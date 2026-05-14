اترپردیش میں آندھی طوفان نے مچائی بھاری تباہی، 33 افراد ہلاک، وزیراعلیٰ کا معاوضے کا اعلان
طوفان کی وجہ سے دیواروں اور درختوں کے گرنے کے واقعات میں فتح پور میں سات اور مرزا پور میں آٹھ اموات کی خبر ہے۔
By PTI
Published : May 14, 2026 at 7:47 AM IST
بھدوہی/فتح پور (یوپی): بدھ کے روز اترپردیش میں موسلا دھار بارش کے ساتھ آنے والے شدید طاقتور طوفان کی وجہ سے کم از کم 33 لوگوں کی موت ہو گئی۔ طوفان نے بھدوہی، فتح پور اور بڈاؤن سمیت پانچ اضلاع میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔
حکام نے بتایا کہ طوفان کی وجہ سے بھدوہی میں کم از کم 16، فتح پور میں نو، بڈاؤن میں پانچ، چندولی میں دو اور سون بھدرا ضلع میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔
وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حکام کو راحت فراہم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ غیر موسمی بارش، گرج چمک اور بجلی گرنے سے متاثرہ لوگوں کو معاوضہ فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی کام 24 گھنٹوں کے اندر مکمل کیا جائے۔
بھدوہی میں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کنور وریندر کمار موریہ نے کہا کہ کئی علاقوں سے درختوں کے اکھڑنے، بجلی کے کھمبوں اور مکانات کے گرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بحالی اور امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ طوفان کی وجہ سے موبائل نیٹ ورکس میں بھی خلل پڑا ہے۔ موریہ نے مزید کہا کہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ، تحصیلدار، دیگر ضلعی اہلکار اور پولیس ضلع کی تینوں تحصیلوں میں امدادی کاموں کا معائنہ کر رہے ہیں۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، بھدوہی پولیس نے کہا کہ ضلع میں دھول کے طوفان کی وجہ سے الگ الگ واقعات میں 16 افراد کی موت ہو گئی، جب کہ چھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے دو کی حالت نازک ہے۔
فتح پور میں طوفان سے متعلقہ واقعات میں نو افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اویناش ترپاٹھی نے کہا کہ "کھگا تحصیل میں پانچ خواتین سمیت آٹھ افراد ہلاک ہو گئے، جب کہ صدر تحصیل میں مکان کی دیوار گرنے سے ایک خاتون کی موت ہو گئی۔
بدایوں میں بھی دھول کے شدید طوفان اور بارش سے ہونے والے الگ الگ واقعات میں دو کمسن بچیوں سمیت پانچ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ بسولی پولیس اسٹیشن کے سدھ پور کیتھولی گاؤں میں طوفان کے دوران ایک جھونپڑی کی مٹی کی دیوار گرنے سے دو لڑکیوں -- موسمی (10) اور رجنی (9) کی موت ہوگئی۔
لڑکیوں نے دو خواتین کے ساتھ جن کی شناخت کلو اور نیہا کے نام سے کی گئی ہے، طوفان آنے کے بعد جھونپڑی میں پناہ لی تھیں۔ اسی دوران طوفان کی وجہ سے دیوار گر گئی جس سے چاروں افراد ملبے تلے دب گئے۔ حکام نے بتایا کہ دونوں لڑکیوں کی موقعے پر ہی موت ہو گئی، جب کہ ان کے ساتھ پناہ لینے والی خواتین کو شدید چوٹیں آئیں۔
ایک اور واقعے میں فیض گنج بیہتا تھانہ حلقے کے تحت تارک پارولی گاؤں میں، ایک خاتون جس کی شناخت لکشمی (40) کے طور پر کی گئی تھی، ایک ٹیوب ویل کے کمرے پر درخت گرنے سے ہلاک ہو گئی جہاں کئی لوگوں نے طوفان سے پناہ لی تھی۔ وہیں ایک اور واقعے میں عمارت کی چھت گرنے سے گیتا نام کی خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
پولیس نے بتایا کہ بسولی علاقے میں بلسی روڈ کے قریب ایک الگ حادثے میں، ٹرک ڈرائیور یوگیش (32) یوکلپٹس کا درخت اکھڑ کر گاڑی پر گرنے سے ہلاک ہوگیا۔ ایک اور نوجوان، انشول شرما (22)، جو بسولی کے ساہوکارا محلے کا رہائشی ہے، طوفان کے دوران اس وقت ایک درخت گرنے سے زخمی ہو گیا جب وہ اپنے والد کو کھانا پہنچانے جا رہا تھا۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (دیہی) ہردیش کمار کٹاریہ نے بتایا کہ بسولی اور فیض گنج بیہٹا تھانے حلقوں میں طوفان سے متعلق واقعات میں پانچ افراد کی موت ہوئی ہے، جب کہ پانچ دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
سونبھدرا میں، ایک شخص، جس کی شناخت مادھو سنگھ (38) کے طور پر ہوئی، اس وقت اس پر درخت گرنے سے فوت ہو گیا۔ وہ اس درخت کے نیچے پناہ لینے کے لیے رکا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ پنو گنج تھانہ حلقے میں پیش آیا۔
چندولی میں، چاکیہ تھانہ حلقے میں الگ الگ واقعات میں دو افراد کی موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ان دونوں میں سے ایک مونی (55) کی موت دیوار گرنے سے ہوئی، جب کہ دوسری پربھاوتی (65) کی موت درخت پر گرنے سے ہوئی۔
موسلا دھار بارش، تیز آندھی اور آسمانی بجلی گرنے سے ہونے والے لوگوں کی اموات، مویشیوں اور املاک کے نقصان کا نوٹس لیتے ہوئے آدتیہ ناتھ نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور ضلع مجسٹریٹس اور دیگر محکموں کے افسران کو متاثرہ علاقوں میں پہنچنے اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی متنبہ کیا کہ امدادی کاموں میں لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
آدتیہ ناتھ نے عہدیداروں کو بھی الرٹ موڈ پر رہنے کی ہدایت دی اور ریونیو اور زراعت کے محکموں کو انشورنس کمپنیوں کے ساتھ نقصان کا سروے کرنے اور حکومت کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ نقصانات کا تخمینہ لگا کر فوری معاوضہ فراہم کیا جائے۔