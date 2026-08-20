بیس روپے رشوت کا مقدمہ، 30 سالہ قانونی کاروائی کے بعد سپریم کورٹ نے دو ملازمین کو بری کردیا
ٹرائل کورٹ نے دونوں ملازمین کو سزا سنائی تھی اور گجرات ہائی کورٹ نے سال 2015 میں ان کی سزا کو برقرار رکھا تھا۔
Published : August 20, 2026 at 1:49 PM IST
نئی دہلی: بیس روپے کی رشوت کے الزام سے شروع ہونے والا گجرات کا ایک مقدمہ تقریباً تین دہائیوں تک قانونی جنگ کا حصہ بنے رہنے کے بعد بالآخر سپریم کورٹ میں ختم ہوگیا۔ عدالت عظمیٰ نے گاؤں کے ایک ریونیو و پنچایتی اہلکار اور اس کے ماتحت کام کرنے والے چپراسی کو رشوت کے الزام میں سنائی گئی سزا منسوخ کرتے ہوئے دونوں کو بری کر دیا۔
جسٹس اجول بھویان اور جسٹس اتل ایس چندرکر پر مشتمل بنچ نے کہا کہ صرف چپراسی کے قبضے سے 20 روپے کا نوٹ برآمد ہونے کی بنیاد پر ریونیو و پنچایتی اہلکار اور چپراسی کو انسدادِ بدعنوانی ایکٹ 1988 کی دفعات 7، 12 اور 13(1)(d) کے تحت قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔
عدالت نے کہا کہ رشوت طلب کیے جانے کا بنیادی الزام ہی ثابت نہیں ہوا۔ بنچ کے مطابق دونوں ماتحت عدالتوں نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ دوسرے ملزم یعنی چپراسی نے رقم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ایسے میں استغاثہ کا مقدمہ برقرار نہیں رہ سکتا۔
یہ معاملہ فروری 1996 کا ہے، جب ایک طالب علم نے تعلیمی رعایت حاصل کرنے کے لیے آمدنی کا سرٹیفکیٹ بنوانے کی غرض سے بیچری گرام پنچایت کے دفتر سے رجوع کیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق ریونیو و پنچایتی اہلکار نے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے عوض 120 روپے رشوت طلب کی تھی، جس میں 100 روپے اپنے لیے اور 20 روپے چپراسی کے لیے تھے۔
طالب علم نے اینٹی کرپشن بیورو سے شکایت کی، جس کے بعد حکام نے جال بچھایا۔ ٹرائل کورٹ نے 30 نومبر 1999 کو دونوں ملازمین کو انسدادِ بدعنوانی ایکٹ کی دفعات 7 اور 13(1)(d) کے تحت قصوروار قرار دیا تھا۔ بعد ازاں گجرات ہائی کورٹ نے 22 جنوری 2015 کو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جس آمدنی کے سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت طلب کیے جانے کا الزام تھا، وہ پہلے ہی تیار کرکے شکایت کنندہ کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد شکایت کنندہ نے چپراسی کو 20 روپے دیے تھے۔بنچ نے کہا کہ یہ صورتحال بھی اس بات پر شک پیدا کرتی ہے کہ مذکورہ رقم کسی رشوت کے مطالبے کے نتیجے میں دی گئی تھی یا نہیں۔
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سپریم کورٹ نے کہا کہ محض 20 روپے کی رقم چپراسی سے برآمد ہونے کی بنیاد پر دونوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ رشوت کے مطالبے کا بنیادی الزام ثابت نہیں ہوا۔عدالت نے ٹرائل کورٹ کے 30 نومبر 1999 کے فیصلے اور گجرات ہائی کورٹ کے 22 جنوری 2015 کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے دونوں اپیل کنندگان کو انسدادِ بدعنوانی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت قابلِ سزا جرم کے الزامات سے بری کر دیا۔
سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا کہ دونوں ملزمان پہلے ہی ضمانت پر ہیں، لہٰذا ان کے ضمانتی مچلکے منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ عدالت نے دونوں فوجداری اپیلیں منظور کر لیں۔