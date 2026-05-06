سپر اسٹار وجے کل لیں گے حلف، ٹی وی کے چیف نے حکومت بنانے کا دعویٰ کیا، کانگریس سے ملایا ہاتھ
ٹی وی کے قانون ساز پارٹی کے لیڈر وجے نے تمل ناڈو کے گورنر کے سامنے حکومت بنانے کا اپنا دعویٰ پیش کیا ہے۔
Published : May 6, 2026 at 6:53 PM IST
چنئی: وجے، تمل ناڈو وٹری کزگم (ٹی وی کے) کے سربراہ، حالیہ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی، نے منگل کو گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر سے ملاقات کی اور ریاست میں حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ وجے کل 7 مئی کو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے سکتے ہیں۔ جواہر لعل نہرو اسٹیڈیم میں ہونے والے اس ایونٹ کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔
واضح رہے کہ آج تملگا ویتری کزگم (ٹی وی کے) کے بانی نے یہاں لوک بھون میں گورنر ارلیکر سے ملاقات کی اور ریاست میں حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ دریں اثنا، کانگریس پارٹی نے بدھ کے روز تمل ناڈو میں نئی حکومت بنانے کے لیے تملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے)کی حمایت کا اعلان کیا، کچھ شرائط کے ساتھ۔
کانگریس پارٹی نے ڈی ایم کے کے ساتھ اتحاد میں الیکشن لڑا اور پانچ سیٹیں جیتیں۔ چونکہ ٹی وی کے کو ابھی بھی اپنی اکثریت ثابت کرنے اور حکومت بنانے کے لیے مزید سات ایم ایل ایز کی حمایت درکار ہے، اس لیے پارٹی نے اب ودوتھلائی چروتھائیگل کچی (وی سی کے) اور کمیونسٹ پارٹیوں سے حمایت طلب کی ہے۔
ٹی وی کے لیڈر وجے نے کانگریس قیادت سے حمایت کی درخواست کی تھی جس کے بعد پارٹی ہائی کمان نے تمل ناڈو کانگریس کمیٹی کو ریاست کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی ہدایت کی۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی میٹنگ نے وجے کی حمایت کے فیصلے کو کچھ شرائط کے ساتھ منظور کیا۔
ٹی وی کے نے 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں 108 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اسے حکومت بنانے کے لیے مزید 10 ایم ایل ایز کی حمایت درکار ہے۔ اکثریت کے لیے 118 نشستیں درکار ہیں۔ کانگریس کے پانچ ایم ایل اے منتخب ہوئے ہیں۔ اب تک کانگریس ڈی ایم کے کی قیادت والے اتحاد کا حصہ تھی۔
وجے نے گورنر ارلیکر سے ملاقات کی
گرما گرم سیاسی ماحول کے درمیان آج تمل ناڈو کے قائم مقام گورنر راجیندر وشواناتھ ارلیکر انڈیگو ایئر لائنز کی مسافر پرواز سے کیرالہ کے ترواننت پورم سے چنئی ہوائی اڈے پر پہنچے۔ چنئی ہوائی اڈے سے کار سے نکلنے کے بعد وہ گوئنڈی میں گورنر ہاؤس گئے۔
اس کے بعد ٹی وی کے قانون ساز پارٹی کے لیڈر وجے نے آج سہ پہر تقریباً 3:30 بجے گوئنڈی گورنر ہاؤس میں تمل ناڈو کے گورنر راجیندر وشواناتھ ارلیکر سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران وجے نے گورنر کو ایک خط پیش کیا جس میں ان کی قیادت میں حکومت بنانے کا اپنا سرکاری دعویٰ پیش کیا گیا۔
گورنر کو بھیجے گئے خط میں، وجے نے کہا ہے کہ انہیں کل 113 ایم ایل ایز کی حمایت حاصل ہے جن میں 108 ٹی وی کے ایم ایل اے اور پانچ کانگریس ایم ایل اے شامل ہیں۔ اس سیاسی طور پر اہم میٹنگ کے دوران، وجے کے ساتھ پارٹی کے اہم عہدیدار تھے، جن میں نرمل کمار، ارون راج، اور ادھو ارجن شامل تھے۔
اسمبلی انتخابات میں ڈی ایم کے نے 59، اے آئی اے ڈی ایم کے نے 47، کانگریس نے پانچ، پی ایم کے نے چار، آئی یو ایم ایل نے دو، سی پی آئی نے دو، وی سی کے دو، اور سی پی آئی (ایم) نے دو، جبکہ بی جے پی، ڈی ایم ڈی کے، اور اے ایم ایم کے نے ایک ایک سیٹ جیتی۔