سپریم کورٹ میں طلاق کا انوکھا کیس! خاتون نے ساس کی طرف سے دیا گیا سونے کا کڑا کر دیا واپس، بھتہ لینے سے بھی کیا انکار
سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی جس میں بیوی نے شوہر سے بھتہ لینے سے انکار کردیا۔
Published : December 11, 2025 at 3:32 PM IST
نئی دہلی: طلاق کی کارروائی میں عام طور پر مالیاتی دعوے شامل ہوتے ہیں اور اجنبی جوڑے اکثر تصفیہ کے لیے طویل قانونی لڑائیوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تاہم، جمعرات کو، سپریم کورٹ کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ایک خاتون نے عدالت کو بتایا کہ اس نے نہ تو بھتہ مانگا ہے اور نہ ہی مالی معاوضہ۔ اس کے بجائے، اس نے شادی کے وقت اپنے شوہر کی والدہ کی طرف سے تحفے میں دیا گیا سونے کا کڑا واپس کرنے کی خواہش ظاہر کی۔
یہ کیس جسٹس جے بی پارڈی والا اور کے وی وشواناتھن کی بنچ کے سامنے آیا۔ جسٹس پارڈی والا نے نوٹ کیا کہ یہ ایک غیر معمولی سمجھوتہ ہے، کیونکہ بیوی نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا اور طلاق کا حکم نامہ جاری کر دیا۔
عورت نے معاوضہ نہیں مانگا
جسٹس پارڈی والا نے کہا، "بیوی نے شادی کے تحفے کے طور پر ملنے والی سونے کی چوڑیاں حوالے کی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ چوڑیاں اس کے شوہر کی والدہ کی تھیں۔ ہم اس نیک عمل کی تعریف کرتے ہیں، جو آج کل نایاب ہے..." سماعت کے دوران خاتون کے وکیل نے بنچ کو بتایا کہ اس نے کوئی بھتہ یا دیگر مالی معاوضہ نہیں مانگا ہے۔ وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ صرف چوڑیوں کی ادائیگی باقی رہ گئی ہے۔
چند مقدمات میں سے ایک جہاں کچھ نہیں مانگا گیا
بنچ نے تسلیم کیا کہ بیوی نے استری دھن (عورتوں کو جو زیور دیا جاتا ہے) کی واپسی کے لیے کہا تھا۔ تاہم، بیوی کے وکیل نے دلیل دی کہ عورت خود شادی کے وقت اپنے شوہر کی والدہ سے ملنے والے زیورات واپس کر رہی ہے۔ جسٹس پارڈی والا نے کہا کہ یہ ان چند مقدمات میں سے ایک ہے جہاں کچھ نہیں مانگا گیا ہے۔
عورت عدالتی کارروائی میں عملی طور پر شامل ہو گئی
جب بیوی عملی طور پر عدالتی کارروائی میں شامل ہوئی تو جسٹس پارڈی والا نے ان سے کہا کہ بنچ نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ ان چند مقدمات میں سے ایک ہے جہاں کوئی مادی لین دین نہیں ہوا ہے۔ بنچ نے بیوی کے اقدام کی تعریف کی اور کہا، "ماضی کو بھول جاؤ اور خوشگوار زندگی گزارو..." بنچ نے باہمی رضامندی سے شادی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔
سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا، "ہم آرٹیکل 142 کے تحت دیئے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں اور فریقین کے درمیان شادی کو تحلیل کرتے ہیں۔ فریقین کے درمیان اگر کوئی بھی دوسری کارروائی زیر التوا ہے تو اسے منسوخ کر دیا جائے گا۔"