راہول گاندھی آج کے نوجوانوں کی تشویش کو سمجھ چکے ہیں، چھتروں کی گونج پروگرام میں شامل طلباء کا ردعمل
چھاتروں کی گونج پروگرام میں ہزاروں طلباء نے شرکت کی، جہاں گاندھی نے ہندوستان کے نوجوانوں سے متعلق مسائل پر بات کی۔
Published : August 9, 2026 at 12:45 PM IST
پریاگ راج(اتر پردیش): ہفتہ کے روز پریاگ راج (الہ آباد)میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے 'چھاتروں کی گونج' پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء نے ردعمل کا اظہار کیا۔ کچھ نے نوجوانوں کے مسائل پر ان کی توجہ کی تعریف کی جبکہ دوسروں نے سوال کیا کہ کیا ان کے وعدے حقیقت میں پورے ہوں گے۔
کے پی گراؤنڈ میں ہونے والے اس پروگرام میں ہزاروں طلباء نے شرکت کی، جہاں گاندھی نے ہندوستان کے نوجوانوں سے متعلق مسائل پر بات کی، بشمول روزگار، مسابقتی امتحانات، اور معاشی طور پر کمزور پس منظر کے طلباء کو درپیش چیلنجز وغیرہ۔
ہمانشو ترپاٹھی الہ آباد یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹ ہیں اور قومی اہلیت کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ گاندھی نے طلباء کے مسائل کو زور سے اٹھایا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو وہ انہیں حل کریں گے۔
رشمی یادو مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہی ہیں،انہوں نے کہا کہ وہ طلباء کے مستقبل کے لیے گاندھی جی کے وژن کو سمجھنے کے لیے اس تقریب میں شریک ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاستدان سٹیج سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن اقتدار میں آتے ہی ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔
ایک اور طالب علم راکیش موریہ نے کہا کہ گاندھی جی نے اپنے الفاظ سے طلبہ کے دل جیت لیے۔ انہوں نے کہا کہ غریب گھرانوں کے بچوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ نوکری کی آسامیاں آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔
بنارس ہندو یونیورسٹی کے ایک طالب علم ششی پرکاش نے کہا کہ کانگریس لیڈر آج کے نوجوانوں کی تشویش کو سمجھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ طلبا کے درپیش مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جنتر منتر واقعہ کے بعد راہل گاندھی سے لوگوں کی توقعات بڑھ گئی ہیں۔
تقریب کے دوران گاندھی نے اسٹیج پر کئی طلباء سے بات چیت کی۔ انہوں نے مرکزی اسٹیج سے دور بیٹھے طلباء سے بھی بات کی اور ان کے تحفظات کو سمجھنے کی کوشش کی۔
یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نوجوانوں کے مسائل اور مقابلہ جاتی امتحانات کو اتر پردیش میں سیاسی توجہ حاصل ہو رہی ہے۔ گاندھی نے روزگار کے مواقع، بھرتی کے عمل اور نوجوانوں کے لیے مناسب مواقع کی کمی جیسے مسائل پر سوال اٹھانے کے لیے طلبہ اور نوجوانوں پر مرکوز واقعات کو تیزی سے استعمال کیا ہے۔
بارش کے بعد کے پی گراؤنڈ میں کئی مقامات پر پانی جمع ہونے اور کیچڑ کے باوجود طلبہ کی بڑی تعداد نے پروگرام میں شرکت کی۔
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