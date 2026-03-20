بنارس اور بسم اللہ ،شہنشاہ شہنائی جن کی موسیقی کا جادو فضاوں میں رس گھول دیتا ہے
۔بسم اللہ خان کی شہنائی کی وجہ سے بنارس کو تین بی کہاجانے لگا،بنارس بابا وشواناتھ، اور بسم اللہ خان
Published : March 20, 2026 at 9:20 AM IST
وارانسی: اترپردیش میں گنگا کے کنارے آباد بنارس ایک قدیم شہر ہے ،جہاں شام کا سکون، آرٹ اور ثقافت کاشی وشوناتھ کے لیے گہری عقیدت کے ساتھ مل کر اس جگہ کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگاتے ہیں۔ بنارس کے گھاٹوں پر کھڑے ہو کر شہر کی تاریخی عمارتوں کا روح پرور منظر کا مشاہدہ، جو گنگا کے بہتے ہوئے لہروں کے درمیان کشتی سے سیر کرتے ہوئے پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان غروب آفتاب کا نظارہ ، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھنا تیرتی ہوئی کشتیوں پر پرندوں کا ایک لمحے کے لیے آرام کرنا، اور پھر اڑنا جانا یہ سب سریلی شہنائی کے ساتھ جیسے انسان کو لمحے کیلئے جنت کی سیر کرواتا ہو۔
بسم اللہ خان نے بنارس کو ایک نئی شناخت دی:
استاد بسم اللہ خان وہ استاد جنہوں نے شادیوں اور گنگا کی پوجا کے دوران شہنائی بجائی تھی، انہوں نے بنارس کو ایک بالکل نئی شناخت بخشی۔کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بہار کے دمراون میں پیدا ہونے والا ایک شخص بنارس کو اپنی شہنائی سے اس قدر بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بنارس کو صرف ایک 'B' کے لیے نہیں، بلکہ تین 'Bs' کے لیے جانا جاتا ہے: بابا وشوناتھ، بنارس اور بسم اللہ خان۔
استاد بسم اللہ خان جسے شہنشاہ شہنائی بھی کہا جانا جاتا ہے ،ایک منفرد ذہانت کے مالک تھے۔ ان کا ساز محض خوشی یا ماتم کی دھنوں سے نہیں گونجتا تھا بلکہ کلاسیکی موسیقی کی شاندار کمپوزیشن کو بھی آواز دیتا تھا۔ جن کو معروف گلوکاروں نے روایتی طور پر اپنی گائیکی کے ذریعے عوام تک پہنچایا، استاد بسم اللہ خان نے انہیں اپنی شہنائی کی دھنوں کے ذریعے امر کر دیا۔ یہی وہ سفر تھا جس سے بسم اللہ خان کو بھارت رتن سے نوازا گیا۔
بنارس آج بھی استاد کو یاد کرتا ہے:
بنارس شہر نے استاد کو بھارت رتن حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ درحقیقت بسم اللہ خان نے اپنا زیادہ وقت بنارس کے لیے صرف کیا جتنا انہوں نے شہنائی کے لیے کیا۔ بنارس کو کبھی نہ چھوڑنے کے ان کے عزم نے شہر میں جڑے رہتے ہوئے شہنائی کو بے مثال بلندیوں تک پہنچانے کی ان کی جدوجہد کے ساتھ مل کر نے استاد کو بھارت رتن استاد بسم اللہ خان میں تبدیل کردیا۔
بسم اللہ خان کی بکھرتی ہوئی میراث: وہ شہنائی جسے استاد نے لال قلعہ کی فصیل سے دنیا کو متعارف کرایا تھا وہ اب خاموش ہو رہی ہے۔ ان کے گھر کی دیواریں، کھڑکیاں اور جالی دار بالکونیاں سب مایوسی کا عالم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نہ استاد رہے اور نہ ان کے شاگرد سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا پھر استاد کی میراث کو بچانے والا کوئی نہیں بچا۔
کوٹھے نے بنایا شہنائی کا جادوگر:
استاد بسم اللہ خان 21 مارچ 1916 کو بہار کے شہر ڈومراؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ پیدائشی طور پر بہاری تھے، لیکن دل سے بنارسی تھے۔ سینئر صحافی راجیش گپتا، جو بسم اللہ خان کو قریب سے جانتے تھے، انکشاف کرتے ہیں کہ استاد محض شہنائی بجانے والے موسیقار نہیں تھے۔ بلکہ، وہ ایک زندہ یونیورسٹی تھے- ایک ایسا شخص جس نے سر، دھنوں اور موسیقی میں زند گی بسر کرتے تھے۔ راجیش کے مطابق وہ اسکول کبھی نہیں گئے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی موسیقی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ اس کے بجائے، ایک آٹھ سالہ لڑکے کے طور پر وہ دالمنڈی کی گلیوں میں کوٹھے کے نیچے کھڑے ہو کر موسیقی کی دھنوں کو غور سے سنتے تھے۔ یہی چیز نے انہیں استاد بنا دیا۔
بسم اللہ خان نے شہنائی کو ایک نئی جہت بخشی:
استاد بسم اللہ خان ہارہ سرائے، دالمنڈی میں رہائش پذیر تھے،جہاں سے پیدل دالمنڈی پہنچنا آسان تھا۔ اس وقت دکانیں کم تھیں، جبکہ کوٹھوں (موسیقی اور رقص کے لیے ادارے) کی تعداد نمایاں طور پر زیادہ تھی۔ بہت سے ماسٹرز گلی کوچوں میں اوپن ایئر میوزک اسکول چلاتے تھے۔ بچپن ہی سے بسم اللہ نے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر اس موسیقی کو سننے، اسے جذب کرنے اور اسے گہرائی سے ڈھالنے کا فن سیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے شہنائی بجانا شروع کی، تو انہوں نے عام، روایتی شہنائی کی دھنوں کو نہیں، بلکہ ان شاندار موسیقی کے سر کو پیش کرنے کا انتخاب کیا، جو اس دور کے عظیم گیت کاروں، موسیقاروں اور گلوکاروں نے اپنی گائیکی میں شامل کیے تھے۔
بسم اللہ خان کو بنارس سے عشق تھا : راجیش بتاتے ہیں کہ استاد نے اپنی شہنائی کے ذریعے پوروانچل کی آوازی روایات جیسے کجری، چیتی، ٹھمری اور دادرا — میں جان ڈالی۔ جس لمحے انہوں نے شہنائی کو اپنے ہونٹوں پر لگایا اور ان کی انگلیاں اس سطح پر رقص کرنے لگیں، سننے والا خود کو سر سبز وشاداب محسوس کرنے لگا۔ راجیش کہتے ہیکہ، "میں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا اور متعدد انٹرویوز کیے،جس طرح سے وہ بنارس میں رہتے تھے - شاید کوئی اور بنارسی اس طرح سے وہاں فخر سے زندگی بسر کرتا ہو۔
2001 میں بھارت رتن سے نوازا گیا:
بہار سے تعلق رکھنے والے بسم اللہ خان وہ بنارس میں آباد ہوئے ایک ایسا شہر جسے انہوں نے کھلے بازوؤں سے گلے لگایا۔ بدلے میں بنارس نے انہیں اسی گرم جوشی سے گلے لگایا۔ یہی وجہ تھی کہ 2001 میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا۔ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شہنائی جیسا شائستہ آلہ کسی کو بھارت رتن حاصل کر واسکتا ہے۔بسم اللہ خان موسیقی کے ساتھ عروج پر پہنچایا، مسحور کن دھنیں تیار کیں جنہوں نے نہ صرف مستقبل کے لیے ساز کی میراث کی حفاظت کی بلکہ اسے بے مثال بلندیوں تک پہنچا
وہ گنگا کے لیے نئی دھنیں بجاتے تھے:
استاد بنارس کے بالاجی گھاٹ پر لکڑی کے ایک چھوٹے سے چبوترے پر بیٹھ کر شہنائی بجانے کی مشق کرتے تھے۔ گنگا کے کنارے شہنائی بجاتے ہوئے، وہ گنگا کو نئی دھنیں پیش کرتے۔
نئی نسل شہنائی سے دور ہو رہی ہے:
تاہم، استاد بسم اللہ خان کے خاندان کی موجودہ نسل آہستہ آہستہ شہنائی سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ ان کے دو پوتے اس وقت موسیقی کی اس روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گھر میں چھائی ہوئی خاموشی — استاد بسم اللہ خان کے تیسری منزل پر بند کمرے کے ساتھ — شہنائی کی وراثت کے پہلے سے ٹوٹے ہوئے دھاگے کو مزید کمزور کر رہی ہے۔ استاد کے کمرے میں آج تک محفوظ ان کی زندگی کی یادگاریں موجود ہیں، وہ شہنائی جو وہ بجایا کرتے تھے، وہ ٹوپی جو ان کی شناخت کا کام کرتی تھی، وہ ترنگا جھنڈا جس سے انہیں بہت پیار تھا، پیک دان اور ، اس کا لینڈ لائن ٹیلی فون، اور اس کا ٹیبل لیمپ سب محفوظ ہیں۔
ہندو مسلم اتحاد کا ایک مینار: استاد ہندو مسلم اتحاد کی ایک روشن مثال تھے - ایک ایسا بندھن جو اب ٹوٹ رہا ہے۔ بالاصاحب ٹھاکرے کے ساتھ استاد کی ایک تصویر موجود ہے مزید برآں، ان کے کمرے کی دیوار پر لٹکا ہوا بھارت رتن کا سرٹیفکیٹ، اور تمغہ ہندوستان کا سب سے بڑا شہری اعزاز جو ان کی الماری میں محفوظ طریقے سے رکھا گیا ہے، مل کر استاد کی غیر معمولی کامیابیوں کی زبردست کہانی بیان کرتے ہیں۔
تاریکی میں گم ہوتی ہوئی شہنائی:
اگرچہ استاد کے پانچ بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں، لیکن نیئر حسین کے انتقال کے بعد شہنائی کی روایت ختم ہونے لگی، وہ بیٹا جس نے نہ صرف استاد کی میراث کی حفاظت کی تھی بلکہ ساز پر دور دور تک ان کا ساتھ دیا تھا۔ بسم اللہ خان کے پانچ بیٹوں میں سے آج صرف کاظم حسین اور ناظم حسین باقی ہیں جبکہ مہتاب حسین، نیئر حسین اور ضامن حسین انتقال کر چکے ہیں۔ یہ صاحبزادے شہنائی پر استاد کے ساتھ جایا کرتے تھے اور براہ راست ان سے فن سیکھتے تھے۔ اس دوران ان کی چار بیٹیوں میں سے زرینہ بیگم، کنیزہ بیگم اور عذرا بیگم ابھی تک با حیات ہیں جب کہ ملکہ بیگم اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہیں۔
پوتے وراثت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں:
فی الحال، استاد کے پوتے ناصر عباس اور آفاق حیدر- ان کی میراث کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم، ناصر حال ہی میں برین ہیمرج کے باعث خراب صحت کا شکار ہیں۔ اس دوران آفاق شہنائی کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جیسا کہ ان کے دادا نے سکھایا تھا۔ مزید برآں، ان کے پڑپوتے، غازی عباس، ساز سیکھ رہے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہے کہ لوگ بڑی حد تک شہنائی کو بھول چکے ہیں۔
بسم اللہ خان کی شہنائی:
اکثر کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں میں اب شہنائی کا جنون نہیں رہا۔ میں بھی اسے سیکھ رہا ہوں اور اس ورثے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تاہم، اس کو ممکن بنانے کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے۔ حکومت کو بھی اس وراثت کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ بھارت رتن استاد بسم اللہ خان کی یہ کوشش تھی کہ وہ شہنائی کو نہ صرف بنارس اور باقی ملک بلکہ پوری دنیا تک لے جائے۔