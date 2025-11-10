پتھراؤ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کی درخواست پر سپریم کورٹ کا ریمارک
جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ نے کہا کہ جموں و کشمیر میں پتھراؤ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔
Published : November 10, 2025 at 4:54 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 5:14 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ جموں و کشمیر میں پتھراؤ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے آیا۔ سینئر وکیل کولن گونسالویس نے سپریم کورٹ میں کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کی نمائندگی کی۔
سماعت کے دوران، گونسالویس نے دلیل دی کہ ان کے اہل خانہ کو نظر بندی کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور یہ کہ ان کا مؤکل 1970 سے متعلق متعدد نظر بندی کے احکامات مانگ رہا تھا۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے اس دلیل کی مخالفت کی۔
مہتا نے کہا کہ یہ مسئلہ دہلی ہائی کورٹ کے سامنے نہیں اٹھایا گیا تھا۔ بنچ نے درخواست گزار کے وکیل سے زبانی طور پر ریمارکس دیئے، "آپ حکومت سے تفصیلات طلب کر رہے ہیں۔ آپ انہیں ضمانت کی کارروائی میں کیوں طلب کر رہے ہیں؟ یہ 50 سال سے زیادہ پرانا ہے..." مہتا نے پاکستان میں واقع دہشت گرد نیٹ ورکس کے ساتھ شاہ کے روابط پر بھی زور دیا۔
'ریاست میں پتھراؤ کوئی عام واقعہ نہیں ہے'
گونسالویس نے دلیل دی کہ ان کا مؤکل تقریر کرنے اور پھر پتھراؤ کرنے کے سادہ الزام میں 39 سال سے جیل میں ہے۔ بنچ نے کہا، "اس ریاست میں پتھراؤ کوئی عام واقعہ نہیں ہے..." بنچ نے شاہ سے کہا کہ وہ نیشنل کانفرنس حکومت سے درخواست کریں کہ وہ اپنی نظر بندی کا حکم حاصل کریں۔
مہتا کے نئے حقائق کا ذکر کرنے کے بعد بنچ نے این آئی اے کو شاہ کے نئے حلف نامہ کا جواب دینے کے لئے تین ہفتوں کا وقت دیا۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے دہشت گردی کی فنڈنگ کیس میں شاہ کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔
سپریم کورٹ نے این آئی اے کو نوٹس جاری کیا
تاہم، سپریم کورٹ نے نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کو نوٹس جاری کرتے ہوئے شاہ کی درخواست پر جواب طلب کیا جس میں دہلی ہائی کورٹ کے 12 جون کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں انہیں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے شاہ کی اپیل پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں این آئی اے عدالت کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں انہیں دہشت گردی کی فنڈنگ کے ایک مقدمے میں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔
ہائی کورٹ نے شاہ کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور گواہوں کو متاثر کرنے کے خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے شاہ کی ضمانت مسترد کر دی۔ شاہ کو 4 جون 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا، جب این آئی اے نے 12 افراد پر حکومت کے خلاف پرتشدد سرگرمیوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کا الزام لگایا تھا۔