کوئلہ بلاک الاٹمنٹ کیس: سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو مکمل کلین چٹ دے دی، سمن جاری کرنے کا حکم کالعدم
کپل سبل اور ابھیشیک منو سنگھوی نے عدالت کو بتایاکہ منموہن سنگھ کے انتقال کے بعد اپیل تکنیکی طور پر غیر مؤثر ہو سکتی تھی۔
Published : July 29, 2026 at 7:36 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم مرحوم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے خلاف کوئلہ بلاک الاٹمنٹ سے متعلق فوجداری مقدمہ ختم کرتے ہوئے انہیں مکمل طور پر بری قرار دے دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے سمن کے حکم کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔
چیف جسٹس سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے سی بی آئی کی جانب سے داخل کی گئی کلوزر رپورٹ قبول کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم اور دیگر ملزمان کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کی کوئی معقول بنیاد موجود نہیں تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ سیشن جج کے پاس سی بی آئی کی کلوزر رپورٹ مسترد کرنے اور مقدمے کا نوٹس لینے کی کوئی مضبوط قانونی وجہ موجود نہیں تھی۔
سماعت کے دوران سینئر وکلاء کپل سبل اور ابھیشیک منو سنگھوی نے عدالت کو بتایا کہ اگرچہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال کے بعد اپیل تکنیکی طور پر غیر مؤثر ہو سکتی تھی، تاہم ٹرائل کورٹ کے حکم میں ان کے خلاف منفی مشاہدات درج تھے، اس لیے اس حکم کی قانونی حیثیت کا جائزہ لینا ضروری تھا۔
سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہاکہ "خصوصی اجازت کی درخواست منظور کی جاتی ہے، خصوصی عدالت کے متنازعہ احکامات کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، سی بی آئی کی کلوزر رپورٹ قبول کی جاتی ہے اور مقدمہ میرٹ کی بنیاد پر ختم کیا جاتا ہے۔" عدالت نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کی روشنی میں تفتیشی ایجنسی کی رپورٹ مسترد کرنے کی کوئی قانونی وجہ موجود نہیں تھی۔
یہ مقدمہ اوڈیشہ کے تلابیرا-II کوئلہ بلاک کی 2005 میں ہنڈالکو کو الاٹمنٹ سے متعلق تھا، جس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ، صنعت کار کمار منگلم برلا، سابق کوئلہ سکریٹری پی سی پراکھ اور تین دیگر افراد کو خصوصی عدالت نے طلب کیا تھا۔ سی بی آئی نے اس معاملے میں دو مرتبہ کلوزر رپورٹ داخل کرتے ہوئے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو بے قصور قرار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹرائل کورٹ نے سمن جاری کیے تھے، جسے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔
یکم اپریل 2015 کو سپریم کورٹ نے ان کے خلاف جاری سمن پر عبوری روک لگا دی تھی اور کہا تھا کہ اس مقدمے میں بدعنوانی سے متعلق قانون کی بعض دفعات کے آئینی پہلو بھی زیر غور ہیں۔ سماعت کے دوران کپل سبل نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم کی جانب سے اسکریننگ کمیٹی کی سفارش سے مختلف فیصلہ کرنا ایک انتظامی اختیار تھا، جسے مجرمانہ کارروائی کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔
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اب سپریم کورٹ کی جانب سے سی بی آئی کی کلوزر رپورٹ قبول کیے جانے کے بعد مرحوم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے خلاف یہ طویل عرصے سے جاری فوجداری مقدمہ باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔