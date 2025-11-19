سپریم کورٹ کی خواتین سے اپیل: خود حاصل کردہ جائیداد کے تحفظ کےلیے وصیت لازمی بنائیں
عدالت نے کہاکہ بغیر اولاد یا شوہر کے خواتین کو وصیت پر غور کرنا چاہیے، مستقبل کے ممکنہ تنازعات سے بچنے کےلیے یہ ضروری ہے۔
Published : November 19, 2025 at 7:04 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز ایک اہم مشاہدہ کرتے ہوئے ملک کی تمام خواتین، خصوصاً ان خواتین سے جو بیٹے، بیٹی یا شوہر کے بغیر ہیں، اپیل کی کہ اگر وہ اپنی جائیداد شوہر کے وارثین کو منتقل نہیں کرنا چاہتیں تو انہیں اپنی زندگی میں باقاعدہ رجسٹرڈ وصیت لازماً تیار کرنی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ وصیت نہ ہونے کی صورت میں والدین اور سسرالی ورثا کے درمیان تنازعات بڑھ سکتے ہیں، اس لیے وصیت تیار کرنا قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کا بہترین حل ہے۔
جسٹس بی وی ناگرتھنا اور جسٹس آر مہادیون پر مشتمل بینچ نے معاملے کی سماعت کے دوران کہا کہ ہندو وراثت ایکٹ 1956 بناتے وقت شاید پارلیمنٹ نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ملک کی بڑی تعداد میں خواتین مستقبل میں خود اپنی جائیداد حاصل کریں گی۔ جسٹس ناگرتھنا نے کہا کہ تعلیم، روزگار اور کاروبار میں خواتین کی ترقی نے انہیں خود کا اثاثہ بنانے کے قابل بنایا ہے، اس لیے قانون میں موجود خامیوں کے باعث ان کی محنت کی کمائی شوہر کے وارثین تک محدود ہونا مناسب نہیں۔
عدالت نے واضح کیا کہ اگر کوئی ہندو عورت بغیر وصیت کے انتقال کر جائے اور اس کے بچے یا شوہر نہ ہوں تو اس کی جائیداد سب سے پہلے شوہر کے وارثین کو منتقل ہوتی ہے، جو کہ اکثر والدین کے لیے تکلیف اور تنازع کا باعث بنتا ہے۔ اس صورتِ حال سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ نے خواتین کو وصیت تیار کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہ قدم ان کے جائز حق کے تحفظ کی ضمانت بن سکتا ہے۔
بینچ نے ایک عوامی مفاد کی عرضی نمٹا دی، جس میں سیکشن 15(1)(b) کو آئین کے آرٹیکل 14، 15 اور 21 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ اگر کسی ہندو عورت کے انتقال کے بعد والدین اور سسرالی فریق میں جائیداد کا تنازع ہو تو عدالت میں مقدمہ دائر کرنے سے پہلے لازمی طور پر پری لٹیگیشن میڈی ایشن کرائی جائے اور سمجھوتے کو عدالتی فرمان تصور کیا جائے۔
سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ وہ اس مرحلے پر دفعہ 15 کی آئینی حیثیت کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہی، تاہم خواتین کے حقوق اور جائیداد کے تحفظ کے لیے شعور بیدار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔