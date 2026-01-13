کتوں کے کاٹنے، اس سے موت اور چوٹ کے کیسز میں ریاستوں کو بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ کی بنچ نے مشاہدہ کیا کہ 75 برسوں کے دوران ریاستی حکومتوں نے آوارہ کتوں کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے کچھ نہیں کیا۔
نئی دہلی: آوارہ کتوں کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے منگل کے روز مشاہدہ کیا کہ کتوں کے کاٹنے کے ہر واقعے، اس سے کسی بچے، بالغ، یا بوڑھے کمزور شخص کی موت یا چوٹ لگنے کے معاملے میں ریاستی حکومتوں کو بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔
منگل کو جسٹس وکرم ناتھ، سندیپ مہتا اور این وی انجاریا پر مشتمل بنچ نے معاملے سماعت کے بعد زبانی طور پر مشاہدہ کیا کہ 75 برسوں سے ریاستوں نے آوارہ کتوں کی لعنت سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔
عدالت نے کہا کہ وہ ریاستی حکومتوں کو اس لاپرواہی کے لئے ذمہ دار ٹھہرانے چاہتی ہے اور کہا کہ "ہم اس کے لیے ان سے کام لیں گے۔"
جسٹس ناتھ نے مشاہدہ کیا کہ "کتے کے کاٹنے اور کسی بچے، بالغ، یا بوڑھے کمزور شخص کی موت یا چوٹ لگنے ہر ہر واقعے کے لیے ہم ریاستوں پر بھاری معاوضہ ادا کرنے کی ذمہ داری طے کر سکتے ہیں۔" سینئر ایڈوکیٹ مینیکا گروسوامی، جو جانوروں کی فلاح و بہبود کی ایک تنظیم کی نمائندگی کر رہی ہیں، نے کہا کہ "مائی لارڈز، ایسا کرنا چاہے، آپ کو بالکل کرنا چاہیے۔"
جسٹس ناتھ نے مزید کہا کہ "جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتوں کو پال رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری اور جوابدہی ہے کہ انہیں کنٹرول میں رکھیں، انہیں اپنے گھر لے جائیں، اپنے کیمپس کے اندر، اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ وہ اِدھر اُدھر کیوں چھوڑ دیتے دے رہے ہیں اور لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں جو لوگوں کو دوڑاتے ہیں، کاٹتے ہیں اور اموات کا باعث بن رہے ہیں۔" جسٹس مہتا نے کہا۔
جسٹس ناتھ نے کہا کہ کتے کے کاٹنے کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ وہیں گروسوامی نے کہا کہ انہیں بھی کتوں نے دو بار کاٹا ہے۔ جسٹس مہتا نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جذبات اور خدشات صرف کتوں کے لیے رہ گئے ہیں۔
گروسوامی نے کہا کہ کتوں کی نس بندی اور بہتر سلوک کے طریقے کارگر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے نشاندہی کی کہ ریگولیٹرز اپنا کام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
