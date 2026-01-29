سپریم کورٹ نے ایس آئی آر میں آدھار کارڈ کے بطور شناختی دستاویز استعمال کی توثیق کی، اعتراضات خارج
چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی کی بنچ نے ایس آئی آر کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کی۔
By Sumit Saxena
Published : January 29, 2026 at 9:35 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کو ایس آئی آر پر سماعت کرتے ہوئے ایک بار پھر اس بات کی توثیق کی کہ آدھار کارڈ کو اسپیشل انٹینسیو ریویژن کی مشق کے لیے شناخت کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ آدھار کارڈ کو بنانے کا کام پرائیویٹ ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں اس لیے یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے جواباً تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ "پاسپورٹ جاری کرنے کا کام بھی اب نجی ایجنسیوں کو سونپا گیا ہے۔ نیز یہ کہ کوئی بھی دستاویز جعلی ہو سکتی ہے۔
چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی پر مشتمل بنچ نے بدھ کو ایس آئی آر مشق کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کی۔اس دوران عدالت نے انتخابی فہرستوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے لیے آدھار کارڈ کے استعمال کے خلاف اٹھائے گئے اعتراضات کو خارج کر دیا۔
اس میں اشونی اپادھیائے کی طرف سے دائر ایک عرضی بھی شامل تھی، جس میں تمام ریاستوں میں ووٹر لسٹوں کی ملک گیر نظر ثانی کی مانگ کی گئی۔ گذشتہ سال سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی تھی کہ آدھار کارڈ کو ایک دستاویز کے طور پر شامل کیا جائے جو ایس آئی آر کیلکولیشن کے لیے جمع کیا جا سکے۔
سماعت کے دوران عرضی گزار اشونی اپادھیائے کی نمائندگی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ وجے ہنساریا نے ووٹر لسٹ کی نظر ثانی میں آدھار کے استعمال کی مخالفت کی۔ انہوں نے دلیل دی کہ آدھار کو قابل اعتماد دستاویز نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ یہ نجی ایجنسیوں کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔
تاہم جسٹس باغچی نے واضح کیا کہ آج بہت سے سرکاری کام پرائیویٹ ایجنسیوں کے ذریعے انجام پا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کا اجرا بھی کسی پرائیویٹ کمپنی کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ محض نجی اداروں کی شمولیت کسی دستاویز کو ناقابل اعتبار نہیں بناتی ہے۔ بنچ نے ریمارکس دیے، "آدھار جاری کرتے وقت، وہ نجی شخص عوامی فرض (سرکاری کام) انجام دے رہا ہے۔"
عدالت نے کہا کہ اگر کسی دستاویز کو قانونی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے تو اسے صرف اس لیے مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اجرا میں کوئی نجی ادارہ ملوث ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی دستاویز جعلی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ پاسپورٹ بھی جعلی ہو سکتا ہے۔
بنچ نے واضح کیا کہ عدالت نے ہمیشہ آدھار کو ایک درست شناخت کے طور پر تسلیم کیا ہے، لیکن شہریت کے ثبوت کے طور پر نہیں۔ عدالت نے کہا کہ "ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آدھار کو شہریت کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ الیکشن کمیشن آدھار کی تصدیق کر سکتا ہے۔" عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ انتخابی فہرست پر نظر ثانی (SIR) مشق کے لیے تجویز کردہ دستاویزات کا ہر معاملے میں شہریت سے براہ راست تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔
سینئر وکیل کپل سبل ایک اور درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوئے، انتخابی فہرست سے ناموں کو بڑے پیمانے پر حذف کرنے کا الزام لگایا۔ چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) نے ریمارکس دیا کہ"ناموں کو شامل کرنا اور حذف کرنا ووٹر لسٹ پر نظرثانی کے عمل کا حصہ ہے۔" اپنے جوابی دلائل میں، درخواست گزاروں نے اس نظرثانی کے عمل کی شفافیت، وقت اور قانونی بنیادوں پر سوال اٹھایا۔
بنچ نے سینئر وکیل کپل سبل، گوپال شنکر نارائنن، وجے ہنساریا، ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن، اور عرضی گزار یوگیندر یادو کے جوابی دلائل سنے۔ عدالت کے سامنے یہ دلیل دی گئی کہ کسی بھی درخواست گزار نے شہریت کے ثبوت کے طور پر آدھار کو شامل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا اور اس طرح کے مطالبے کے بغیر عدالت حکم نامے جاری نہیں کر سکتی تھی۔
سبل نے استدلال کیا کہ الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 324 کے تحت انتخابات کرانے کے مکمل اختیارات حاصل ہیں، شہریت کا تعین کرنا خصوصی طور پر شہریت قانون کے تحت مرکزی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ سبل نے استدلال کیا کہ انتخابی رجسٹریشن افسران (EROs) فارم سات کے تحت اعتراض یا حذف کرنے کے عمل کے دوران شہریت کا موثر فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔
جسٹس باغچی نے ریمارکس دیے کہ ووٹر لسٹ سے خارج ہونے کا مطلب شہریت سے محروم ہونا نہیں ہے۔ اس پر سبل نے جواب دیا کہ اس طرح کے اخراج کا عملی اثر مجاز اتھارٹی کے مناسب فیصلے کے بغیر حق رائے دہی سے محروم ہونا ہے۔
یوگیندر یادو نے دلیل دی کہ الیکشن کمیشن نے عدالت کے سامنے ان کے ذریعہ پیش کردہ ڈیٹا یا طریقہ کار کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایس آئی آر سے بہار میں رائے دہندگان کی آبادی کے تناسب میں زبردست گراوٹ آئی ہے، جو حادثاتی غلطیوں کے بجائے "ساختی ڈیزائن کی خامیوں" کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
