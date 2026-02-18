پی ایم مودی کی سندر پچائی سے ملاقات، مصنوعی ذہانت میں تعاون پر تبادلہ خیال
وزیراعظم نے سندر پچائی سے بھارت میں اے آئی کے میدان میں ہونے والے کام اور گوگل کے اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : February 18, 2026 at 5:06 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کے موقع پر گوگل اور اس کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ اِنک کے سی ای او سندر پچائی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ہندوستان میں مصنوعی ذہانت (AI) کے فروغ اور اس شعبے میں طلبہ و پیشہ ور افراد کے ساتھ تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر لکھا کہ سندر پچائی سے ملاقات باعثِ مسرت رہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں اے آئی کے میدان میں ہونے والے کام اور اس شعبے میں باصلاحیت طلبہ و ماہرین کے ساتھ گوگل کے اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
Great to meet with the Honorable PM @narendramodi this morning.— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 18, 2026
We discussed how Google is helping with his mission to infuse AI at all levels in India to improve health, expand access to information in all languages, support startups, agriculture and so much more.
Thank you… https://t.co/orPvLfrUHl
دوسری جانب سندر پچائی نے بھی ملاقات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ گوگل بھارت میں صحت کی بہتری، مقامی زبانوں میں معلومات کی فراہمی، زرعی شعبے کی معاونت اور اسٹارٹ اپس کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں اے آئی کے استعمال کے ذریعے وزیر اعظم کے وژن کی تکمیل میں کردار ادا کررہا ہے۔
انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 گلوبل ساؤتھ میں منعقد ہونے والی پہلی عالمی اے آئی کانفرنس ہے، جس میں 110 سے زائد ممالک، تقریباً 30 بین الاقوامی تنظیمیں، قریب 20 سربراہانِ مملکت یا حکومت اور 45 کے لگ بھگ وزرا شرکت کررہے ہیں۔ سمٹ کا مقصد مصنوعی ذہانت کی عالمی حکمرانی، تحفظ اور سماجی اثرات کے حوالے سے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے۔
یہ سمٹ تین بنیادی ستونوں پیپل، پلانیٹ اور پروگریس پر مبنی ہے، جن کا مقصد انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے انسان دوست اے آئی کو فروغ دینا، ماحولیاتی طور پر پائیدار ترقی کو یقینی بنانا اور شمولیتی اقتصادی و تکنیکی ترقی کو آگے بڑھانا ہے۔