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'ووکل فار لوکل' مہم کے ذریعے ہندوستانی پروڈکٹس دنیا کے بازاروں تک پہنچ رہے ہیں: پی ایم مودی

'ووکل فار لوکل' مہم پر بات کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ بہار کے پورنیہ کا مکھانا اب یونان پہنچ رہا ہے۔

وزیر اعظم نریندر مودی کا ریڈیو پروگرام 'من کی بات' سے خطاب
وزیر اعظم نریندر مودی کا ریڈیو پروگرام 'من کی بات' سے خطاب (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 25, 2026 at 1:29 PM IST

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نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنے ریڈیو پروگرام 'من کی بات' کی 139 ویں قسط میں کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس پروگرام کے ذریعے پی ایم مودی نوجوانوں کو ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

آج کے اس پروگرام میں پی ایم مودی نے کہا کہ 'بارہ سال پہلے، وجیا دَشمی کے موقع پر، ہم نے 'من کی بات' شروع کی تھی۔ تب سے ہمارا یہ سفر بغیر رکے جاری ہے۔ آپ سبھی اس سفر میں شریکِ سفر اور رہنما دونوں رہے ہیں۔ میرے لیے، 'من کی بات' ہمارے ملک کے عام آدمی کی محنت، حوصلے، عزم، لگن اور خدمت کے جذبے کا جشن منانے کا ایک شاندار موقع رہا ہے۔ ہمارے ملک میں صدیوں سے تیرتھ یاتراؤں کی روایت رہی ہے۔'

وزیر اعظم نے کہا کہ 'کھیتی وراثت مشن' نام کی ایک تنظیم نے نامیاتی (اورگینک) کھیتی اور کاشتکاری کے روایتی طریقوں کو دوبارہ شروع کیا۔ اس کی ٹیم کے ارکان پنجاب کے مالوا علاقے میں قدرتی کپاس کی کاشت کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ اس پہل کا نام 'نو-ترنجن' رکھا گیا۔ اس پہل کے تحت بنا کسی کیمیکل کے استعمال کے اورگینک کاٹن اگائی جاتی ہے۔ یہاں قدرتی طور پر رنگین کاٹن بھی اگائی جاتی ہے۔

اس سے تیار ہونے والے دھاگے اور کپڑے کو رنگنے کے لیے الگ سے کیمیکل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ماحول کو کتنی مدد مل رہی ہے۔ کچھ سال پہلے، 'نو-ترنجن' نے ایک بُنائی اسکول بھی شروع کیا تھا، جس کا مقصد بُنائی کا ہُنر اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔'

انہوں نے مزید کہا کہ 'قدرت کا احترام کرنے کی ہماری پرانی روایت رہی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کس طرح ملک بھر کے لوگوں نے اس جذبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ اتراکھنڈ کے ٹہری گڑھوال میں بھی ذمہ داری کا یہی جذبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں لوگ ایک ندی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک ساتھ آئے ہیں۔'

'یہ ندی ہیول ہے۔ کچھ سال پہلے، ہیول میں پانی کی سطح گرنے لگی تھی۔ آس پاس کے پانی کے قدرتی ذرائع بھی سوکھ رہے تھے... مقامی انتظامیہ اور گاؤں کے لوگوں نے مل کر ہیول ندی کو بچانے کی مہم چلائی۔ بارش کا پانی روکنے کے اقدامات کیے گئے، پانی کو زمین میں جذب ہونے میں مدد کرنے کے لیے کام کیا گیا اور بڑی تعداد میں پودے لگائے گئے۔'

انہوں نے کہا کہ 'اس تہواروں کے موسم میں آپ سب نے اپنے آس پاس ایک تبدیلی دیکھی ہوگی۔ اب لوگ خریداری کرتے وقت دیسی پروڈکٹس کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں۔ 'ووکل فار لوکل' کا یہ جذبہ ہمارے پروڈکٹس کو دنیا بھر کے بازاروں تک پہنچا رہا ہے۔ بہار کے پورنیہ سے مکھانا اب یونان پہنچ رہا ہے۔ کرناٹک کے کلبورگی سے ارہر (تُور دال) اب مالدیپ جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے کسانوں کے لیے نئے بین الاقوامی بازار کھل رہے ہیں۔ لوکل پروڈکٹس پر بات کرتے ہوئے، میں آپ کی توجہ ایک اور موضوع کی طرف دلانا چاہوں گا۔ کسی بھی پروڈکٹ کے معیار کے ساتھ ساتھ اس کی پیکیجنگ بھی اہمیت رکھتی ہے۔'

TAGGED:

139TH EPISODE MANN KI BAAT
من کی بات ریڈیو پروگرام
मन की बात रेडियो कार्यक्रम
وزیر اعظم نریندر مودی
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