کرور بھگدڑ کیس: سپریم کورٹ نے ڈی ایم کے، کی عرضی سننے سے کیا انکار، سی ایم وجے کو راحت
کرور بھگدڑ کی سماعت: عدالت نے کہا، سابق حکومت کی طرف سے درج FIR میں وزیر اعلیٰ کا نام ملزم کے طور پر نہیں ہے۔
Published : July 7, 2026 at 2:49 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے کرور بھگدڑ کے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ تمل ناڈو کے وزیر اعلی سی جوزف وجے کی مجوزہ ملاقات پر سوال اٹھانے کے لئے منگل کو دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) کی سرزنش کی اور اس کی عرضی کو سننے سے انکار کر دیا جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ریاستی وزراء گواہوں کو متاثر کر رہے ہیں۔
عدالت نے کہا کہ سابق حکومت کی جانب سے درج ایف آئی آر میں وزیر اعلیٰ کا نام بطور ملزم نہیں ہے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس کے وی کی بنچ نے کی۔ وشواناتھن اور آلوک ارادھے۔ ڈی ایم کے جنرل سکریٹری کی طرف سے سینئر وکیل رنجیت کمار پیش ہوئے۔
سپریم کورٹ نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی، ریاستی وزیر ادھو ارجن، اور دیگر ملزمان کو کرور بھگدڑ کے بارے میں عوامی بیانات دینے سے روکنے کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔
سی بی آئی کرور بھگدڑ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ درخواست میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ان کی بات چیت کو منظم کرنے کی ہدایت بھی مانگی گئی ہے جب کہ تحقیقات زیر التواء ہیں۔
جسٹس کے وی کی بنچ وشواناتھن اور آلوک ارادے نے ڈی ایم کے سے پوچھا کہ عدالت کس طرح ایگزیکٹو کے سربراہ (وزیر اعلی) کے سفر پر کوئی اصول بنا سکتی ہے۔ ڈی ایم کے کی طرف سے سینئر وکیل رنجیت کمار پیش ہوئے۔ بنچ نے ان سے پوچھا کہ بھگدڑ کے متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کس طرح گواہوں کو متاثر کر سکتی ہے۔
چیف منسٹر وجے روپانی 10 جولائی کو بھگدڑ کے متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ بنچ نے کمار کو بتایا کہ ڈی ایم کے اپنی درخواست واپس لے سکتی ہے اور قانون کے تحت دیگر علاج پر غور کر سکتی ہے، ورنہ عدالت اسے خارج کر دے گی۔ اس کے بعد کمار نے عرضی واپس لینے کی اجازت مانگی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔
عدالت نے درخواست واپس لیتے ہوئے خارج کر دی۔ ڈی ایم کے سکریٹری آر ایس بھارتی نے درخواست دائر کی تھی، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ، ریاستی وزیر ادھو ارجن، اور کیس کے دیگر ملزمان کو اس معاملے پر عوامی بیان دینے سے روکا جائے اور مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کی تحقیقات مکمل ہونے تک متاثرہ خاندانوں سے ان کے رابطے کو کنٹرول کیا جائے۔
درخواست میں میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیا گیا کہ وزیر اعلیٰ کرور کا دورہ کریں گے اور مرنے والوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کو سرکاری احکامات، ہمدردانہ تقرری اور دیگر سرکاری امداد فراہم کریں گے۔
بھارتی نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف مقدمے میں ابتدائی چارج شیٹ داخل کی گئی تھی، ان میں سے کئی 2026 کے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات کے بعد ریاستی کابینہ میں وزیر بن گئے تھے۔
گزشتہ سال 13 اکتوبر کو عدالت نے کرور بھگدڑ کی سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا تھا، جس میں 41 لوگوں کی جان گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ اس واقعے نے پوری قوم کو چونکا دیا ہے اور اس کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات ضروری ہیں۔