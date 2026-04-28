جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں آر ایس ایس کے پروگرام کی مخالفت؛ طلبہ تنظیموں نے ہنگامہ برپا کر دیا، پولیس کی بھاری نفری تعینات
RSS کی تقریب کے خلاف جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں طلباء نے احتجاج کیا۔ متعدد طلبہ تنظیموں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔
Published : April 28, 2026 at 2:44 PM IST
نئی دہلی: آر ایس ایس نے آج منگل کو جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں 'یووا کمبھ' (یوتھ کنکلیو) کا انعقاد کیا ہے۔ اس پروگرام کے خلاف کئی طلبہ تنظیمیں احتجاج کررہی ہیں۔ طلبہ نے یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج کیا۔ این ایس یو آئی سے وابستہ طلبہ نے اس تقریب کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا۔ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے دہلی پولیس کے جوانوں کو جامعہ میں تعینات کیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز یونیورسٹی کے احاطے کے اندر اور باہر دونوں جگہ چوکسی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے گیٹ نمبر ایک کے باہر دہلی پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف) کے اہلکاروں کی ایک بڑی نفری کو تعینات کیا گیا ہے، جب کہ این ایس یو آئی کے طلباء یونیورسٹی کیمپس کے اندر احتجاج کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔
طلبہ تنظیم اے آئی ایس اے نے جامعہ میں دیگر ترقی پسند گروپوں کے ساتھ مل کر آر ایس ایس کے 'یووا کمبھ' پروگرام کے خلاف احتجاج کیا۔ اے آئی ایس اے نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس اس بینر تلے مختلف یونیورسٹیوں میں اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرتی ہے، جو قوم کی تعمیر اور ترقی کے سو سال کی میراث کا دعویٰ کرتی ہے۔ اے آئی ایس اے نے دلیل دی کہ آر ایس ایس - جس نے آزادی کی جدوجہد میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور یہاں تک کہ انگریزوں کے ساتھ کھل کر تعاون کیا - آج صرف اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے "قوم پرستی کا کارڈ" کھیل رہی ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہمارے شہیدوں اور آزادی کے جنگجوؤں کی وراثت - جنہوں نے ایک جمہوری، سیکولر ہندوستان کے لیے جدوجہد کی - آج آر ایس ایس کے خلاف متحد ہے، چاہے وہ جامعہ میں ہو یا کہیں اور۔
Delhi: An RSS-linked event named 'Yuva Kumbh' is being organized at Jamia Millia Islamia campus, prompting opposition from several university organizations. Heavy police force has been deployed outside the campus, and drone surveillance is also in place pic.twitter.com/FlljLEghic— IANS (@ians_india) April 28, 2026
اے آئی ایس اے نے جامعہ انتظامیہ کی مذمت کی کہ وہ کھلے عام آر ایس ایس کو ایک تقریب کے انعقاد کے لیے مدعو کر رہی ہے۔ طلبہ نے کہا کہ انتظامیہ عام طور پر ترقی پسند تنظیموں یا گروپوں کو تعلیم اور جمہوریت پر مرکوز پروگراموں کی میزبانی کرنے سے روکتی ہے۔ تنظیم نے زور دے کر کہا کہ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا آر ایس ایس اور اس کا فرقہ وارانہ ایجنڈے کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یا ہندوستان کی کسی دوسری یونیورسٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
جبکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر اے آئی ایس اے اور این ایس یو آئی کا مسلسل احتجاج جاری ہے، دہلی پولیس اور آر اے ایف کے اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد باہر تعینات ہے، جہاں اس وقت صورتحال پرامن دکھائی دے رہی ہے۔ حالانکہ دہلی پولیس چوکس ہے، لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے گیٹ نمبر 1 پر نگرانی رکھی جارہی ہے۔ دریں اثنا، آر ایس ایس کی تقریب - 'یووا کمبھ' شام تک جاری رہے گی۔ نتیجتاً جامعہ انتظامیہ کیمپس کے اندر الرٹ ہے، جب کہ دہلی پولیس باہر چوکس ہے۔
