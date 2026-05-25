سپریم کورٹ نے کاکروچ جنتا پارٹی کی تحقیقات سے متعلق درخواست پر فوری سماعت سے انکار کر دیا
حال ہی میں 15 مئی کوعدالتی سماعت کے دوران CJI سوریہ کانت سے "کاکروچ" ریمارکس پر تنازعہ کے درمیان CJP منظر عام پر آئی ہے۔
By PTI
Published : May 25, 2026 at 1:00 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز ایک عرضی پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں فرضی وکالت اور کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) سے وابستہ سرگرمیوں سے متعلق الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کاکروچ جنتا پارٹی ایک طنزیہ ڈیجیٹل تنظیم ہے جس نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا تھا۔
چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی کی بنچ نے درخواست گزار کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل این کے گوسوامی سے کہا کہ وہ اس معاملے کو "اتنے جذباتی انداز میں" نہ لیں۔ گوسوامی نے عرض کیا کہ سی جے آئی کی وضاحت کے باوجود ایک مسخ شدہ اور بدنیتی پر مبنی بیانیہ جاری ہے۔ سی جے آئی نے کہا، ’’اسے جذباتی انداز میں نہ لیں۔
ایک اور وکیل نے کہا کہ وہ جعلی قانون کی ڈگریوں کے معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہا کہ کمرہ عدالت کے تبادلے کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سی جے آئی نے جواب دیا، "ایسی کوئی بڑی عجلت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے۔"
درخواست میں عدالتی کارروائی کے دوران دیے گئے زبانی مشاہدات کے مبینہ تجارتی استحصال میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں جعلی ڈگریوں کا استعمال کرتے ہوئے قانون کی مشق کرنے والے مبینہ جعلی وکلاء کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
عدالتی کارروائی کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ عدالتی کارروائی کے دوران کیے گئے تبصروں اور مشاہدات کو تشہیری مہم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
سی جے پی حال ہی میں ایک وکیل کے سینئر عہدہ سے متعلق درخواست پر 15 مئی کو عدالت کی سماعت کے دوران سی جے آئی سوریہ کانت سے "کاکروچ" اور "کیڑے مکوڑے" سے منسوب ریمارکس پر تنازعہ کے درمیان منظر عام پر آیا۔ 16 مئی کو، سی جے آئی نے اپنے ریمارکس کی سخت الفاظ میں وضاحت جاری کی، اور کہا کہ وہ میڈیا رپورٹس سے خوش نہیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں پر تنقید کی تھی۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ریمارکس خاص طور پر ایسے افراد پر تھے جو "جعلی اور بوگس ڈگریوں" کے ذریعے قانونی پیشے میں داخل ہو رہے تھے اور "میڈیا کے ایک حصے کی طرف سے ان کا غلط حوالہ دیا گیا"۔
