آوارہ کتوں کا معاملہ: بہار کے چیف سکریٹری کو حاضری سے استثنیٰ دینے پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ
بہار کے چیف سکریٹری کو 3 نومبر کو حاضری سے استثنیٰ دینے کی درخواست کو سپریم کورٹ نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔
Published : October 30, 2025 at 8:45 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو بہار حکومت کی اس درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کے چیف سکریٹری کو ریاست میں اسمبلی انتخابات کی وجہ سے آوارہ کتوں کے معاملے میں 3 نومبر کو عدالت کے سامنے حاضر ہونے سے استثنیٰ دیا جائے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ نے بہار کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل سے کہا کہ "یہاں الیکشن کمیشن ہے جو دیکھ بھال کرے گا۔ فکر نہ کریں۔ چیف سکریٹری کو آنے دیں۔" بہار میں اسمبلی انتخابات 6 اور 11 نومبر کو ہونے والے ہیں اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔
27 اکتوبر کو آوارہ کتوں کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے، سپریم کورٹ نے مغربی بنگال اور تلنگانہ کو چھوڑ کر تمام ریاستوں کے چیف سکریٹریوں کو 3 نومبر کو اس کے سامنے حاضر رہنے کی ہدایت دی تھی کہ وہ یہ بتانے کے لیے کہ عدالت کے 22 اگست کے حکم کے باوجود تعمیل حلف نامے کیوں داخل نہیں کیے گئے۔ جمعرات کو بہار کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے بنچ کے سامنے معاملہ کا ذکر کیا۔ وکیل نے کہا، "آپ کے لارڈ شپس نے تمام نادہندگان چیف سکریٹریوں کو 3 نومبر کو ذاتی طور پر حاضر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ریاست بہار میں الیکشن ہو رہا ہے-"
بنچ نے کہا کہ چیف سکریٹری کو ریاستی انتخابات میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ریاست کے وکیل نے کہا کہ کسی اور سیکرٹری کو عدالت میں حاضر ہونے کی ہدایت کی جا سکتی ہے، بنچ نے کہا، "نہیں۔ دوسرے سیکرٹریوں کو وہاں اپنا کام کرنے دیں"۔ 27 اکتوبر کو، سپریم کورٹ نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو پھٹکار لگائی تھی، جنہوں نے آوارہ کتوں کے معاملے میں اپنی تعمیل کا حلف نامہ داخل نہیں کیا تھا، اور کہا تھا کہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور ملک کو غیر ملکی ممالک میں "نیچے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے"۔
اس نے نوٹ کیا تھا کہ مغربی بنگال، تلنگانہ اور میونسپل کارپوریشن آف دہلی (ایم سی ڈی) کے علاوہ، دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سے کسی نے بھی تعمیل کا حلف نامہ داخل نہیں کیا ہے۔ بنچ نے کہا ko "چونکہ زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے جواب نہیں دیا ہے، اس لیے مغربی بنگال اور تلنگانہ کے علاوہ دیگر تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سکریٹریز 3 نومبر 2025 کو صبح 10.30 بجے اس عدالت کے سامنے اپنی اپنی وضاحت کے ساتھ حاضر رہیں گے کہ تعمیل حلف نامہ کیوں داخل نہیں کیا گیا-"
سپریم کورٹ آوارہ کتوں سے متعلق ازخود نوٹس کیس کی سماعت کر رہی تھی۔ 22 اگست کو، عدالت عظمیٰ نے آوارہ کتوں کے معاملے کا دائرہ دہلی-قومی کیپٹل ریجن کی حدود سے باہر بڑھا دیا، اور ہدایت دی کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اس معاملے میں فریق بنایا جائے۔