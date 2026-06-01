مہنگائی کی تازہ قسط: گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ، یہاں جانیں اب آپ کو کتنی رقم ادا کرنی ہوگی
پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافے کے بعد اب سرکاری تیل کمپنیوں نے ایک مرتبہ پھر LPG کی قیمتوں میں اضافہ کیاہے۔
Published : June 1, 2026 at 7:51 AM IST
حیدرآباد: سرکاری تیل کمپنیوں نے آج یکم جون 2026 کو گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کیا۔ رپورٹس کے مطابق، کمپنیوں نے 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان سلنڈروں کی قیمت میں تقریباً 42 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔
قومی راجدھانی، نئی دہلی میں، 42 روپے کے اضافے کے بعد کمرشل گیس سلنڈر کی نئی قیمت 3,113.50 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگیا ہے۔ کولکاتہ میں، فی سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 53.50 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ نئی شرح اب 3,255.50 روپے ہے۔ کمپنیوں نے 5 کلو کے چھوٹے گیس سلنڈروں کی قیمتوں کو بھی اپ ڈیٹ کیا ہے۔ ان کی لاگت میں تقریباً 11 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں، دہلی کے صارفین کو اب ان کے لیے تقریباً 821.50 روپے ادا کرنے ہوں گے۔
کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے سے مختلف اشیا اور خدمات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ ہوٹلوں، ریستورانوں اور ڈھابوں پر کھانا بھی مہنگا ہو جائے گا۔ عام لوگوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے جس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 14 کلو گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں کے حوالے سے تیل کمپنیوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ ان کے نرخوں میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی ہے۔
قیمتیں ایک مہینے کے بعد اپ ڈیٹ کی گئیں
غور طلب ہے کہ گیس کمپنیوں نے صرف ایک ماہ کے عرصے میں دوسری بار 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے قبل نئی قیمتوں کا اطلاق گزشتہ ماہ مئی کی پہلی تاریخ سے کیا گیا تھا۔ اس وقت کمپنیوں نے فی سلنڈر کی قیمت میں 993 روپے کا اضافہ کیا تھا۔
پچھلے مہینے نافذ کیے گئے نئے اصول
مزید برآں، سرکاری تیل کمپنیوں نے ایل پی جی گیس سلنڈر کی ترسیل کے حوالے سے نئے ضابطے متعارف کرائے تھے۔ ان نئے قوانین کے تحت 'ڈیلیوری تصدیقی کوڈ' کا نظام نافذ کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت، جب بھی آپ کے گھر گیس سلنڈر پہنچایا جائے گا، ڈیلیوری کرنے والا آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر بھیجے گئے او ٹی پی کے لیے پوچھے گا۔ آپ کے او ٹی پی فراہم کرنے کے بعد ہی سلنڈر آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ اقدام گیس سلنڈروں کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔
