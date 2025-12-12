سپریم کورٹ ناراض: اقلیتی اسکولوں کو آر ٹی ای سے استثنیٰ کو چیلنج کرنے والوں پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا
سپریم کورٹ نے RTE ایکٹ پر اپنے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور وکلاء کو وارننگ بھی دی۔
By Sumit Saxena
Published : December 12, 2025 at 6:58 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے اقلیتی اسکولوں کو حق تعلیم (آر ٹی ای) ایکٹ کی دفعات سے مستثنیٰ کرنے کے اپنے سابقہ فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر جمعہ کو سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 32 کے تحت اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی رٹ پٹیشن دائر کرنا "عدالتی عمل کی سنگین غلط استعمال" ہے۔
درخواست گزار پر جرمانہ عائد کیا گیا
یہ معاملہ جسٹس بی وی ناگ رتھنا اور آر مہادیون کی بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ نے ایسے مقدمات درج کرنے کے خلاف مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کے معیار کو کم نہ کیا جائے اور درخواست گزار پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ بنچ نے کہا کہ یہ دوسروں کے لیے ایک پیغام ہے۔
عدالتی نظام کے خلاف
بنچ نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ سپریم کورٹ سے ایسا نہیں کر سکتے، ہم بہت ناراض ہیں۔ اگر آپ ایسے مقدمات دائر کرنا شروع کر دیں تو یہ ملک کے پورے عدالتی نظام کے خلاف ہے۔' بنچ نے مزید کہا، 'آپ کو اپنے کیس کی سنگینی کا علم نہیں ہے۔ ہم خود کو صرف ایک لاکھ روپے کا جرمانہ لگانے تک محدود کر رہے ہیں۔'
وکیل کی سرزنش
سماعت کے دوران بنچ نے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا، 'اس طرح کے مقدمات درج کر کے اس ملک میں عدلیہ کا معیار نہ گرائیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وکلاء ایسا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہمیں وکلاء پر بھی جرمانے عائد کرنا ہوں گے۔'
بنچ نے ریمارکس دیے، 'آپ قانون جاننے والے شہری ہیں، پیشہ ور ہیں، اور آپ آرٹیکل 32 کے تحت اس عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے رٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں؟ یہ سراسر غلط ہے! ہم خود کو روک رہے ہیں۔ ہم توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کر رہے۔۔۔ کیا آپ اس ملک کی عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟' سپریم کورٹ نے درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔
درخواست میں کیا تھا؟
سپریم کورٹ نے یہ سخت ریمارکس یونائیٹڈ وائس فار ایجوکیشن فورم نامی ایک غیر سرکاری تنظیم (این جی او) کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران دیے۔ این جی او نے یہ ہدایت مانگی تھی کہ اقلیتی تعلیمی اداروں کو دی گئی چھوٹ غیر آئینی ہے کیونکہ اس نے انہیں آر ٹی ای کی ذمہ داریوں سے مکمل استثنیٰ دیا ہے۔
2014 کا فیصلہ کیا ہے؟
2014 کے فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 30 ایک کے تحت آر ٹی ای ایکٹ اقلیتی اسکولوں پر لاگو نہیں ہوتا، جو مذہبی اور لسانی اقلیتوں کے تعلیمی اداروں کے قیام اور انتظام کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: