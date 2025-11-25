فوجداری قانون انتقامی کارروائی کا ہتھیار نہیں ہو سکتا: سپریم کورٹ
عدالت نے گوہاٹی کے تاجر کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 420 اور 406 کے تحت درج فوجداری مقدمہ کو خارج کر دیا۔
Published : November 25, 2025 at 10:02 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ فوجداری قانون ذاتی انتقام کا پلیٹ فارم نہیں بن سکتا۔ عدالت نے گوہاٹی کے ایک تاجر کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 420 (دھوکہ دہی) اور 406 (مجرمانہ اعتماد کی خلاف ورزی) کے تحت درج فوجداری مقدمہ کو مسترد کردیا۔ جسٹس بی وی ناگرتھنا اور آر مہادیون کی بنچ نے اس کیس کی سماعت کی۔
عدالت نے کہا، "ہم وشال نوبل سنگھ بمقابلہ ریاست اتر پردیش (2024) میں اس عدالت کے مشاہدات کا حوالہ دینا مناسب سمجھتے ہیں، جس نے مشاہدہ کیا کہ حالیہ برسوں میں، کچھ افراد اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنے مذموم مقاصد اور ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کے لیے فوجداری انصاف کی مشینری کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ غلطیاں جو ہمارے معاشرے کے تانے بانے کو منفی طور پر متاثر کرتی ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔"
فوجداری عدالت پر غیر ضروری دباؤ
بنچ نے نوٹ کیا کہ شکایت کنندہ نے اپیل کنندہ کے خلاف سنگین الزامات لگائے تھے، لیکن وہ اس عدالت کے سامنے انہیں ثابت کرنے میں ناکام رہے تھے۔ بنچ نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے عوام کے درمیان اہم تقسیم اور اعتماد میں کمی آئے گی اور اس سے عدالتی نظام بالخصوص فوجداری عدالت پر غیر ضروری دباؤ پڑے گا۔
سپریم کورٹ نے اندر موہن گوسوامی کیس (2007) میں کہا کہ عدالتوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ مجرمانہ کارروائی کو ہراساں کرنے، ذاتی انتقام یا ملزم پر دباؤ کے غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔
اپیل کنندہ ملزم کو غیر ضروری طور پر ہراساں کیا جائے گا
بنچ نے یہ بھی کہا کہ داخلی دائرہ اختیار کے استعمال پر کوئی سخت اصول وضع کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی مناسب۔ بنچ نے کہا، "ہماری پختہ رائے ہے کہ اپیل کنندہ ملزم کے خلاف مجرمانہ کارروائی جاری رکھنے سے اسے غیر ضروری طور پر ہراساں کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، آئی پی سی کی دفعہ 406 یا 420 کے تحت جرائم کے لیے کوئی بھی ابتدائی مقدمہ نہیں بنایا گیا ہے۔"
غلط یا گمراہ کن بیان دینے کے وقت مجرمانہ ارادے کی ضرورت
شکایت اور شواہد پر غور کرتے ہوئے، بنچ نے کہا کہ تاجر اندر چند باگری کے خلاف دھوکہ دہی اور اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کے الزامات کی کوئی بنیاد نہیں بنائی گئی۔ شکایت کنندہ جگدیش پرساد باگری کے پاس دیوانی قانون کے تحت متنازعہ جائیداد کی فروخت کے عمل کو منسوخ کرنے اور اپنے معاہدے کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے ہرجانے کا دعویٰ کرنے کے لیے دیگر علاج موجود ہیں۔
بنچ نے کہا کہ دھوکہ دہی کے لیے، غلط یا گمراہ کن بیان دینے کے وقت مجرمانہ ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی شروع سے۔ اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کے لیے، محض ترسیل کا ثبوت کافی ہے۔
بنچ نے کہا، "اس طرح، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کے معاملے میں، مجرم کو قانونی طور پر جائیداد سونپی جاتی ہے اور وہ بے ایمانی کے ساتھ اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ دھوکہ دہی کے معاملے میں، مجرم دھوکے سے یا بے ایمانی سے کسی شخص کو جائیداد کی فراہمی کے لیے اکساتا ہے۔ ایسی صورت میں، دونوں جرم ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے۔"
بنچ نے کہا کہ اس لیے شکایت میں دونوں جرم شامل نہیں ہو سکتے، جو الگ الگ اور الگ ہیں اور ایک ہی حقائق پر ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
تنازعہ کے مطابق، 1976 میں، متنازعہ زمین کے مالک اندر چند باگری نے گودام اور گودام بنانے کے ارادے سے چار دیگر- بھگوانداس باگری، رام کشن باگری، شیامندر باگری اور جگدیش پرساد باگری کے ساتھ شراکت داری فرم بنانے کا فیصلہ کیا، جسے وہ بعد میں تیسرے فریق کو لیز پر دیں گے۔
فرم نے متنازعہ جائیداد پر دو گودام بنائے اور انہیں 1993 تک فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو 15 سال کے لیے لیز پر دے دیا۔ تنازعہ اس وقت پیدا ہوا جب ایف سی آئی نے زمین خالی کر دی، جو ایک ضمنی ڈیڈ کے مطابق، اصل مالک، اندر چند باگری کو واپس کر دی گئی تھی۔ جگدیش پرساد باگری نے 2011 میں شکایت درج کرائی تھی کہ اندر چند باگری نے اپنے بھتیجے کو متنازعہ زمین فروخت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ مجرمانہ اعتماد کی خلاف ورزی اور دھوکہ دہی کے الزامات لگائے گئے تھے۔