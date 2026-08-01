طلباء کو معافی کی ضرورت نہیں ہے، وزیر اعظم کو ان سے معافی مانگنی چاہئے، راہل
راہول گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے طلباء کو وزیر اعظم کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ مودی کو ان سے معافی مانگنی چاہیے۔
Published : August 1, 2026 at 10:22 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہفتہ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک کے طلباء کو وزیر اعظم کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں طلباء سے معافی مانگنی چاہئے۔
انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں راہول گاندھی نے ان والدین سے تعزیت کا اظہار کیا جنہوں نے پیپر لیک ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو کھو دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو کھونے والے والدین کا غم سب سے بڑا ہوتا ہے اور یہ دکھ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ اس طرح کے واقعات ملک کے تعلیمی نظام پر کئی سوال اٹھاتے ہیں۔انہوں نے الزام لگایا کہ پیپر لیک، منسوخ شدہ امتحانات، اور تیاری کے برسوں کو ایک لمحے میں ضائع کرنے جیسے واقعات کے درمیان، طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسے نظام میں ایمانداری سے کام کریں جو خود بے ایمان ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کے باوجود وہ طلباء کو معاف کرنے کی بات کرتے ہیں۔
راہول گاندھی نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم نے ان غم زدہ خاندانوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے یا ان لوگوں سے جن کی بچت، وقت، زندگی اور خواب پیپر لیک سے متاثر ہوئے ہیں۔
راہول گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے طلباء کو وزیر اعظم کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ مودی کو ان سے معافی مانگنی چاہیے۔
وزیر اعظم مودی نے جمعہ کو کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ جنتر منتر پر احتجاج کے دوران نہ صرف وہ بلکہ ان کی آنجہانی والدہ کو بھی بے ہودہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان گمراہ بچوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔
انسٹاگرام پر رات گئے جاری کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ معاشرے میں پھیلے غصے کو سمجھتے ہیں لیکن یہ وقت گمراہ بچوں سے جڑنے اور انہیں صحیح راستہ دکھانے کا ہے۔