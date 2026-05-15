نیٹ پیپر لیک کے سبب داخلہ جاتی امتحان منسوخ ہونے سے مایوس طالب علم نے کی خود کشی
اترپردیش کے ضلع لکھیم پور کھیری کا رہائشی نوجوان تیسری بار نیٹ امتحان میں شریک ہوا تھا۔
Published : May 15, 2026 at 4:04 PM IST
لکھیم پور کھیری: نیٹ پیپر لیک اور امتحان کی منسوخی پر پیدا ہونے والے تناؤ کے درمیان 22 سالہ طالب علم ریتک مشرا نے جمعرات کو پھانسی لگا کر خودکشی کرلی۔ ریتک تیسری بار نیٹ امتحان میں شامل ہوا تھا اور اس بار رینک حاصل کرنے کے لیے مکمل پراعتماد تھا۔ تاہم بعد میں امتحان منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے یہ سخت قدم اٹھایا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔
طالب علم کے اہل خانہ کے مطابق ریتک حال ہی میں نیٹ کا امتحان دینے کے بعد گھر واپس آیا تھا اور پیپر لیک کے ارد گرد ہونے والی بحثوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں تھا۔ ریتک کا خاندان پہلے شہر کے نورنگ آباد علاقے میں واقع اپنے گھر میں رہتا تھا۔ تاہم اس کی بڑی بہن کی شادی کے بعد وہ اپنے آبائی گاؤں کٹولی منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ریتک اپنی پڑھائی اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے اکثر شہر کی رہائش گاہ پر رہتا تھا۔ بدھ کو بھی وہ گاؤں سے شہر کے گھر ٹھہرنے کے لیے گیا تھا۔ گھر میں دو کرایہ دار بھی رہتے ہیں۔
جمعرات کی صبح تقریباً 10:30 بجے تک جب ریتک کے کمرے کا دروازہ نہ کھلا، کرایہ داروں کو شک ہوا۔ کافی دیر تک اسے پکارنے کے باوجود اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد کرایہ داروں نے گھر والوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی اس کے والد انوپ مشرا جائے وقوعہ پر پہنچے اور دروازے کا تالا توڑ دیا۔
دروازہ کھلتے ہی وہ بالکل بے چین ہو کر رہ گئے۔ کمرے کے اندر ریتک کی لاش پھندے سے لٹکی ہوئی ملی۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر والدین صدمے اور غم سے نڈھال ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی صدر کوتوالی کے انسپکٹر انچارج راجیش کمار سنگھ پولیس ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا، اور معاملے کی تحقیقات شروع کردی۔
متوفی کے والد انوپ کمار مشرا نے بتایا کہ ریتک 3 مئی کو کانپور میں تیسری بار این ای ای ٹی کے امتحان میں شامل ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ دو پچھلی کوششوں میں امتحان پاس کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اپنے والد کے مطابق ریتک نے اس بار امتحان کی تیاری میں بہت محنت کی تھی۔ تاہم وہ پیپر لیک ہونے کی افواہوں کی وجہ سے بہت پریشان اور بے حد دباؤ میں تھا۔ خاندان کا دعویٰ ہے کہ اسی تناؤ نے اسے یہ سخت قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔
ان کے رشتہ داروں کے مطابق ریتک اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی بڑی بہن کی دو سال قبل شادی ہوئی تھی۔ خاندان کے افراد اور پڑوسی اسے ایک انتہائی سنجیدہ اور محنتی طالب علم کے طور پر بیان کرتے ہیں جس نے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا۔ اس کی بے وقت موت نے پورے خاندان کو گہرے غم میں ڈال دیا ہے۔ فی الحال پولیس ہر پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔
اس سلسلے میں صدر کوتوالی کے انچارج انسپکٹر راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک جانچ کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ اس کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔