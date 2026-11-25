راہل گاندھی کے خلاف اثاثہ جات کے الزامات: سپریم کورٹ نے الٰہ آباد ہائی کورٹ کا حکم منسوخ کر دیا
عدالتِ عظمیٰ نے ہائیکورٹ کو کانگریس رہنما کے خلاف غیرمتناسب اثاثوں کے الزامات سے متعلق مقدمے کی کارروائی آگے نہ بڑھانے کے لیے کہا تھا۔
Published : November 25, 2026 at 5:14 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز الٰہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کو منسوخ کر دیا جس میں مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کو کانگریس رہنما راہل گاندھی کے خلاف غیر متناسب اثاثوں کے الزامات کی تصدیق کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کی۔ بنچ نے بی جے پی رکن وگنیش شیشیر کی جانب سے دائر کردہ عرضی کو از سر نو غور کے لیے ہائی کورٹ واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس میں عرضی کے قابلِ سماعت ہونے کا سوال بھی شامل ہے۔
قبل ازیں، عدالتِ عظمیٰ نے الٰہ آباد ہائی کورٹ کو کانگریس رہنما کے خلاف غیر متناسب اثاثوں کے الزامات سے متعلق مقدمے کی کارروائی آگے نہ بڑھانے کے لیے کہا تھا۔ عدالتِ عظمیٰ نے مرکزی ایجنسیوں سی بی آئی اور ای ڈی کو بھی ہدایت دی تھی کہ وہ لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف کے خلاف درج اس مقدمے میں ہائی کورٹ کی ہدایات کی تعمیل میں کوئی رپورٹ داخل نہ کریں۔
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گاندھی نے ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس میں سی بی آئی اور ای ڈی کو ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا تھا کہ سی بی آئی کا حلف نامہ اس کے سابقہ حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور گاندھی کے اثاثوں سے متعلق درخواست گزار کی شکایت پر ہونے والی پیش رفت کی تسلی بخش وضاحت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بی جے پی رہنما نے اس سے قبل بھی ایسی عرضیاں دائر کی تھیں جن میں کانگریس رہنما کے پاس دوہری شہریت ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔