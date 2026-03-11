سپریم کورٹ نے پہلی بار رضاراکانہ موت کی منظوری دی، 13 سال سے بستر پر ہیں ہریش رانا
ہریش رانا کے اہل خانہ نے ان کی لائف سپورٹ ہٹانے کی درخواست دائر کی تھی جسے سپریم کورٹ نے منظور کرلیا۔
Published : March 11, 2026 at 1:05 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز ایک 32 سالہ شخص کو غیر فعال یوتھنیشیا رضاکارانہ موت کی اجازت دے دی جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے مستقل نباتی حالت Permanent Vegetative State (PVS) میں ہے۔
جسٹس جے بی پاردی والا اور کے وی وشواناتھن کی بنچ نے کہا کہ یہ 2018 کے کامن کاز کے فیصلے کا پہلا عدالتی نفاذ ہے، جس نے عزت کے ساتھ مرنے کے حق کو تسلیم کیا۔
15 جنوری کو، سپریم کورٹ نے 32 سالہ ہریش رانا کے خاندان کی طرف سے دائر درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا، جس میں وہ تقریباً 13 سال سے نباتی حالت میں رہنے کے بعد لائف سپورٹ کو ہٹانے کی درخواست کی گئی تھی۔ کوما ایک ایسی حالت ہے جہاں نا انسان زندہ ہوتا ہے نہ ہی موت ہوئی ہوتی ہے۔
سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والی ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی اور رانا کے خاندان کی نمائندگی کرنے والی رشمی نند کمار کے دلائل سنے۔ 13 جنوری کو سپریم کورٹ کے ججوں نے رانا کے والدین اور اس کے چھوٹے بھائی سے ذاتی طور پر ملاقات کی۔ اہل خانہ نے ججوں کو بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ رانا کو مزید تکلیف ہو۔
2013 میں پنجاب یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہریش اپنے پی جی کی چوتھی منزل سے گرا اور اس کے سر پر چوٹیں آئیں۔ تب سے، وہ مکمل طور پر بستر پر پڑا ہوا ہے اور مصنوعی سپورٹ سسٹم پر ہے۔ اتنے سالوں میں یہ دوسرا موقع ہے جب اس کے والدین نے ہریش کے لیے غیر فعال مرضی کی موت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔
گزشتہ سال نومبر میں، سپریم کورٹ نے مرکزی وزارت صحت کی ایک رپورٹ کا نوٹس لیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہریش کو اتر پردیش حکومت کی مدد سے گھر کی دیکھ بھال میں رکھا جائے گا، اور ایک ڈاکٹر اور ایک فزیو تھراپسٹ کے باقاعدگی سے دورے کیے جائیں گے۔