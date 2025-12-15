سپریم کورٹ نے انڈیگو بحران پر مداخلت سے کیا انکار، درخواست گزار کو دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی دی ہدایت
CJI سوریہ کانت، جسٹس جویمالیا باغچی، جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ نے ایڈووکیٹ نریندر مشرا کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کی۔
Published : December 15, 2025 at 2:16 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو انڈیگو فلائٹ کی منسوخی سے متعلق عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کردیا۔ عرضی گزار سے کہا گیا کہ وہ دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کریں، جہاں ایک ایسا ہی معاملہ پہلے سے زیر التوا ہے۔ یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت، جسٹس جویمالیا باغچی اور جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔
بنچ, ایڈووکیٹ نریندر مشرا کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ بنچ نے عرضی گزار کو دہلی ہائی کورٹ میں جاری کارروائی میں حصہ لینے کی آزادی دی اور ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ وہ اسے جاری کارروائی میں مداخلت کرنے کی اجازت دے۔ مختصر سماعت کے دوران سینئر ایڈووکیٹ مکل روہتگی نے بنچ کو دہلی ہائی کورٹ میں زیر التوا کیس کے بارے میں بتایا۔
ہائی کورٹ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری صلاحیت
بنچ نے ریمارکس دیے، "دہلی ہائی کورٹ اب اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے۔ جس لمحے ہم مفاد عامہ کی عرضی (PIL) سنیں گے، ہائی کورٹ اس کی سماعت بند کر دے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ آپ کی سطح کا نہیں ہے اور آپ صرف سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، تو یہ الگ بات ہے..." بنچ نے کہا کہ ایک آئینی عدالت کے طور پر ہائی کورٹ اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔
درخواست میں کیا مطالبہ کیا گیا
درخواست گزار نے ملک بھر میں 1,000 سے زائد پروازوں کی منسوخی کو چیلنج کیا، جس سے لاکھوں مسافروں کو بڑے ہوائی اڈوں پر شدید تکلیف، تکلیف اور انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔
درخواست میں ہندوستان کی سب سے بڑی ایئر لائن، IndiGo کے بے مثال، بڑے پیمانے پر اور جاری آپریشنل تباہی کے بارے میں از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پروازوں کی منسوخی نے بڑے ہوائی اڈوں پر لاکھوں مسافروں کو بے پناہ تکلیف، پریشانی اور انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
آزادی کے بنیادی حق (آرٹیکل 21) کی واضح خلاف ورزی
درخواست میں کہا گیا ہے کہ "یہ صورت حال، جو کئی دنوں سے جاری ہے، ایئر لائن اور اس کے صارفین کے درمیان محض ایک معاہدے کے تنازعہ سے بالاتر ہے۔ یہ عوامی مفادات کو سنگین چوٹ پہنچانے اور ہندوستان کے شہریوں کے زندگی اور آزادی کے بنیادی حق (آرٹیکل 21) کی واضح خلاف ورزی کا معاملہ بن گیا ہے"۔