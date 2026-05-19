آوارہ کتوں کا کیس: سپریم کورٹ نے سرکاری اداروں سے آوارہ کتوں کو ہٹانے کے اپنے نومبر 2025 کے حکم میں ترمیم کرنے سے انکار کر دیا
عدالت عظمیٰ نے انیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کے ذریعہ جاری معیاری آپریٹنگ طریقۂ کار کی صداقت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو مسترد کردیا۔
Published : May 19, 2026 at 11:10 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز آوارہ کتوں کی نقل مکانی اور نس بندی سے متعلق عدالت عظمیٰ کے 7 نومبر 2025 کے حکم کو واپس بلانے کی تمام درخواستوں، ترمیم کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔
عدالت نے آوارہ جانوروں پر اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کے ذریعہ جاری کردہ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کی صداقت کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستوں کو بھی خارج کردیا۔
سپریم کورٹ اپنے نومبر 2025 کے حکم کی تعمیل کی نگرانی کر رہی ہے، جس کے مطابق مقامی حکام کو بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشنوں، اسپتالوں، اسکولوں، کیمپسز اور دیگر سرکاری اداروں کے احاطے سے آوارہ کتوں کو ہٹانے کا حکم دیا گیا تھا۔
اس کیس کی سماعت کرنے والی بنچ نے کہا کہ آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے ریاستوں، UTs کی جانب سے مسلسل کوششوں کی عدم موجودگی ہے۔
عدالت عظمیٰ نے ریاستوں، UTs کو مزید ہدایت دی کہ وہ آوارہ کتوں کی آبادی سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے کے لیے مربوط کوششوں کو یقینی بنائیں اور مشاہدہ کیا کہ "وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق کتوں سے نقصان کے خطرے کے بغیر آزادانہ طور پر جینے کا حق شامل ہے۔"
بنچ نے زور دے کر کہا کہ عدالت سخت زمینی حقائق سے غافل نہیں رہ سکتی جہاں بچے، مسافر، بوڑھے کتے کے کاٹنے کے واقعات کا شکار ہوئے ہیں۔