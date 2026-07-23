طلباء اکیلے نہیں، پوری اپوزیشن ان کے ساتھ، راہول گاندھی آل انڈیا اتحاد کے کئی لیڈروں کے ساتھ سمرتی بھون کی طرف روانہ
راہول گاندھی نے کہا ہم ان طلباء کو یاد کرنے جا رہے ہیں جنہیں ہم نے کھو دیا تھا۔
Published : July 23, 2026 at 7:28 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 7:38 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کی انڈیا بلاک اور کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ ملاقات ختم ہوگئی۔ میٹنگ میں سونیا گاندھی سمیت کئی سینئر لیڈر بھی موجود تھے۔ اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ راہول گاندھی کی قیادت میں احتجاجی مارچ نکال رہے ہیں۔ انڈیا اتحاد کے ممبران پارلیمنٹ اور لیڈران 30 جنوری مارگ کو پرامن طریقے سے گاندھی اسمرتی جا رہے ہیں۔ اس دوران پولس نے امیت شاہ کے گھر کے سامنے اپوزیشن ارکان اسمبلی کی بس کو روک دیا ہے۔ پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔
Right now, MPs and leaders of the INDIA alliance are peacefully heading to Gandhi Smriti on Tees January Marg.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
We go to remember the students we lost - the children driven to take their own lives after the NEET paper leak.
And we go to stand with the students who lie injured…
پوری اپوزیشن طلبہ کے ساتھ کھڑی ہے، راہل گاندھی
راہول گاندھی نے کہا ہم ان طلباء کو یاد کرنے جا رہے ہیں جنہیں ہم نے کھو دیا تھا۔ وہ بچے جو نیٹ پیپر لیک کے بعد اپنی جان لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ ہم زخمی ہونے والے طلباء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہیں انصاف اور جوابدہی کا مطالبہ کرنے پر پرامن طریقے سے مارا پیٹا گیا تھا۔ ہندوستان کے طلباء اکیلے نہیں ہیں، پوری اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مطالبات کے لیے۔" اس دوران راہول گاندھی کی رہائش گاہ کے باہر دہلی پولیس کی نفری بڑھا دی گئی ہے۔
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہول گاندھی نے کہا ہمارے طلباء سڑکوں پر ہیں، اس لیے تمام اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے محسوس کیا کہ انہیں بھی سڑکوں پر آنا چاہیے، تمام اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ انڈیا گیٹ پر جانا چاہتے تھے، ا ہمیں روک دیا گیا ہے، پھر ہم نے کہا کہ ہم گاندھی اسمرتی جانا چاہتے ہیں، انہوں نے وہیں بس روک دی ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے قاصر ہیں، لیکن ہم طلباء کے ساتھ ہیں۔"
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi boards a bus as he, along with opposition MPs, leaves for Gandhi Smriti from his residence pic.twitter.com/BIyXiKkUON— ANI (@ANI) July 23, 2026
اس دوران دہلی کے جنتر منتر علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزارت داخلہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ وزارت کے مطابق جنتر منتر کے 1.5 کلومیٹر کے دائرے میں شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل رہیں گی۔