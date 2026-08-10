سپریم کورٹ نے ابھیشیک بنرجی کو آنکھوں کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی
ابھیشیک بنرجی کے وکیل نے کہا کہ تمام مقدمات انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد درج کیے گئے تھے۔
Published : August 10, 2026 at 3:50 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ ہر فرد کو بیرون ملک سفر کرنے اور طبی دیکھ بھال کا انتخاب کرنے کا حق ہے،سپریم کورٹ نے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کو آنکھوں کے علاج کے لیے تین ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔
اس معاملے کی سماعت سی جے آئی سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کی۔ بینچ کے سامنے سینیئر وکیل گوپال سنکرارائنن نے بنرجی کی نمائندگی کی۔ بنچ ڈائمنڈ ہاربر کے ایم پی کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی جس میں کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔
ابتدائی طور پر، ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایس وی راجو نے، مغربی بنگال حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مؤکل انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ سرٹیفکیٹ کی صداقت کو دیکھنا چاہتا ہے اور آیا اسے واقعی کسی مشورے کی ضرورت ہے۔
جسٹس باغچی نے کہا کہ ان کو جانے دو اور اپنا چیک اپ کروائیں۔ "اس دوران، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دستاویز جعلی ہے، تو آپ ایک اور فوجداری مقدمہ شروع کر سکتے ہیں۔"
راجو نے اصرار کیا کہ ان کے خلاف 16 مقدمات ہیں اور اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن اگر ان کی طبی حالت ایسی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔" جسٹس باغچی نے کہا، "میرے خیال میں ریاست پر اس سے کہیں زیادہ سنگین تحقیقات کا بوجھ ہے۔"
راجو نے جواب دیا کہ یہ بھی ایک سنجیدہ تحقیقات ہے اور اس میں کئی گھوٹالے شامل ہیں۔ بنچ نے کہا آپ اس وقت پیش ہوئے جب اس شخص پر اور بھی سنگین الزامات کا سامنا ہے اور پھر بھی آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔
جسٹس باغچی نے کہا براہ کرم ایسی صورتحال پیدا نہ کریں۔ ہر شخص کو بیرون ملک سفر کرنے کا حق ہے۔ ہر شخص کو طبی امداد کا انتخاب کرنے کا حق ہے۔
بنچ نے کہا کہ وہ تحقیقات میں حصہ لیں گے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ بنچ نے پوچھا اس کیس میں کیا غلط ہے؟ آپ کے کیس میں ایف آئی آر کیا ہے؟ راجو نے دہرایا کہ ان کے خلاف 15 دیگر مقدمات بھی ہیں۔
شنکرنارائنن نے کہا کہ ان کا مؤکل رکن پارلیمنٹ اور قومی پارٹی کے جنرل سکریٹری ہیں۔ جسٹس باغچی نے کہا کہ 15 دیگر معاملات میں ان کے سفر پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔
شنکر نارائنن نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک ایف آئی آر 5 مئی کے بعد درج کی گئی تھی، جب انتخابات کا اعلان ہوا تھا، اور 5 مئی سے پہلے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی، انہوں نے مزید کہا کہ 5 مئی کے بعد 16 ایف آئی آر درج کی گئیں۔
راجو نے کہا کہ 5 مئی سے پہلے کسی نے اندراج کرنے کی ہمت نہیں کی اور اس بات پر زور دیا کہ آیا انہیں علاج کی ضرورت ہے یا نہیں۔
سی جے آئی نے کہا کہ کبھی کبھی کسی ذاتی بیماری کا علاج یا کوئی ایسی چیز جو کبھی کبھی رازداری کے حق کا حصہ ہوتی ہے، یہ آنکھ کا معاملہ ہے۔ صحت کے دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اسے پبلک ڈومین میں کیوں لایا جائے؟
بنچ نے انہیں بتایا کہ وہ پہلے بھی سفر کر چکے ہیں۔ راجو نے کہا کہ اس وقت مقدمات زیر التوا نہیں تھے، اور ان کے آج واپس نہ آنے کا زیادہ امکان ہے۔ شنکرنارائنن نے کہا کہ ان کی بیوی اور دو بچے کولکاتہ میں ہیں، اور وہ ایک قومی پارٹی کے جنرل سکریٹری ہیں۔
دلائل سننے کے بعد بنچ نے کہا کہ درخواست گزار کو اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے ستمبر میں تین ہفتوں کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت ہے اور وہ اپنے سفارتی پاسپورٹ پر سفر کرے گا۔ بنچ کو بتایا گیا کہ ان کے پاس سفارتی پاسپورٹ کے علاوہ کوئی دوسرا پاسپورٹ نہیں ہے۔
بنچ نے کہا کہ بنرجی کو اپنا سفری سفرنامہ فراہم کرنا چاہیے، بشمول ان کے بیرون ملک قیام کے مقامات اور ڈاکٹروں/اسپتالوں کے بارے میں معلومات جہاں وہ علاج کرائیں گے۔ سفر نامہ میں ان کے قیام اور پرواز کی تفصیلات بھی شامل ہونی چاہئیں۔
5 اگست کو، ہائی کورٹ نے بنرجی کی بیرونِ ملک سفر کی اجازت مانگنے کی درخواست کو مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنی طبی حالت کا جائزہ لینے کے لیے اگلے دن سرکاری ایس ایس کے ایم ہسپتال میں میڈیکل بورڈ کے سامنے حاضر ہونے کو تیار نہیں تھے۔