بنگال ایس آئی آر: سپریم کورٹ نے دیگر ریاستوں سے ججوں کی تعیناتی کی اجازت دی، 28 فروری کو فائنل لسٹ جاری کرنے کا حکم
سپریم کورٹ نے ایس آئی آر کے بارے میں ممتا حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں کے خدشات کو یکساں طور پر اہم قرار دیا۔
Published : February 24, 2026 at 2:22 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو کہا کہ مغربی بنگال میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن سے متعلق دونوں فریق، مغربی بنگال حکومت اور الیکشن کمیشن کی تشویش یکساں طور پر اہم ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ عدالت کو ووٹر لسٹ کی درستگی اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔
سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ کلکتہ ہائی کورٹ مغربی بنگال میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کو تیز کرنے کے لیے کم از کم تین سال کا تجربہ رکھنے والے سول ججوں کو تعینات کر سکتا ہے۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی اور وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے نوٹ کیا کہ کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا تھا کہ 294 حاضر سروس اور ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججوں کی تعیناتی کے بعد بھی ووٹروں کے ریکارڈ کی تصدیق کے لیے "منطقی بے ضابطگی" اور غیر نقشہ شدہ زمروں میں آنے والے 50 لاکھ مقدمات کا احاطہ کرنے میں تقریباً 80 دن لگیں گے۔
کام کے پیمانے کو تسلیم کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس عمل کو تیز کرنے کے لیے کم از کم تین سال کا تجربہ رکھنے والے عدالتی افسران کی تقرری کی اجازت دی۔ عرضی گزاروں میں سے ایک کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کلیان بنرجی نے کہا کہ اگر جج مختلف ریاستوں سے آتے تو وہ بنگالی نہیں سمجھ پاتے۔
مزید پڑھیں: بنگال حکومت پر ایس آئی آر کو پٹری سے اتارنے کی منصوبہ بند کوششوں کا الزام، الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں بیان
تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ جھارکھنڈ اور اڈیشہ کے کچھ حصے کبھی بنگال کا حصہ تھے۔ سی جے آئی نے مزید کہا کہ لوگ اب بھی مقامی بولی کو سمجھتے ہیں اور اس سے کچھ حد تک واقف ہیں۔
الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ ڈی ایس نائیڈو نے بنچ کو بتایا کہ وہ 28 فروری کو حتمی فہرست شائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ضمنی فہرست کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اور یہ عمل نامزدگی کی آخری تاریخ تک جاری رہ سکتا ہے۔
بنچ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی فہرست جاری کر سکتا ہے اور یہ کام جاری رہ سکتا ہے۔ بنچ نے کہا کہ ایک سپلیمنٹری فہرست ڈیمنگ شق کے ساتھ شائع کی جائے گی جس میں لکھا ہو گا کہ یہ 28 فروری کو شائع ہوئی تھی۔ بنچ نے کہا کہ جمہوری حقوق کو بچا کر رکھنا چاہیے۔
یہ بھی پڑھیں: چیف الیکشن کمشنر مغرور اور جھوٹا، ایس آئی آر پر دہلی میں سی ای سی سے ملاقات کے بعد ممتا بنرجی کا بیان
جسٹس باغچی نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کے خدشات یکساں طور پر اہم ہیں اور عدالت کو ووٹر لسٹ کی درستگی اور شفافیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بنچ نے ایس آئی آر کے لیے پہچان کے دستاویز کے طور پر آدھار کارڈ اور سیکنڈری ایڈمٹ کارڈ کو قبول کرنے کی ہدایت دی۔ بنچ نے کہا کہ "ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایسی تمام دستاویزات، چاہے الیکٹرانک طور پر اپ ڈیٹ کی گئی ہوں یا 14 فروری 2026 سے پہلے جسمانی طور پر جمع کرائی گئی ہوں، ان پر غور کیا جائے گا۔"
بنچ نے کہا کہ الیکشن کمیشن 28 فروری کو حتمی فہرست کی اشاعت کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ضمنی فہرستیں شائع کی جا سکتی ہیں۔ بنچ نے کہا کہ "ہم آرٹیکل 142 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرنا مناسب سمجھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس طرح کی ضمنی فہرست میں شامل ووٹرز کو 28 فروری 2026 کو شائع ہونے والی حتمی فہرست کا حصہ سمجھا جائے گا۔" سپریم کورٹ مغربی بنگال میں ایس آئی آر کے عمل کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کر رہا تھا۔
مزید پڑھیں:
ای سی آئی نے 'منظوری کے بغیر' ایس آئی آر افسران کے تبادلے پر مغربی بنگال حکومت کو لکھا خط
سپریم کورٹ نے ایس آئی آر میں آدھار کارڈ کے بطور شناختی دستاویز استعمال کی توثیق کی، اعتراضات خارج
یوپی میں ایس آئی آر کے نام پر دھاندلی کا الزام، اکھلیش یادو کا الیکشن کمیشن پر سنگین سوال