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طلباء اکیلے نہیں، پوری اپوزیشن ان کے ساتھ، راہول گاندھی آل انڈیا اتحاد کے کئی لیڈروں کے ساتھ سمرتی بھون کی طرف روانہ

راہول گاندھی نے کہا ہم ان طلباء کو یاد کرنے جا رہے ہیں جنہیں ہم نے کھو دیا تھا۔

لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی (File Photo: IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 23, 2026 at 7:28 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 7:38 PM IST

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نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کی انڈیا بلاک اور کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ ملاقات ختم ہوگئی۔ میٹنگ میں سونیا گاندھی سمیت کئی سینئر لیڈر بھی موجود تھے۔ اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ راہول گاندھی کی قیادت میں احتجاجی مارچ نکال رہے ہیں۔ انڈیا اتحاد کے ممبران پارلیمنٹ اور لیڈران 30 جنوری مارگ کو پرامن طریقے سے گاندھی اسمرتی جا رہے ہیں۔ اس دوران پولس نے امیت شاہ کے گھر کے سامنے اپوزیشن ارکان اسمبلی کی بس کو روک دیا ہے۔ پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔

پوری اپوزیشن طلبہ کے ساتھ کھڑی ہے، راہل گاندھی

راہول گاندھی نے کہا ہم ان طلباء کو یاد کرنے جا رہے ہیں جنہیں ہم نے کھو دیا تھا۔ وہ بچے جو نیٹ پیپر لیک کے بعد اپنی جان لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ ہم زخمی ہونے والے طلباء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہیں انصاف اور جوابدہی کا مطالبہ کرنے پر پرامن طریقے سے مارا پیٹا گیا تھا۔ ہندوستان کے طلباء اکیلے نہیں ہیں، پوری اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مطالبات کے لیے۔" اس دوران راہول گاندھی کی رہائش گاہ کے باہر دہلی پولیس کی نفری بڑھا دی گئی ہے۔

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہول گاندھی نے کہا ہمارے طلباء سڑکوں پر ہیں، اس لیے تمام اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے محسوس کیا کہ انہیں بھی سڑکوں پر آنا چاہیے، تمام اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ انڈیا گیٹ پر جانا چاہتے تھے، ا ہمیں روک دیا گیا ہے، پھر ہم نے کہا کہ ہم گاندھی اسمرتی جانا چاہتے ہیں، انہوں نے وہیں بس روک دی ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے قاصر ہیں، لیکن ہم طلباء کے ساتھ ہیں۔"

اس دوران دہلی کے جنتر منتر علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزارت داخلہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ وزارت کے مطابق جنتر منتر کے 1.5 کلومیٹر کے دائرے میں شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل رہیں گی۔

Last Updated : July 23, 2026 at 7:38 PM IST

TAGGED:

NEET PAPER LEAK ISSUE
DHARMENDRA PRADHAN
راہول گاندھی آل انڈیا اتحاد
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