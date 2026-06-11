کانگریس-ٹی ایم سی انضمام کی قیاس آرائیوں پر سبھانکر سرکار کا بیان،کہا 'سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے'
'سیاست میں کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن سب کچھ عوام کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے'۔
Published : June 11, 2026 at 7:21 PM IST
نئی دہلی: ترنمول کانگریس کے کانگریس میں ضم ہونے کے بارے میں بڑھتی ہوئی قیاس آرائیوں کے درمیان، اور ممتا بنرجی کی پارٹی کے اندر اہم اندرونی کشمکش کا سامنا کرنے کے درمیان، مغربی بنگال کانگریس کے صدر سبھانکر سرکار نے جمعرات کو کہا کہ سیاست میں کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی ترقی پر توجہ دی جائے۔ قابل ذکر ہے کہ کانگریس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ترنمول کانگریس کے کانگریس میں ضم ہونے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک انٹرویو میں جب ان سے ٹی ایم سی کے کانگریس میں ضم ہونے کے بارے میں ان کے خیالات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سیاست امکانات کا فن ہے۔ سیاست میں کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن سب کچھ عوام کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے۔
یہ بتاتے ہوئے کہ حکمران بی جے پی کے ذریعہ آئین پر حملہ ہو رہا ہے، سرکار نے کہا کہ وہ ان لوگوں کے لیے دروازے کھول رہے ہیں جن میں بی جے پی سے لڑنے اور راہول گاندھی کی قیادت میں آئین کو بچانے کی ہمت ہے۔ تاہم، مغربی بنگال کانگریس کے سربراہ نے کہا کہ پارٹی ساختی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے نچلی سطح سے تجاویز لی جاتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ پارٹی کے اندر ساختی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ کانگریس جمہوریت کو بچانے کے لیے لڑ رہی ہے (بی جے پی کے خلاف)۔ اس سے پہلے کہ پارٹی ہائی کمان کسی بھی فیصلے کو منظور کرے، وہ یقینی طور پر ریاستی یا نچلی سطح سے تجاویز طلب کرے گی اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرے گی۔
سرکار نے مزید کہا کہ صرف کانگریس پارٹی ہی ملک اور آئین کو (حکمران بی جے پی سے) بچا سکتی ہے۔ پارٹی آئین پر یقین رکھتی ہے۔ راہول گاندھی صرف مظلوموں کی آواز ہیں۔
بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہم کافی عرصے سے بی جے پی اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اعلانیہ ایجنڈا ہے کیونکہ بی جے پی اور آر ایس ایس ہر بار آئین کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ مانو ازم کے نظام پر چل رہے ہیں۔"
ترنمول کانگریس کے اندرونی جھگڑوں اور استعفوں کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ یہ ترنمول کانگریس کا اندرونی معاملہ ہے وہ اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔
واضح رہے کہ ترنمول کانگریس کی صدر اور مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے حال ہی میں کانگریس پارلیمانی پارٹی (سی پی پی) کی چیئرپرسن سونیا گاندھی سے ملاقات کی تھی، جب کہ پارٹی لیڈر ابھیشیک بنرجی نے انضمام کی بات چیت کے درمیان قومی دارالحکومت میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی سے ملاقات کی۔
اس سے پہلے دن میں کانگریس جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال نے کہا کانگریس اور ترنمول کانگریس کے درمیان انضمام کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔یہ صرف ایک افواہ ہے۔