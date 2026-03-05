سکھوئی 30 لڑاکا طیارے کا آسام میں راڈار سے رابطہ منقطع، آئی اے ایف کا سرچ آپریشن جاری
آسام میں فضائیہ کا سکھوئی-30 MKI لڑاکا طیارہ ریڈار سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد لاپتہ ہوگیا۔
Published : March 5, 2026 at 10:47 PM IST
گوہاٹی: آسام میں سکھوئی 30 MKI لڑاکا طیارے کا راڈار رابطہ منقطع ہوگیا ہے۔ طیارے کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ دفاعی پی آر او، گوہاٹی کا کہنا ہے کہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے فضائیہ کی ایک ٹیم بھیجی گئی ہے اور تلاشی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایس یو 30 ایم کے آئی ضلع کربی انگلونگ میں ایک چکر لگاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا۔
پی آر او نے کہا، "ہندوستانی فضائیہ کے سکھوئی 30 طیارے کا راڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ حقائق کا پتہ لگانے اور صورتحال کی تصدیق کے لیے فضائیہ کی ٹیموں کو بھیج دیا گیا ہے۔" ابتدائی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ طیارہ کاربی انگلونگ ضلع کے پہاڑی علاقے پر پرواز کر رہا تھا جب زمینی کنٹرول سے رابطہ اچانک ٹوٹ گیا۔ فضائیہ کی تلاش اور ریسکیو ٹیموں کے ساتھ مقامی انتظامیہ اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو طیارے کا پتہ لگانے اور واقعے کے حالات کی تصدیق کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ طیارے کے آخری معلوم مقام کے بارے میں مزید تفصیلات اور جہاز میں سوار افراد کی تعداد کا ابھی تک پتہ لگایا جا رہا ہے۔ دفاعی ذرائع نے بتایا کہ جس علاقے سے راڈار کا رابطہ منقطع ہوا ہے وہ زیادہ تر گھنے جنگلات اور پہاڑی ہے جس کی وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں خاص طور پر مشکل ہیں۔
ریسکیو ٹیمیں مقامی انتظامیہ اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر علاقے میں آپریشن کر رہی ہیں۔
رافیل کے بعد سب سے طاقتور لڑاکا طیارہ
رافیل کے بعد Su-30MKI ہندوستانی فضائیہ کا سب سے طاقتور لڑاکا طیارہ ہے۔ یہ فضائی دفاع اور سمندری کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔