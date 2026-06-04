منشیات کی سپلائی ملک کے خلاف جنگ سے کم نہیں، سپریم کورٹ نے ہیروئن کیس میں ضمانت منسوخ کر دی
سپریم کورٹ کی بنچ نے ہیروئن کیس میں بلراج سنگھ نام کے شخص کو ملی ضمانت منسوخ کر دی ہے۔
Published : June 4, 2026 at 5:06 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے ہیروئن اسمگلنگ کیس میں ایک ملزم کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ جب ملک پر حملہ ہو رہا ہو تو ملک کی آزادی کو شخصی آزادی پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈرگ کی سپلائی قوم کے خلاف جنگ سے کم نہیں جو معیشت اور عوام کی صحت دونوں پر اثر ڈالتی ہے۔
دو جون کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں، جسٹس سنجے کرول اور این کے سنگھ نے کہا کہ "اگر ملک آزادی اور شخصی آزادی کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، تو بلا شبہ ملک کی آزادی غالب رہے گی۔ خاص طور پر جب قوم کے خلاف جنگ چھیڑی جاتی ہے، چاہے وہ منشیات کی سپلائی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، جو ملک کی معیشت اور لوگوں کی صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔"
بنچ نے کہا کہ اگرچہ اس عدالت نے کئی مواقع پر مانا ہے کہ طویل قید کی صورت میں آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت ضمانت دینا صحیح ہے۔ " تاہم ہم نے مشاہدہ کیا کہ اس کا استعمال ایک جیسا نہیں ہے۔"
بنچ نے مزید کہا کہ "اس کے علاوہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضمانت کے لیے طویل وقت تک قید میں رکھنا کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ بنچ نے کہا کہ عدالتی صوابدید انصاف کی فراہمی کا ایک لازمی پہلو ہے۔ عدالت اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ حراست میں ایک جیسے حالات والے افراد کو الگ الگ نتائج مل سکتے ہیں، جو متعلقہ بنچ کے اختیار کردہ طریقے پر منحصر ہوتا ہے۔
بنچ نے بلراج سنگھ نام کے شخص کو دی گئی ضمانت کو منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ "مدعا علیہ نے صرف ایک سال اور سات ماہ کی جیل کاٹی ہے، اور اگر انہیں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ 20 سال کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے طویل سزا کاٹی ہے، جس کے لیے آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت دخل دینا ضروری ہے۔"
بنچ نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کیس میں تجارتی پہلو شامل ہے اور ایسے حالات میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے سیکشن 37 کے تحت بتائی گئی دہری شرطوں پر غور کرنا اور ان کو حل کرنا ضروری تھا۔
بنچ نے کہا، "ضمانت کے حکم کا بغور جائزہ لینے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ نے دونوں شرائط کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس لیے یہ حکم قانون میں غیر پائیدار ہے۔" دفعہ 37 کے تحت، ضمانت دینے کے لیے، عدالت کو اس بات پر قائل ہونا چاہیے کہ ملزم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے درست بنیادیں موجود ہیں اور ضمانت پر رہتے ہوئے اس کے کوئی جرم کرنے کا امکان نہیں ہے۔
بنچ نے مزید کہا کہ "دفعہ 37 کے تحت دو شرائط کے خلاف مدعا علیہ کے مقدمے پر غور کرنے کے بعد، ہمارا خیال ہے کہ ضمانت کے لیے کوئی کیس نہیں بنتا۔ ماضی میں نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹرپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کے تحت اسی طرح کے جرائم کی اطلاع دی گئی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس جرم کے ارتکاب کا امکان نہیں ہے۔
بنچ نے ہائی کورٹ کے 15 اکتوبر 2025 کے بلراج سنگھ عرف بلا کو ضمانت پر رہا کرنے کے حکم کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل کو تسلیم کر لیا۔ ملزم کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 21 (سی)، 29، 61، اور 85 کے تحت مقدمہ اس وقت درج کیا گیا جب پولیس نے جنوری سال 2024 میں پنجاب کے ویرم گاؤں کے قریب مہندرا ایس یو وی 300 میں سفر کرنے والے دو افراد سے مبینہ طور پر 1.465 کلو گرام ہیروئن برآمد کی تھی۔
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