'ووکل فار لوکل' مہم کے ذریعے ہندوستانی پروڈکٹس دنیا کے بازاروں تک پہنچ رہے ہیں: پی ایم مودی
'ووکل فار لوکل' مہم پر بات کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ بہار کے پورنیہ کا مکھانا اب یونان پہنچ رہا ہے۔
Published : October 25, 2026 at 1:29 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنے ریڈیو پروگرام 'من کی بات' کی 139 ویں قسط میں کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس پروگرام کے ذریعے پی ایم مودی نوجوانوں کو ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
آج کے اس پروگرام میں پی ایم مودی نے کہا کہ 'بارہ سال پہلے، وجیا دَشمی کے موقع پر، ہم نے 'من کی بات' شروع کی تھی۔ تب سے ہمارا یہ سفر بغیر رکے جاری ہے۔ آپ سبھی اس سفر میں شریکِ سفر اور رہنما دونوں رہے ہیں۔ میرے لیے، 'من کی بات' ہمارے ملک کے عام آدمی کی محنت، حوصلے، عزم، لگن اور خدمت کے جذبے کا جشن منانے کا ایک شاندار موقع رہا ہے۔ ہمارے ملک میں صدیوں سے تیرتھ یاتراؤں کی روایت رہی ہے۔'
Watch: In the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "My dear countrymen, welcome once again to 'Mann Ki Baat'. Twelve years ago, on the auspicious occasion of Vijayadashami, we began 'Mann Ki Baat'. Since then, our journey has continued uninterrupted. All of you have been both fellow travellers and guides on this journey. For me, 'Mann Ki Baat' has been a wonderful opportunity to celebrate the hard work, courage, commitment, dedication, and spirit of service of the common man of our country. Our country has had a tradition of pilgrimages for centuries..." (Source: DD)— IANS (@ians_india) October 25, 2026
وزیر اعظم نے کہا کہ 'کھیتی وراثت مشن' نام کی ایک تنظیم نے نامیاتی (اورگینک) کھیتی اور کاشتکاری کے روایتی طریقوں کو دوبارہ شروع کیا۔ اس کی ٹیم کے ارکان پنجاب کے مالوا علاقے میں قدرتی کپاس کی کاشت کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ اس پہل کا نام 'نو-ترنجن' رکھا گیا۔ اس پہل کے تحت بنا کسی کیمیکل کے استعمال کے اورگینک کاٹن اگائی جاتی ہے۔ یہاں قدرتی طور پر رنگین کاٹن بھی اگائی جاتی ہے۔
اس سے تیار ہونے والے دھاگے اور کپڑے کو رنگنے کے لیے الگ سے کیمیکل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ماحول کو کتنی مدد مل رہی ہے۔ کچھ سال پہلے، 'نو-ترنجن' نے ایک بُنائی اسکول بھی شروع کیا تھا، جس کا مقصد بُنائی کا ہُنر اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔'
Watch: In the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "An organisation called 'Kheti Virasat Mission' began reviving organic farming and traditional agricultural practices. Members of its team wanted to promote natural cotton cultivation in Punjab's Malwa region. The initiative was named 'Nav-Trinjan'. Under this initiative, organic cotton is grown without using chemicals. Naturally coloured cotton is also cultivated here. To dye the yarn and fabric prepared from this, there is no need to use chemicals separately. You can imagine how much this is helping the environment. A few years ago, 'Nav-Trinjan' also started a weaving school. Its aim is to pass the skill of weaving on to the next generation..." (Source: DD)— IANS (@ians_india) October 25, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ 'قدرت کا احترام کرنے کی ہماری پرانی روایت رہی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کس طرح ملک بھر کے لوگوں نے اس جذبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ اتراکھنڈ کے ٹہری گڑھوال میں بھی ذمہ داری کا یہی جذبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں لوگ ایک ندی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک ساتھ آئے ہیں۔'
'یہ ندی ہیول ہے۔ کچھ سال پہلے، ہیول میں پانی کی سطح گرنے لگی تھی۔ آس پاس کے پانی کے قدرتی ذرائع بھی سوکھ رہے تھے... مقامی انتظامیہ اور گاؤں کے لوگوں نے مل کر ہیول ندی کو بچانے کی مہم چلائی۔ بارش کا پانی روکنے کے اقدامات کیے گئے، پانی کو زمین میں جذب ہونے میں مدد کرنے کے لیے کام کیا گیا اور بڑی تعداد میں پودے لگائے گئے۔'
Watch: In the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "An organisation called 'Kheti Virasat Mission' began reviving organic farming and traditional agricultural practices. Members of its team wanted to promote natural cotton cultivation in Punjab's Malwa region. The initiative was named 'Nav-Trinjan'. Under this initiative, organic cotton is grown without using chemicals. Naturally coloured cotton is also cultivated here. To dye the yarn and fabric prepared from this, there is no need to use chemicals separately. You can imagine how much this is helping the environment. A few years ago, 'Nav-Trinjan' also started a weaving school. Its aim is to pass the skill of weaving on to the next generation..." (Source: DD)— IANS (@ians_india) October 25, 2026
انہوں نے کہا کہ 'اس تہواروں کے موسم میں آپ سب نے اپنے آس پاس ایک تبدیلی دیکھی ہوگی۔ اب لوگ خریداری کرتے وقت دیسی پروڈکٹس کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں۔ 'ووکل فار لوکل' کا یہ جذبہ ہمارے پروڈکٹس کو دنیا بھر کے بازاروں تک پہنچا رہا ہے۔ بہار کے پورنیہ سے مکھانا اب یونان پہنچ رہا ہے۔ کرناٹک کے کلبورگی سے ارہر (تُور دال) اب مالدیپ جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے کسانوں کے لیے نئے بین الاقوامی بازار کھل رہے ہیں۔ لوکل پروڈکٹس پر بات کرتے ہوئے، میں آپ کی توجہ ایک اور موضوع کی طرف دلانا چاہوں گا۔ کسی بھی پروڈکٹ کے معیار کے ساتھ ساتھ اس کی پیکیجنگ بھی اہمیت رکھتی ہے۔'
مزید پڑھیں:
عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے، کچھ لوگ بھارت میں عدم استحکام کے خواب دیکھ رہے ہیں، پی ایم مودی کا کانگریس پر نشانہ
کمانڈر ان تھیف کیس، سپریم کورٹ نے پی ایم مودی سے جڑے ہتکِ عزت کے معاملے میں راہل گاندھی کو دی راحت، ٹرائل پر لگائی روک
بلومبرگ نیو اکانومی فورم: وزیر اعظم مودی نے ٹیکنالوجی کی ترقی کا فائدہ معاشرے کے بڑے حصے تک پہنچانے پر دیا زور
راہل گاندھی نے پی ایم مودی کو کہا، آپ کی حکومت کے 200 افسران رابطے میں ہیں اور ہمیں معلومات دے رہے ہیں
من کی بات پروگرام: سرجیکل اسٹرائیک سے آپریشن سندور تک، مختلف موضوعات پر وزیراعظم کا اظہار خیال