جم کر آتش بازی کی گئی۔ پٹاخوں کے اس بے دریغ استعمال کے نتیجے میں دہلی-این سی آر کی ہوا انتہائی زہریلی ہو گئی ہے اور کئی علاقوں میں فضائی آلودگی کا گراف خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔

مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (CPCB) کے تازہ ترین اعداد و شمار اور دہلی پولیس کی کارروائی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ درج ذیل ہے:

دہلی اور این سی آر کا ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI)

آتش بازی کے براہِ راست اثرات تہوار کے اگلے دن فضائی معیار پر واضح طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ سنٹرل پلوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق 9 نومبر 2026 کی صبح 6 بجے دہلی کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) 366 درج کیا گیا، جو کہ 'انتہائی خراب' (Very Poor) زمرے میں آتا ہے۔ اس سے قبل دیوالی والے دن یہ انڈیکس 376 اور 7 نومبر کو 369 تھا۔

دہلی کے قریبی اضلاع (این سی آر) کی صورتحال بھی تشویشناک ہے:

• غازی آباد: 371

• نوئیڈا: 338

• فرید آباد: 323

• گروگرام: 309

15 علاقوں میں آلودگی کا گراف 400 کے پار

تہوار کی رات ہونے والی شدید آتش بازی کی وجہ سے دارالحکومت دہلی کے کم از کم 15 علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کے ہندسے کو عبور کر کے 'سنگین' (Severe) زمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ ان میں سونیا وہار کا علاقہ 457 AQI کے ساتھ سب سے زیادہ آلودہ ترین مقام ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ چار سالوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیوالی کے فوری بعد دہلی کی ہوا مسلسل سنگین آلودگی کی زد میں چلی جاتی ہے، اور اس سال بھی یہی رجحان برقرار رہا۔

قوانین کی خلاف ورزی اور دہلی پولیس کی اپیل

واضح رہے کہ سپریم کورٹ اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے دہلی-این سی آر میں صرف 7 اور 8 نومبر کو ہی تصدیق شدہ 'گرین پٹاخے' (Green Crackers) جلانے کی اجازت دی گئی تھی اور اس کے لیے بھی وقت کی سخت حد مقرر تھی۔

عوام کی جانب سے ان قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور لاپرواہی کے بعد، دہلی پولیس نے سوشل میڈیا پر سرگرم ہو کر شہریوں سے پٹاخے نہ جلانے کی سخت اپیل کی ہے۔ دہلی پولیس نے اپنے پیغام میں کہا:

"وقت کا رکھیں مان، ماحول کا رکھیں دھیان! پٹاخے جلانے کی مقررہ وقت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اب پٹاخے نہ جلائیں۔ قوانین پر عمل کر کے دہلی کو صاف ستھرا اور محفوظ بنانے میں اپنا تعاون دیں۔"

آتش بازی قانونی جرم تصور کی جائے گی

پولیس انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ پٹاخے جلانے کی طے شدہ مدت اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اب کسی بھی قسم کی آتش بازی قانونی جرم تصور کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔

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TAGGED:

AATISHBAAZI IN DELHI
DELHI AQI AFTER DIAWALI
سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہیں ہوا
SC INSTRUCTIONS NOT FOLLOWED
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